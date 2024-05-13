الإثنين 13 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

خوسيلو: أنشيلوتي مفتاح نجاح مدريد

خوسيلو رفقة أنشولوتي
خوسيلو رفقة أنشولوتي

اعترف خوسيلو ماتو، مهاجم ريال مدريد، بأن "إدارة" المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي كانت أحد مفاتيح النجاح في الفوز بلقب الدوري الإسباني، من خلال إشراك الفريق بأكمله للتغلب على الغيابات بسبب الإصابات.

وقال اللاعب على هامش احتفالات ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني: "أنا سعيد لجميع مشجعي ريال مدريد، ولأنني تمكنت من تجربة اليوم، نأمل أن نتمكن من تكرار ذلك في غضون أيام قليلة، ممتن جدًا لدعم الجميع".

وأضاف: "لقد كانت إدارة المدرب مهمة للغاية، بعد بداية معقدة للدوري بسبب الإصابات، كان يعرف كيفية إدارة جميع اللاعبين بشكل جيد للغاية وهذا نجاح للفريق بأكمله، الآن لدينا الأفضل والأهم".

اضافة اعلان


وشهدت ساحة السيبيليس، فى العاصمة الإسبانية مدريد، احتفالات جنونية لنجوم وجهاز ريال مدريد، مع مشجعى وجماهير الفريق الملكى احتفالا بلقب الدوري الإسباني للموسم الحالي 2023\2024، بعدما توج باللقب رسميا متفوقًا على برشلونة غريمه التقليدي.


وظهر نجوم الفريق فى حافة مكشوفة باللون الأبيض، كما ارتدى لاعبو الميرنجي نظارات سوداء مع توافد آلاف الجماهير.


وتسلم ريال مدريد درع الدوري الإسباني خلف الأبواب المغلقة بدون حضور جماهيره في المدينة الرياضية "الفالديبيباس"، بعدما رفضت إدارة النادي مقترح رابطة الليجا بتسلم اللقب في لقاء غرناطة اللقاء الماضي فى المسابقة المحلية، فى وجود فلورنتينيو بيريز رئيس النادي إلى جانب لاعبي الفريق.   


وتوج ريال مدريد بلقب الدوري الاسباني، رسميًا بفارق 13 نقطة عن نادي جيرونا أقرب منافسيه، حيث يتربع على صدارة ترتيب الليجا برصيد 90 نقطة جمعها من الفوز في 28 مباراة والتعادل في 6 وخسارة لقاء 1 وتسجيل 78 هدفًا وتلقي 22 وحسم لقب الليجا.

 

اقرأ أيضاً: 

3 أشياء يجب أن تعرفها عن خوسيلو بطل "سانتياغو برنابيو"

أنشيلوتي عن موقعة بايرن ميونخ: نتظاهر بالموت ثم ننهض ونفوز

 

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
ناصر الخليفي رفقة مبابي

سببان يدفعان الخليفي لتجاهل تكريم مبابي

12 أيار 2024
روبرت ليفاندوفسكي

رد قاطع من وكيل ليفاندوفسكي على أنباء الرحيل

12 أيار 2024
بيب غوارديولا

غوارديولا في رسالة مشفرة إلى غزة: نعيش في عالم ظالم (فيديو)

12 أيار 2024
لاعب يوكوهاما كوتا واتانابي يحتفل بهدفه في مرمى العين أمس -(من المصدر)

يوكوهاما يكسب الأفضلية بتخطي العين في ذهاب النهائي

11 أيار 2024
6971715421255

مودريتش يرحل عن الريال.. ومبابي يرتدي قميصه

11 أيار 2024
كارلو أنشيلوتي

أنشيلوتي عن موقعة بايرن ميونخ: نتظاهر بالموت ثم ننهض ونفوز

11 أيار 2024
افكار و مواقف

قهر الطفولة في غزة

خولة كامل الكردي |اليوم
ماهر أبو طير

الأكثر إنتاجا للمخيمات

ماهر أبو طير |اليوم

هاتوا برامجكم.. وتنافسوا

جهاد المنسي |اليوم

مؤشرات مطمئنة

يعقوب ناصر الدين |اليوم
ترجمات
‏سودانية تهتف في مظاهرة تطالب بهيئة مدنية تقود عملية الانتقال إلى الديمقراطية، الخرطوم، 12 نيسان (أبريل) 2019 - (المصدر)

النضال من أجل السودان‏ (2-1)

ترجمات | منذ18 ساعة
1715432581158033100

كيف أصبحت احتجاجات الطلاب من أجل غزة عالمية‏؟

ترجمات |11 أيار 2024
1715432982838052300

كنت في رفح وأفزعني ما رأيت

ترجمات |11 أيار 2024
بايدن

بايدن يسعى إلى ممارسة سياسة القوة في العلاقة مع إسرائيل

ترجمات |11 أيار 2024
1715346591337120400

الذكاء الاصطناعي والتحكم في مسار حروب المستقبل

ترجمات |10 أيار 2024
النساء الحوامل في غزة ليس لديهن مكان آمن يذهبن إليه وواجهن تحديات لا يمكن تصورها

المعاناة الصامتة للنساء الفلسطينيات‏

ترجمات |08 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير- حمزة حجاج

كاريكاتير- حمزة حجاج

النمرة غلط 11 أيار 2024

hajjaj copy

الاحتيال الإلكتروني 10 أيار 2024

14 copy

تلفون يوم الجمعة 09 أيار 2024

تلفون يوم الجمعة

العصف الذهني للطعام في الأردن 08 أيار 2024

hajjaj copy

ابني 07 أيار 2024

hajjaj
 
 