خطأ تقنية الفيديو الجسيم يخيم على فوز توتنهام أمام ليفربول

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عبر مدرب ليفربول يورجن كلوب، عن فخره بأداء فريقه، رغم الخسارة أمام مضيفه توتنهام 1-2 أول من أمس، ضمن الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.وحصل لاعب ليفربول كورتيس جونز على بطاقة حمراء مباشرة في الشوط الأول، ثم لحق به ديوجو جوتا في الشوط الثاني بعد نيله البطاقة الصفراء الثانية، ومع ذلك قاتل ليفربول بشراسة، قبل تلقي هدف عكسي أحرزه مدافعه جويل ماتيب.وقال كلوب في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "لم أكن فخورا بالفريق أكثر من اليوم. لم يسبق لي أن رأيت مباراة مثل هذه مع ظروف غير عادلة وقرارات مجنونة".وأضاف: "لقد سجلنا هدفا في مرمانا، وهذا أمر صعب حقا ولكني فخور حقا. بعد البطاقة الحمراء الأولى، تخطى كورتيس الكرة وتجاوزها. لم يكن التدخل سيئا".وتابع: "يبدو الأمر مختلفا في الحركة البطيئة. إنه يضغط على الكرة بأقصى سرعة ويمرر قدمه فوقها. هذا أمر مؤسف"، وبالنسبة لديوجو جوتا لم تمكن البطاقة الصفراء الأولى مستحقة، ثم حصل على بطاقة ثانية، والدفاع بتسعة لاعبين أمر صعب".وأردف: "تريد أن تبني شيئا وتحتاج إلى لاعبين يتمتعون بالعقلية وقد رأيت ذلك اليوم، لقد قاتلوا. الليلة مميزة جدا".وعن هدف جويل ماتيب في مرماه، قال كلوب: "يبدو الأمر إلى حد ما مثل القدر أو كان على شخص ما أن يضع قدمه هناك. دافع جويل بشكل رائع اليوم. هناك أشياء أسوأ في الحياة. هكذا هي الأمور".وحول إلغاء هدف ليفربول بداعي التسلل: "هدف التسلل. هذا ليس تسللا عندما تراه، لقد رسموا خطوطهم بشكل خاطئ، الكرة بين ساقي مو (محمد صلاح)، لقد رسموا الخط بشكل خاطئ ولم يحكموا على اللحظة التي مرر فيها مو الكرة بشكل صحيح، من الصعب جدا تقبل الأمر".من جانبه، عبر قائد ليفربول فيرجيل فان دايك، عن استيائه من خسارة فريقه غير المستحقة أمام المضيف توتنهام.وعانى ليفربول خلال المباراة من سوء حظ شديد، حيث حصل جونز وجوتا على البطاقة الحمراء، وألغت تقنية الفيديو هدفا صحيحا له أحرزه لويس دياز، ثم تلقفت شباكه هدفا أحرزه لاعبه ماتيب بطريق الخطأ في الوقت بدل الضائع.وقال فان دايك في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "خسارة المباراة أمر صعب على أي حال، خصوصا إذا نظرت إلى القتال الذي أظهرناه، والدفاع والعمل الجماعي الذي قمنا به، أخبرنا المدرب بذلك في غرفة تبديل الملابس، وبالنسبة لي كقائد، من الجيد أن أرى الجميع يعملون بجد ويقاتلون من أجل بعضهم البعض. استقبال هدف في مرمانا خلال آخر دقيقتين من المباراة أمر قاسٍ".وحول ما سيقوله لجويل ماتيب وكيف سيشعر: "أعلم أن الأمر صعب كمدافع مركزي. إذا كانت الكرة ترتد بشكل قبيح فمن الصعب دائما إبعادها. لقد دخلت الكرة ولسوء الحظ يمكن أن يحدث ذلك. إنه صديق جيد لي وأعلم أنه سيكون بخير".وعندما سُئل عما إذا كان "يفقد الثقة" في تقنية الفار بعد إلغاء هدف صحيح أحرزه زميله لويس دياز، قال المدافع الهولندي: "من الصعب القول إنني أفقد الثقة. يجب أن يكون الفار واضحا تماما وواضحا في كل ما يقرروه. لقد رأيت ما حدث، وأعتقد أنه في البث التلفزيوني المباشر لم تكن هناك أي خطوط معروضة. الأمر غريب بعض الشيء، لا أعرف من كان في غرفة الفار واتخذ هذا القرار. إنه ليس بالأمر الجيد، ولا يبدو جيدا أيضا. هذا هو الحال، خسرنا".