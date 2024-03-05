دعوة زواج كريستيانو رونالدو تثير الجدل.. ما صحتها؟

زواج كريستيانو رونالدو اثارت جورجينا رودريجيز، صديقة كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، الجدل خلال الساعات الماضية، على مواقع التواصل الاجتماعي. وفاجأت جورجينا متابعيها على موقع الصور “إنستجرام”، بنشر صورة عبر خاصية “ستوري” على حسابها، لما بدا أنه دعوة لحفل زفاف.

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وتوقع رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن الدعوة التي نشرتها صديقة رونالدو، تشير لحفل زفافها على الدون، خاصة بعدما وضعت صورة قلب على بطاقة الدعوة، وتحتها اسمها بالكامل، مع كتابة تاريخ الثلاثاء 5 مارس/ آذار 2024.

وكتبت جورجينا موعد الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي، على أن يكون المكان في العاصمة السعودية الرياض.

ولم توضح جورجينا أي تفاصيل أخرى عن الدعوة، لكن بعض المتابعين رجحوا أن يتم خلال هذا الحفل الإعلان رسميا عن زواجهما، في انتظار صدور أي بيانات أخرى سواء من النجم البرتغالي أو شريكته.



وبحسب صحيفة “sportsmanor”، فإنه بالرغم من أن الدعوة تشبه دعوة زفاف، إلا أن غياب اسم كريستيانو رونالدو أثار الشكوك حول الحدث.



وأشارت الصحيفة إلى أنه بالنظر إلى أن رودريجيز من المؤثرين المشهورين، فإن هناك احتمالات لا حصر لها لهذا الحدث، أبرزها أن تكون هذه الدعوة مقدمة لتعاون قادم مع علامة تجارية.



وأوضحت الصحيفة أن رونالدو لم يشارك أي تفاصيل مماثلة حول أي حدث على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضافت أن رونالدو وجورجينا ليسا في المملكة حاليا، وسيكون من المفاجئ بمثل هذا اليوم المهم بعيدًا عن بلديهما الأصليين (البرتغال والأرجنتين).

كما أكدت الصحيفة أنه ستكون “مفاجأة تامة” أن يحتفل رونالدو بزفافه في منتصف موسم كرة قدم، حيث يجب أن ينصب تركيزه الكامل على النصر سواء في دوري أبطال آسيا أو الدوري السعودي للمحترفين.



وسقط النصر بقيادة نجمه الأول البرتغالي كريستيانو رونالدو في فخ الهزيمة أمام العين، بهدف دون رد، اليوم الإثنين في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.