خوسيلو: أنشيلوتي مفتاح نجاح مدريد

اعترف خوسيلو ماتو، مهاجم ريال مدريد، بأن "إدارة" المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي كانت أحد مفاتيح النجاح في الفوز بلقب الدوري الإسباني، من خلال إشراك الفريق بأكمله للتغلب على الغيابات بسبب الإصابات.



وقال اللاعب على هامش احتفالات ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني: "أنا سعيد لجميع مشجعي ريال مدريد، ولأنني تمكنت من تجربة اليوم، نأمل أن نتمكن من تكرار ذلك في غضون أيام قليلة، ممتن جدًا لدعم الجميع".



وأضاف: "لقد كانت إدارة المدرب مهمة للغاية، بعد بداية معقدة للدوري بسبب الإصابات، كان يعرف كيفية إدارة جميع اللاعبين بشكل جيد للغاية وهذا نجاح للفريق بأكمله، الآن لدينا الأفضل والأهم".

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وشهدت ساحة السيبيليس، فى العاصمة الإسبانية مدريد، احتفالات جنونية لنجوم وجهاز ريال مدريد، مع مشجعى وجماهير الفريق الملكى احتفالا بلقب الدوري الإسباني للموسم الحالي 2023\2024، بعدما توج باللقب رسميا متفوقًا على برشلونة غريمه التقليدي.



وظهر نجوم الفريق فى حافة مكشوفة باللون الأبيض، كما ارتدى لاعبو الميرنجي نظارات سوداء مع توافد آلاف الجماهير.



وتسلم ريال مدريد درع الدوري الإسباني خلف الأبواب المغلقة بدون حضور جماهيره في المدينة الرياضية "الفالديبيباس"، بعدما رفضت إدارة النادي مقترح رابطة الليجا بتسلم اللقب في لقاء غرناطة اللقاء الماضي فى المسابقة المحلية، فى وجود فلورنتينيو بيريز رئيس النادي إلى جانب لاعبي الفريق.



وتوج ريال مدريد بلقب الدوري الاسباني، رسميًا بفارق 13 نقطة عن نادي جيرونا أقرب منافسيه، حيث يتربع على صدارة ترتيب الليجا برصيد 90 نقطة جمعها من الفوز في 28 مباراة والتعادل في 6 وخسارة لقاء 1 وتسجيل 78 هدفًا وتلقي 22 وحسم لقب الليجا.

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