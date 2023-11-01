دورتموند يضغط من أجل سانشو.. وبوكيتينو يرد على انتقادات شيرر

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أفاد تقرير صحفي أن بوروسيا دورتموند يستعد لإعارة لاعبه جيمي بينو جيتينز، من أجل إفساح المجال أمام عودة نجمه السابق جادون سانشو.ويرتبط اسم سانشو بالرحيل عن ناديه مانشستر يونايتد، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد خلافه العلني مع مدربه الهولندي إريك تين هاج.وبحسب صحيفة "صن"، فإن عودة سانشو لصفوف دورتموند في فترة الانتقالات الشتوية، من الخيارات المحتملة أمام اللاعب.وأضافت الصحيفة، أن مانشستر يونايتد منفتح على بيع سانشو بشكل نهائي، لكن خيار الإعارة مطروح على الطاولة أيضا، ونوهت أن راتب سانشو، والذي يصل إلى 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، قد يقف عقبة أمام دورتموند.ويتعين على الجناح الإنجليزي، الموافقة على خفض راتبه، من أجل تسهيل عودته إلى ناديه السابق الألماني.وأوضحت الصحيفة أن إعارة بينو جيتينز، تمهد عودة سانشو إلى قلعة أسود الفيستيفال".ويحتاج جيتينز (19 عاما) لخوض عدد دقائق أكبر، بعدما شارك لمدة 117 دقيقة فقط في الدوري الألماني هذا الموسم.دياز يكسر صمتهكسر لويس دياز، نجم ليفربول، صمته عقب تعرض والديه للاختطاف في كولومبيا.وكان والدا دياز قد تعرضا للاختطاف بعد ظهر السبت، بالقرب من منزلهما في بلدة بارانكاس في منطقة البحر الكاريبي بكولومبيا.ونجحت الشرطة الكولومبية في تحرير والدة دياز من المختطفين، الأحد الماضي، لكن والد نجم ليفربول ما يزال مفقودا.ونشر دياز على حسابه بشبكة "إنستاجرام"، منشورا يحمل صورة والده ويدعو لمسيرة مخطط لها في كولومبيا من أجل دعوة الخاطفين إلى "إطلاق سراحه فورا".ووضعت الشرطة مكافأة تساوي 39 ألف جنيه إسترليني (47300 ألف دولار) لأي شخص يدلي بمعلومات تؤدي لإنقاذ لويس مانويل دياز.يذكر أن لويس دياز عاد إلى كولومبيا للتواجد مع أفراد عائلته خلال الأزمة الحالية.بوكيتينو يرد على انتقادات شيرر لنجمهانتقد مدرب تشيلسي ماوريسيو بوكيتينو، النجم الإنجليزي آلان شيرر، بعد ما وجه الأخير هجوما لاذعا إلى مهاجم البلوز نيكولاس جاكسون.وانضم المهاجم السنغالي إلى تشيلسي مقابل 32 مليون جنيه إسترليني من فياريال في الصيف، لكنه ما يزال يتأقلم مع الحياة في "ستامفورد بريدج".وسجل اللاعب البالغ من العمر 22 عاما هدفين فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال تسع مباريات، وعانى مرة أخرى لإظهار حاسته التهديفية خلال الهزيمة 0-2 يوم السبت أمام برينتفورد.وأثار هذا شيرر، الذي ادعى أن جاكسون ليس "هدافا طبيعيا" وقال إنه "يبدو كما لو أنه يحتاج إلى الكثير من المساعدة في هذا المركز".وأعرب بوكيتينو عن دعمه لجاكسون، وأشار إلى أن انتقادات شيرر غير مبررة.وقال المدرب الأرجنتيني في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل": "أنت بحاجة إلى مزيد من المباريات للتوصل إلى رأي (شيرر)، إذا شاهدت المباربات ضد ليفربول، دورتموند أو لوتون، في ظروف مختلفة فهو لاعب مختلف. من الخطر إجراء هذا التحليل بناء على مباراة واحدة".وأضاف: "لم يكن نيكو في أفضل حالاته، ولكن إذا شاهدته في مباريات أخرى فهو لاعب، وإذا رأيت (مباراة) برينتفورد فهو لاعب آخر. علينا أن نكون عادلين في تحليلاتنا، وعلينا أن نمنحه الوقت".