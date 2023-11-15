الأربعاء 15 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

حقيقة معاقبة لاعب منتخب مصر للسلاح الذي رفض مصافحة منافسه الاسرائيلي

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اللاعب ​محمود محسن

كشف مصدر في الاتحاد المصري للسلاح ان تصرف لاعب المنتخب محمود محسن في بطولة كأس العالم لسلاح المبارزة الأخيرة التي أقيمت في سويسرا برفضه مصافحة منافسه الإسرائيلي دانييل فريدمان، سليم وقانوني بنسبة 100 بالمئة.

وكانت هناك ضغوط شديدة مورست على الاتحاد الدولي للعبة لإيقاف لاعب منتخب مصر بعد انتهاء اللقاء ورفضه مصافحة خصمه بعد فوزه عليه بنتيجة 5-0 في دور المجموعات البطولة مكتفيا بمد سلاحه من بعيد.

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وأكد المصدر أن هناك تعديلات أجراها الاتحاد الدولي للعبة في شهر تموز/ يوليو الماضي، بعد رفض لاعبة أوكرانية مصافحة لاعبة روسية بسبب الحرب، وبموجبها لا توجد أي عقوبات على اللاعب.


وختم ان لاعب منتخب مصر لم يخطئ وجاء تصرفه بشكل تلقائي دون تخطيط نتيحة تضامنه مع الشعب الفلسطيني ورفضه مصافحة اللاعب الاسرائيلي واستخدم حقه القانوني واللائحة التى تسمح له بعدم مصافحة المنافس.

 

 

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