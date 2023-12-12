حكم تركي يتعرض لـ"لكمة".. وأردوغان يعلّق (فيديو)

دان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعرض حكم في مباراة بالدوري التركي للكمة من رئيس ناد، بواقعة أثارت ضجة في البلاد ودفعت اتحاد الكرة المحلي إلى تأجيل "جميع الدوريات".



وكتب أردوغان على منصة "إكس"، "تويتر" سابقا: "الرياضة تعني السلام والأخوة. الرياضة لا تتوافق مع العنف. لن نسمح أبدا بحدوث أعمال عنف في الرياضة التركية".

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وعلقت مباريات الدوري لكرة القدم حتى إشعار آخر، بعدما تعرض أحد الحكام للكمة من قبل رئيس أنقرة غوجو بعد التعادل 1-1 مع ريزه سبور، حسبما أعلن اتحاد اللعبة، الإثنين.

ووجه فاروق كودجا رئيس نادي أنقرة غوجو لكمة قوية إلى الحكم خليل أوموت ميلر على وجهه في أرض الملعب، بعد المباراة التي أقيمت الإثنين، مما أدى إلى إصابة قوية للحكم في عينه.





وقال الاتحاد التركي: "هذا الهجوم الدنيء لم يستهدف فقط خليل أوموت ميلر. اليوم تم تنفيذ هذا الهجوم اللاإنساني والخسيس ضد جميع الأطراف المعنية بكرة القدم التركية".



وأردف: "بالتنسيق مع دولتنا، تم اتخاذ كافة الإجراءات الجنائية بحق المسؤولين والمحرضين على هذا الهجوم اللاإنساني".



وأضاف البيان: "النادي المسؤول ورئيس النادي ومديروه وجميع المجرمين الذين هاجموا خليل أوموت ميلر سيعاقبون بأشد الطرق. بموجب قرار مجلس إدارة الاتحاد التركي لكرة القدم، تأجلت المباريات في جميع الدوريات إلى أجل غير مسمى".

وسقط ميلر أرضا إثر لكمة كوجا في ظل حالة من الفوضى على أرص الملعب، قبل أن ينقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.



وعادل ريزه سبور النتيجة في الوقت بدل الضائع من المباراة، بعدما كان أنقره غوجو متقدما طوال فتراتها.



ويحتل أنقرة غوجو المركز 11 في الترتيب برصيد 18 نقطة، متأخرا بـ3 مراكز عن ريزه سبور الذي يملك 22 نقطة من 15 مباراة.



ويتعرض الحكام في تركيا كثيرا لانتقادات من مسؤولي الأندية بسبب قراراتهم، لكن نادرا ما تستهدفهم هجمات عنيفة.