في الجهة المقابلة، بدا مدرب توتنهام أنجي بوستيكوجلو، مرتاحا بعد الفوز الثمين، وقال في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "خصوصا مع الطريقة التي حدث بها الأمر، فهي تترك الأثر والانطباع الحقيقي لدى جميع المعنيين. تحدي آخر بالنسبة لنا اليوم. كان علينا التعامل مع بعض الأشياء وإظهار جانب مختلف من طريقة لعبنا اليوم. في الشوط الثاني اعتقدت أننا كنا جيدين حقا".وعن الاضطرار إلى اللعب أمام تسعة لاعبين، قال المدرب الأسترالي: "لا يجعل الأمر سهلا. لقد كانوا في القمة لفترة من الوقت، ويتمتعون بعقلية عالية وما زالوا يشكلون خطورة في الهجمات المرتدة، حاولنا المبالغة في الأمور والتسرع والقيام بالأشياء بشكل فردي والسماح لهم بالمشاركة في المباراة خلال الشوط الأول. في الشوط الثاني كنا متسقين مع ضغطنا".وحول ما إذا كان محظوظا بالهدف الذي أحرزه ماتيب، قال بوستيكوجلو: "لقد كان لدينا هدفين عكسيين هذا الموسم، وهذا جزء من كرة القدم. ربما لم ندخل إلى تلك المناطق بما فيه الكفاية، تلك العرضية الأخيرة اعتقدت أنها كانت تمريرة عالية الجودة إلى منطقة ما. لا يوجد مدافع يحب التعامل معها".وفيما يتعلق بهدف لويس دياز غير المحتسب، علق: "هذا ليس قراري، هذا قرارهم (الحكام). إذا أخطأوا في الأمر، فأنا متأكد من أنه سيكون هناك تفسير وسيشعر ليفربول بخيبة أمل بسبب ذلك، لكن هذا ليس شيئا يجب فعله معي أو معنا".واعترفت رابطة الحكام المحترفين في انجلترا، بعدم صواب القرار التي اتخذه الحكام بعد الاستعانة بتقنية الفيديو، والذي تم على إثره إلغاء هدف صالح ليفربول.وقالت الرابطة في بيان: "تعترف رابطة الحكام المحترفين بحدوث خطأ بشري كبير خلال الشوط الأول من مباراة توتنهام هوتسبير وليفربول".وأضافت: تم إلغاء هدف لويز دياز بداعي التسلل من قبل فريق حكام المباراة الموجودين على أرض الملعب. كان هذا خطأ واقعيا واضحا وكان من المفترض أن يتم احتساب الهدف من خلال تدخل تقنية الفيديو، إلا أنها فشلت في التدخل بقرار سليم"، وستقوم الرابطة بإجراء مراجعة كاملة للظروف التي أدت إلى الخطأ".وتساءل كلوب، عن الضغوط التي تمارس على حكام مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تعهدت لجنة التحكيم في المسابقة، بالتحقيق بشأن الخطأ.وتمت مراجعة اللعبة من خلال تقنية حكم الفيديو المساعد بواسطة دارين إنجلاند، وأعلنت الشاشات داخل ملعب المباراة إجراء تلك المراجعة، في الوقت الذي استؤنف اللعب فيه سريعا.واتفق إنجلاند مع قرار الحكم باحتساب اللعبة تسللا على دياز، بينما أثبتت الإعادة التليفزيونية صحة موقف لاعب ليفربول وعدم وقوعه في مصيدة التسلل.وذكرت وكالة الأنباء البريطانية، أن تقنية الفيديو رسمت الخطوط للتحقق من وجود تسلل وجرت العملية بشكل صحيح.لكن، فيما وصفته المصادر بأنه هفوة مؤقتة في التركيز، اتخذ إنجلاند قرارا خاطئا بتأكيده صحة قرار حكم اللقاء، بدلا من التدخل وإثبات صحة موقف دياز.ورد كلوب على بيان لجنة الحكام في الدوري الإنجليزي قائلا: "ما الذي يجدي الآن؟ لقد حدث نفس الخطأ في مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون، هل حصل وولفرهامبتون على النقاط؟، الإجابة هي لا".وأضاف كلوب: "لن نحصل على نقاط مقابل ذلك، لذا فالاعتراف بالخطأ لن يجدي. لا أحد يتوقع اتخاذ قرارات صائبة بنسبة 100 % على أرض الملعب، ولكننا جميعا اعتقدنا أنه عندما يتم استخدام تقنية الفيديو فإنها قد تجعل الأمور أسهل".وتساءل كلوب: "هل يتعرض الحكام لضغوط كبيرة إلى هذا الحد؟ تم اتخاذ القرار بسرعة كبيرة، وأود أن أقول إن إلغاء هذا الهدف. تسبب في تغيير زخم المباراة، وهذا هو الحال". -(وكالات)