الثلاثاء 12 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

حكم تركي يتعرض لـ"لكمة".. وأردوغان يعلّق (فيديو)

بي
حكم تركي يتعرض لـ"لكمة".. وأردوغان يعلّق (فيديو)

دان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعرض حكم في مباراة بالدوري التركي للكمة من رئيس ناد، بواقعة أثارت ضجة في البلاد ودفعت اتحاد الكرة المحلي إلى تأجيل "جميع الدوريات".
وكتب أردوغان على منصة "إكس"، "تويتر" سابقا: "الرياضة تعني السلام والأخوة. الرياضة لا تتوافق مع العنف. لن نسمح أبدا بحدوث أعمال عنف في الرياضة التركية".

اضافة اعلان


وعلقت مباريات الدوري لكرة القدم حتى إشعار آخر، بعدما تعرض أحد الحكام للكمة من قبل رئيس أنقرة غوجو بعد التعادل 1-1 مع ريزه سبور، حسبما أعلن اتحاد اللعبة، الإثنين.

 

ووجه فاروق كودجا رئيس نادي أنقرة غوجو لكمة قوية إلى الحكم خليل أوموت ميلر على وجهه في أرض الملعب، بعد المباراة التي أقيمت الإثنين، مما أدى إلى إصابة قوية للحكم في عينه.

وقال الاتحاد التركي: "هذا الهجوم الدنيء لم يستهدف فقط خليل أوموت ميلر. اليوم تم تنفيذ هذا الهجوم اللاإنساني والخسيس ضد جميع الأطراف المعنية بكرة القدم التركية".


وأردف: "بالتنسيق مع دولتنا، تم اتخاذ كافة الإجراءات الجنائية بحق المسؤولين والمحرضين على هذا الهجوم اللاإنساني".


وأضاف البيان: "النادي المسؤول ورئيس النادي ومديروه وجميع المجرمين الذين هاجموا خليل أوموت ميلر سيعاقبون بأشد الطرق. بموجب قرار مجلس إدارة الاتحاد التركي لكرة القدم، تأجلت المباريات في جميع الدوريات إلى أجل غير مسمى".

 

وسقط ميلر أرضا إثر لكمة كوجا في ظل حالة من الفوضى على أرص الملعب، قبل أن ينقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.


وعادل ريزه سبور النتيجة في الوقت بدل الضائع من المباراة، بعدما كان أنقره غوجو متقدما طوال فتراتها.


ويحتل أنقرة غوجو المركز 11 في الترتيب برصيد 18 نقطة، متأخرا بـ3 مراكز عن ريزه سبور الذي يملك 22 نقطة من 15 مباراة.


ويتعرض الحكام في تركيا كثيرا لانتقادات من مسؤولي الأندية بسبب قراراتهم، لكن نادرا ما تستهدفهم هجمات عنيفة.

 

 

 

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
614348fd4236041c1763a844

غوارديولا يتحسر على رحيل محرز عن مان سيتي

11 كانون الأول 2023
ف

ايسكو: بيليغهام يستحق الفوز بجائزة "Golden Boys"

23 تشرين الثاني 2023
5b377e6795a597855c8b4646

سواريز : لم اتخيل ان اشارك مجددا مع الاوروغواي

22 تشرين الثاني 2023
626

جادون سانشو بديل نيمار في الهلال؟

16 تشرين الثاني 2023
اقرأ أيضا
بوما

وانتصرت المقاطعة.. "بوما" تنهي رعايتها لمنتخب "إسرائيل" لكرة القدم

منذ2 ساعة
أوسيمين أفضل لاعب في قارة أفريقيا عن عام 2023

أوسيمين أفضل لاعب في قارة أفريقيا عن عام 2023

منذ16 ساعة
614348fd4236041c1763a844

غوارديولا يتحسر على رحيل محرز عن مان سيتي

11 كانون الأول 2023
لاعبو إنتر ميلان يحتفلون بأحد أهدافهم في مرمى أودينيزي -(من المصدر)

إنزاجي يثني على لاعبيه بعد تخطي أودينيزي

10 كانون الأول 2023
لاعب ريال مدريد لوكا مودريتش يحاول استخلاص الكرة من إيسكو لاعب بيتيس -(من المصدر)

أنشيلوتي يشيد بفريقه رغم التعادل.. ومودريتش يعبر عن غضبه

10 كانون الأول 2023
لاعب ريال مدريد إبراهيم دياز يحاول الاحتفاظ بكرته في المباراة أمام بيتيس -(من المصدر)

ليفربول يحقق فوزا متأخرا.. وريال مدريد يتعثر.. وبايرن يتلقى هزيمة مهينة

09 كانون الأول 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

الصورة والرقم في سرديات الحرب

ماهر أبو طير |اليوم

رؤساء أميركا لا يحكمون ولا يقررون

محمود الخطاطبة |اليوم

زادتهم صدمة طوفان الأقصى ضلالا وجنونا

حسني عايش |اليوم
سلامة الدرعاوي

حقيقة النفقات الرأسمالية

سلامة الدرعاوي |اليوم

موازنة العام 2024: تحديات وسيناريوهات

رعد التل |اليوم

الأردن وإسرائيل.. تباعد وجودي

سميح المعايطة |اليوم

غزة والإبادة الذكية

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
قاعدة الأسد الأميركية في العراق - (أرشيفية)

مستنقع واشنطن الوشيك في الشرق الأوسط

ترجمات | منذ19 ساعة
بقايا أشجار متفحمة بعد حريق غابة قرب مدينة ملولة في تونس، 26 تموز (يوليو) 2023 - (المصدر)

قمة المناخ 28: أوروبا وشمال إفريقيا.. مصيران متشابكان

ترجمات |09 كانون الأول 2023
فلسطيني ينظر إلى مربع سكني دمره قصف الاحتلال الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

حرب غزة تظهر تزايدا لخطر التصعيد في المنطقة

ترجمات |03 كانون الأول 2023
إحياء ذكرى جنود أوكرانيين سقطوا في المعارك الأخيرة، كييف، 2023 - (المصدر)

إعادة تعريف معنى النجاح في أوكرانيا

ترجمات |08 كانون الأول 2023
الرئيس الأميركي جو بايدن أثناء مؤتمر صحفي في العاصمة الفيتنامية، هانوي - (أرشيفية)

مصادر القوة الأميركية: سياسة خارجية لعالم متغير (2-2)

ترجمات |06 كانون الأول 2023
دبابات قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

هل توجد طريقة للخروج من غزة؟

ترجمات |04 كانون الأول 2023
 