الخميس 20 تموز 2023
النسخة المطبوعة

خلعت قميصها احتفالا باللقب.. براندي شاستين صاحبة أجرأ لقطة في المونديال

براندي شاستين
براندي شاستين

دائما ما تكون لحظة الاحتفال بالأهداف، فريدة من نوعها في عالم كرة القدم، حيث ترسم البسمة وتفجر جنون المشجعين، بينما تفرض الحزن على المنافس وأنصاره، كما أنها تمثل لحظة استثنائية لصاحب الهدف ربما ينسى فيها نفسه ويُقبل على احتفال عفوي "خارج عن السيطرة".
 
ومع انطلاق النسخة التاسعة من منافسات كأس العالم للسيدات التي تقام مناصفة بين أستراليا ونيوزيلندا، بمشاركة 32 منتخبا، يستعرض "كووورة" أجرأ لقطة في تاريخ المونديال.
 
في النسخة الثالثة من مونديال السيدات عام 1999، حققت الولايات المتحدة الأمريكية اللقب للمرة الثانية في مسيرتها، بعد سيناريو مثير وماراثون طويل مع الصين في المباراة النهائية امتد إلى شوطين إضافيين ولم يحسم إلا عن طريق ركلات الترجيح.

اضافة اعلان

 




ورغم أن لحظة تسجيل الولايات المتحدة للركلة الأخيرة (ركلة الفوز) كانت مميزة، إلا أن ما قامت به صاحبة الركلة براندي شاستين، بعد الهدف، كان وسيظل عالقا في عقول الملايين.

فبعد إحرازها ضربة جزاء حققت فوز بلادها في نهائي كأس العالم للسيدات، وفي رد فعل مثير للجدل، خلعت قميصها احتفالا بالهدف، في تقليد "ذكوري بحت" لم تعتد عليه جماهير الكرة النسائية قط.
 
هذا الاحتفال ربما سيظل خالدا في سجلات الكرة العالمية بشكل عام وليس الكرة النسائية، بسبب جرأته الشديدة، إذ أن الجماهير اعتادت مشاهدته في ملاعب الرجال، بل وتحظره الآن قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حيث يحصل اللاعب الذي يقوم به على كارت أصفر مباشر.



لكن براندي لم تكن تهتم في هذه اللحظة سوى بالتعبير عن فرحتها الجنونية، أمام أكثر من 90 ألف مشجع في ملعب "روز بول" الكبير بولاية كاليفورنيا (موطن شاستين).

وقالت براندي وهي تتذكر هذه اللحظة "خيم الصمت على الملعب، من المدهش إسكات عشرات الآلاف بهذه الطريقة، كنت سأسمع دقات قلبي لو توقفت (عن الاحتفال)".

وعادة ما كانت شاستين تستخدم قدمها اليمنى لركل الكرة، لكن هذه المرة وجهها المدرب، توني ديكيكو، إلى استخدام اليسرى، حيث قالت "لم أركل أبدا الكرة بقدمي اليسرى في أي مباراة تنافسية، فما بالك بكأس العالم".

وكان الهدف من هذا الخيار الجريء، هو خداع حارسة الصين جاو هونج، التي تعرف شاستين جيدا، بل وتصدت في نفس العالم لركلة جزاء منها، تسببت في خسارة الولايات المتحدة أمام الصين.

لذلك قررت براندي الامتثال لتعليمات مدربها وبالفعل نفذتها بنجاح لتفوز "سيدات العم سام" باللقب الغالي على أرضها وبين جماهيرها وينطلق احتفال "شاستين" الجنوني.

وعن هذا الاحتفال، قالت شاستين "خلعت القميص ولوحت به في الهواء فوق رأسي ثم جلست على ركبتي في الأرض للاحتفال. ولم أخطط لرد الفعل هذا من قبل. كان خليطا من التلقائية والجنون والراحة والمتعة والرضا". -كووورة


ميسي

ماذا حدث لركبتيه؟ صور لميسي تثير قلق جمهوره 15 تموز 2023

بنجامين ميندي

براءة من تهم الاغتصاب.. بكاء وفرحة للاعب مان سيتي السابق 15 تموز 2023

الدولي السنغالي ساديو ماني - (من المصدر)

ماني يقترب من مغادرة ميونيخ.. برشلونة يضم روكي.. وفان دايك على "رادار" اتحاد جدة 13 تموز 2023

من تدريبات ريال مدريد استعدادا للموسم الكروي الجديد - (من المصدر)

صحيفة بريطانية تشكك في التزام ريال مدريد بقواعد اللعب المالي النظيف 13 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
نجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد بعد تجديد عقده مع المدرب إريك تين هاج -(من المصدر)

فيراتي على رادار أتلتيكو مدريد.. وبرشلونة يعلن صفقته الثالثة

منذ17 ساعة
1689788276356

الفيصلي يتعاقد مع المحترف التونسي الكامرجي

منذ19 ساعة
هداف موناكو وسام بن يدر -(من المصدر)

سان جيرمان يستضيف لوريان في الافتتاح.. وقمة مبكرة بين ليل ونيس

18 تموز 2023
نجم النصر كريستيانو رونالدو -(من المصدر)

رونالدو: لن أعود إلى أوروبا.. و"السعودي" سيكون خامس أفضل دوري

18 تموز 2023
مدرب باريس سان جرمان الجديد لويس إنريكي -(من المصدر)

سان جيرمان يستضيف لوريان في الافتتاح.. وقمة مبكرة بين ليل ونيس

17 تموز 2023
مهاجم دورتموند سيبستيان هالر -(من المصدر)

بايرن يستهل المشوار بلقاء بريمن.. ودورتموند يبدأ حملته بمواجهة كولن

16 تموز 2023
افكار و مواقف

الـ"ما - بعد - إنسان"..! (1)

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

تطلعات نحو السوق العراقي

سلامة الدرعاوي |اليوم

البنك المركزي: درع الدفاع هل يكون رأس الحربة؟

رعد التل |اليوم

مشروع طويل الأجل!!!

سميح المعايطة |اليوم

مجتمع مدني يبحث عن مؤسساته الحقيقية

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
‏مقاومون فلسطينيون يتصدون لقوات الاحتلال في جنين، 19 حزيران (يونيو) 2003 - (أرشيفية)

‏جنين ليست سوى البداية: هل دفن الفلسطينيون أخيرا أشباح الماضي؟‏

ترجمات | منذ17 ساعة
فاغنر

‏لماذا لن تختفي "فاغنر" في أي وقت قريب‏

ترجمات | منذ17 ساعة
‏متسوقون يتجولون في البازار الكبير في اسطنبول، تركيا - (أرشيفية)

مصاعب حقيقية أمام الحكومة التركية الجديدة

ترجمات |18 تموز 2023
Untitled-1

أزمة الضواحي والمهاجرين في السينما الفرنسية

ترجمات |17 تموز 2023
33

إعادة تقييم لحكومة نتنياهو بدأت في الولايات المتحدة الآن

ترجمات |17 تموز 2023
1689339976363858400

في قلب إدلب المتمردة تحت سيطرة الإسلامويين

ترجمات |14 تموز 2023
 