عند تحليل أسباب هزيمة تشيلسي، حدد شيرر جاكسون كمشكلة محتملة حيث قال: "لكي تكون أكثر غزارة في الإنتاج عليك أن تضع نفسك في مراكز التهديف. كان هناك نقص كامل في الحركة منه اليوم".وأردف: "في بعض الأحيان يتعين عليك الركض من أجل المدافع ومن أجل نفسك. يبدو خاملا للغاية وفي بعض الأحيان غير متأكد مما يجب فعله، إنه ينتظر حدوث شيء ما، عليك أن تفعل ذلك بنفسك في بعض الأحيان. عليك أن تعمل، عليك أن تجعل المدافعين يعملون، عليك أن تحاول جذبهم".وواصل: "الهدافون لا يتسكعون على حافة منطقة الجزاء كما يفعل هو. عليه أن يتقبل أن الكرة تصل أمام المرمى، ومن وظيفته أن ينهيها، لم يكن بإمكانهم أبدا أن يسجلوا اليوم بهذا. يبدو كما لو أنه يحتاج إلى الكثير من المساعدة في هذا الموقع".وارنوك: تين هاج لم يبقى في منصبهيعتقد المدرب الإنجليزي المخضرم دعى نيل وارنوك، أن إريك تين هاج لن يستمر في تدريب مانشستر يونايتد، وأن بعد اللاعبين الجدد الذين اشتراهم النادي مقابل صفقات ضخمة، لن يجدون مكانا لهم في فريق مثل هيدرسفيلد تاون.وكانت خسارة يوم الأحد 0-3 أمام مانشستر سيتي، هي السابعة ليونايتد في 14 مباراة هذا الموسم، وقد زادت من حدة توتر تين هاج مرة أخرى، بعد ثلاثة انتصارات متتالية.ويعتقد وارنوك المدير الفني السابق لكارديف سيتي وكوينز بارك رينجرز، أن أيام المدرب الهولندي في النادي أصبحت معدودة.وقال وارنوك لموقع إذاعة "توك سبورت": "اعتقدت عندما جاء لأول مرة، أنه سيكون الحل لأنني اعتقدت أن الأمر يحتاج إلى شخص منضبط في تلك البيئة، لكن يجب أن أقول إنني لم أستمتع بمشاهدة كيف يفعل ذلك".وأضاف: "الأموال التي أنفقها، ينسى الناس ذلك، مهما كان رأيك في المالكين، فقد أنفقوا أموالا طائلة، بعض اللاعبين كلفوا ما بين 60 إلى 70 مليون جنيه إسترليني. لم أكن لأجلبهم معي إلى هيدرسفيلد".وأنفق مانشستر يونايتد مبلغا مذهلا قدره 177 مليون جنيه إسترليني هذا الصيف، على ضم راسموس هوجلوند ومايسون ماونت وأندريه أونانا وألتاي بايندير.ومع ذلك، لم يقدم أي من هؤلاء اللاعبين - بما في ذلك سفيان أمرابط الذي تم توقيعه على سبيل الإعارة - ما يشفع له البقاء على أرض الملعب.وردا على سؤال عما إذا كان تين هاج سيستمر في النادي، أضاف: "لا أعتقد أنه سيفعل ذلك شخصيا. لست متأكدا من رغبته في الاستمرار أيضا. أعتقد أنه يضرب رأسه بجدار من الطوب".رفض مباريات "الكريسماس"كتب جمهور الفرق العشرين في الدوري الإنجليزي الممتاز، طلبا جماعيا للاتحاد بعدم إقامة مباريات في 24 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، بعد قرار إقامة لقاء وولفرهامبتون وتشيلسي في ذلك اليوم.وستكون هذه المباراة، هي الأولى التي تجرى عشية أعياد الميلاد منذ لقاء ليدز يونايتد ومانشستر يونايتد في 24 كانون الأول (ديسمبر) 1995، والمرة الثانية منذ 1966.وتلقى القرار، انتقادات من جمهور الفريقين؛ بسبب صعوبات التنقل في ذلك اليوم، وكذلك ماوريسيو بوكيتينو، الذي دعم مطالب المشجعين، وأضاف أنه سيضطر لتمضية عطلة عيد الميلاد برفقة زوجته داخل فندق بعثة الفريق.وأوضح اتحاد المشجعين في إنجلترا أن جمهور الفرق الـ 18 الأخرى في البريمير ليج انضموا للانتقادات وأصروا على ضرورة عدم تحول إقامة مباريات يوم عيد الميلاد إلى أمر معتاد من أجل إرضاء القنوات التلفزيونية المتهمة بنقل المباراة من 23 إلى 24 كانون الأول (ديسمبر) المقبل. -(وكالات)