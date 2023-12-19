حزن في الأهلي بعد ضياع فرصة جديدة لبلوغ نهائي مونديال الأندية

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خيم الحزن الشديد على بعثة نادي الأهلي المصري بالسعودية بعد الخسارة من فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2-0 أول من أمس الاثنين.وذكر مصدر مقرب من النادي المصري، أن طموح الفريق كان كبيرا لتحقيق إنجاز جديد وبلوغ النهائي "لذلك هناك غضب كبير وحزن ينتاب اللاعبين والجهاز الفني والإدارة".وأشار المصدر إلى أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق "كان حزينا للغاية عقب اللقاء بسبب الفرص السهلة التي أهدرت، فقد كانت فرصة تاريخية للوصول إلى النهائي"، وأوضح: "الجهاز الفني بدأ جلسات تحفيزية للاعبين، من خلال المعد النفسي، لتهيئتهم لخوض لقاء الميدالية البرونزية" المقرر بعد غد الجمعة.واستأنف الأهلي تدريباته في جدة مساء أمس، استعدادا للقاء الخاسر من مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي وأوراوا الياباني.وعقد المدرب كولر محاضرة فنية للاعبي الأهلي، للحديث عن أبرز مشاهد لقاء الغد والأخطاء التي وقع فيها الفريق أمام فلومينينسي.ويملك الأهلي العديد من المؤثرات التي تجعله يخوض لقاء تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية بدوافع كبيرة، رغم صدمة الخسارة من فلومنينسي.وما يزال بمقدور الأهلي المنافسة على برونزية جديدة في مشواره، بدوافع خاصة على المستويين المالي والفني، إلى جانب العامل النفسي والمعنوي، قبل استكمال البطولات الأخرى التي ينافس عليها.وسيكون الجانب المالي أحد أهداف الأهلي نحو اقتناص المركز الثالث، لزيادة غلته من مكافآت البطولة من 2 مليون دولار هي مكافأة المركز الرابع إلى 2.5 مليون دولار، والتي يحصل عليها صاحب البرونزية.ويعاني الأهلي من أزمة توفير سيولة دولارية لتسديد رواتب لاعبيه الأجانب والمدربين، فيما ستكون مكافأة المونديال بمثابة فرصة لإنعاش خزينته.من جهة ثانية، كان كولر يطمح في تحقيق إنجاز غير مسبوق بالتأهل للمباراة النهائية، لكنه أيضا حال توج بالبرونزية سيعادل إنجاز البرتغالي مانويل جوزيه والجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.وحصد جوزيه برونزية مونديال الأندية مع الأهلي العام 2006، بينما توج بيتسو بنفس الميدالية مرتين في 2020 و2021.وقاد كولر الأهلي في مونديال الأندية النسخة الماضية، لكنه حل في المركز الرابع.سيواصل الأهلي تحقيق إنجاز عربي، بإضافة ميدالية برونزية رابعة في مشواره بمونديال الأندية.ولا يعد الأهلي صاحب الإنجاز الأكبر عربيا على مستوى الميداليات، فقد حصد العين الإماراتي والرجاء المغربي الميدالية الفضية من قبل مرة واحدة.إلا أن الأهلي ينفرد بحصوله على البرونزية في 3 مناسبات، وسيضيف لنفسه إنجازا جديدا بحصد الميدالية الرابعة إن نجح في ذلك.ولا يعد مونديال الأندية نهاية المطاف للفريق المصري فهو يستعد لخوض منافسات مهمة وقوية تبدأ بالسوبر المصري في الإمارات، ثم استكمال الدور المصري ودوري أبطال إفريقيا.وتضمن برونزية مونديال الأندية للأهلي الحفاظ على استقرار الفريق وحالته المعنوية الحالية التي عاشها بعد الفوز على اتحاد جدة بعد فترة من غياب الثقة بين الجمهور واللاعبين في الفترة الأخيرة، وتصاعد الانتقادات ضد عناصر الفريق.وساد الحزن وجوه لاعبي الأهلي أثناء حديثهم للإعلام عقب نهاية مباراة أول من أمس.