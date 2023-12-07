الخميس 07 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

حضور مغربي لافت ضمن القوائم النهائية للأفضل في أفريقيا

المرشحون للمنافسة على جائزة أفضل مدرب في القارة السمراء - (من المصدر)
المرشحون للمنافسة على جائزة أفضل مدرب في القارة السمراء - (من المصدر)
 أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن القائمة النهائية المختصرة للمرشحين للمنافسة على جوائزه للعام 2023، في الحفل الذي سيقام يوم الإثنين المقبل في مدينة مراكش المغربية.اضافة اعلان
وكشف الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي عبر منصة "إكس" عن القوائم النهائية، حيث ضمت قائمة المرشحين لجائزة أفضل منتخب وطني في القارة لفئة السيدات عن العام الحالي، منتخبات: المغرب ونيجيريا وجنوب أفريقيا.
وشهدت القوائم، غياب المنتخب الوطني المصري عن المرشحين لجائزة أفضل منتخب رجال في القارة السمراء، والتي تتنافس عليها منتخبات: المغرب والسنغال وجامبيا.
وينافس الأهلي في القائمة القصيرة لجائزة أفضل نادي في القارة خلال العام الحالي أمام الوداد المغربي وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، فيما تتنافس ثلاثة أندية على جائزة أفضل ناد أفريقي للسيدات، وهي: صن داونز الجنوب أفريقي والجيش الملكي المغربي وسبورتنج كازابلانكا المغربي.
وأعلن "الكاف" عن المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى في القارة، والتي شهدت تواجد نجم وقائد فريق النادي الأهلي المصري محمد الشناوي، وينافسه حارس مرمى المنتخب المغربي والهلال السعودي ياسين بونو، والكاميروني أندريه أونانا حارس مرمى فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي وإنتر ميلان السابق.
وتتنافس على جائزة أفضل حارسة مرمى في القارة السمراء، المغربية خديجة الرميشي حارسة مرمى منتخب المغرب، وحارسة مرمى منتخب نيجيريا تشياماكا ننادوزي، والجنوب أفريقية أنديلي دلاميني  حارسة مرمى نادي صن داونز.
كما يتنافس على جائزة أفضل مدرب في فئة الرجال، المدير الفني للمنتخب المغربي وليد الركراكي، والمدير الفني لمنتخب السنغال أليو سيسه، والجزائري عبد الحق بن شيخة المدير الفني السابق لفريق اتحاد العاصمة الجزائري.
وعلى صعيد فئة مدربي السيدات، يتنافس رينالد بيدروس المدير الفني لمنتخب المغرب، والمدير الفني لمنتخب سيدات جنوب أفريقيا ديزيري إليس، والمدير الفني لنادي صن داونز جيري تشابالالا.
وضمن قائمة المرشحين النهائية لجائزة أفضل لاعب شاب في أفريقيا، يتنافس المغربي عبدالصمد الزلزولي مع السنغاليين لامين كامارا وأمارا ديوف، فيما سيتنافس الثلاثي بيرسي تاو نجم الأهلي وفيستون مايليي لاعب بيراميدز وبيتر شالوليلي هداف فريق صن داونز الجنوب أفريقي على جائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا. -(وكالات)
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