وقال مدافع الأهلي محمد عبد المنعم إن الفريق قدم مباراة كبيرة، لا سيما في الشوط الأول، لكنه أهدر العديد من الفرص التي كانت ستغير مجرى المباراة.وأضاف عبد المنعم أن الأهلي تراجع في الشوط الثاني وهو ما منح الفريق البرازيلي الفرصة للتقدم، لافتا إلى أن الأهلي فرط في فرصة تاريخية للتأهل إلى النهائي لأول مرة.من جانبه قال لاعب الاهلي إمام عاشور: "قدمنا أفضل ما لدينا من أجل التأهل إلى النهائي ولكن لم نوفق في العديد من الفرص التي سنحت لنا".وأضاف عاشور أن الأهلي سيغلق المباراة استعدادا لمباراة تحديد المركز الثالث من أجل الفوز ببرونزية جديدة للنادي".وأوضح طاهر محمد لاعب الأهلي: "اللاعبون تحدثوا كثيرا قبل المباراة عن مواجهة فلومينينسي وأنها حياة أو موت لأننا كنا نتمنى أن نحقق إنجازا تاريخيا بالتأهل للنهائي لأول مرة".وتابع "أهدرنا الفرص وافتقدنا التركيز وتنتظرنا مباراة جديدة يوم الجمعة، في العام الماضي لم نحقق شيئا واكتفينا بالمركز الرابع وأعتقد أن هذا العام نستحق ميدالية لأننا قدمنا مباريات كبيرة وربنا لن يهدر تعبنا".كما تحدث محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي بعد المباراة وقال: "غاب التوفيق عنا وأهدرنا أربع فرص في الشوط الأول ومثلها في الشوط الثاني وكان غياب التوفيق مشكلة كبيرة".وأردف: "الفريق البرازيلي أهدر أيضا بعض المحاولات وركلة الجزاء فتحت المباراة بعدما كنا مسيطرين تماما".وختم الشناوي حديثه بالقول "لم نقصر لكننا استعجلنا بعد استقبال مرمانا الهدف الأول وكان من المفترض أن نكون أهدأ... أشكر الجمهور وأقدر حزنهم ولكن ننتظر مساندتهم لأنهم صنعوا أجواء رائعة".أما كولر فقال في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، إن فريقه عانى من إهدار الفرص السهلة، كما هو الحال في المباريات السابقة بالموسم الحالي.وأكد كولر أن خوض مباراة كل يومين يساهم في تراجع معدل اللياقة البدنية ويؤثر على التركيز في التمرير وإنهاء الفرص، وهو ما حدث اليوم.وحول غياب أحمد نبيل "كوكا" اليوم أوضح: "كوكا عانى من وعكة صحية، ولم أفضل إشراكه اليوم حتى لا تتفاقم حالته، ودفعت بأكرم توفيق لرغبتنا في الدفاع بشكل أفضل وقدم المطلوب منه".وعبر كولر عن استيائه من سؤال الصحفيين له عن أسباب تأخر التغييرات، بقوله: "لا أجري التبديلات اعتباطا، الصحفيون لا يعرفون حالات اللاعبين، سئمت هذا السؤال، أنا المسؤول عن اتخاذ قرارات التغييرات في الوقت المناسب".أضاف: "لعبنا بشكل مفتوح رغبة في التسجيل، ولاحت لنا الفرص لكننا لم ننجح في ترجمتها".وحول كأس العالم للأندية في شكله الجديد، أوضح كولر أن "الفكرة جيدة، لكن يجب التفكير في اللاعبين، فكثرة السفر ولعب مباراة كل يومين أمر جيد، لأنه سيضعف من اللاعبين ولياقتهم البدنية".في الطرف المقابل، أثنى فرناندو دينيز المدير الفني لفريق فلومينينسي، على فوز فريقه، وقال في مؤتمر صحفي عقب اللقاء: "هذا الفوز يرضيني، فقد بلغنا النهائي، عانينا من بعض التوتر لأننا نخوض كأس العالم للأندية للمرة الأولى".وأضاف: "الأهلي ليس سهلا على الإطلاق، سبق له مواجهة بالميراس وكورينثيانز وإنتر ناسيونال وفي كل مرة قدم مستويات طيبة لأنه يضم لاعبين أصحاب خبرات ودوليين من مصر وتونس".وتابع: "ليس غريبا أن يهزم الأهلي فريق اتحاد جدة المدجج بالنجوم العالميين، وعلينا أن نرى كرة القدم بشكل مختلف. الأهلي فريق جماعي وفاز بدوري أبطال أفريقيا 11 مرة".وأشار إلى أن فريقه لعب بشكل جيد في الشوط الثاني وكان بمقدوره زيادة النتيجة. -(وكالات)