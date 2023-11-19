ديشان يسخر من إنريكي بعد فوز قياسي على جبل طارق

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مدن - تهكم ديدييه ديشان، المدير الفني لمنتخب فرنسا، وكيليان مبابي قائد "الديوك"، على لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان.وسئل ديشان عن رأيه في أداء مبابي بعد تسجيل "هاتريك"، في الفوز التاريخي على جبل طارق بنتيجة (14-0)، في تصفيات "يورو 2024".وأجاب مدرب "الديوك" مازحا عبر شبكة "TF1" الفرنسية: "لا.. أتوقع وأنتظر منه الكثير".وانفجر مبابي ضحكا، وهو يمر بجوار المدير الفني لمنتخب فرنسا، عندما صرح الأخير بهذه الكلمات.وأسقط ديشان بهذا التصريح على توبيخ لويس إنريكي لمبابي علنا، رغم تسجيله هاتريك في الفوز على ريمس بثلاثية نظيفة، في الجولة الماضية من الدوري الفرنسي.من جانبه، علق كيليان مبابي في مؤتمر صحفي الجمعة، أنه يتقبل ما قاله المدرب الإسباني، ويحاول أن يتعلم منه الكثير، لأنه مدرب مميز.أما ديشان، فبدا دبلوماسيا، بالقول: "إن لكل مدرب طريقته في التعبير عن رأيه عند تقييم مستوى لاعبيه".من ناحية ثانية، وجه ديشان صدمة لباريس سان جيرمان عقب الفوز الكاسح، وصرح: "إنها أمسية مثالية باستثناء إصابة وارن زاير إيمري، لحسن الحظ أنها ليست خطيرة للغاية، كان من الممكن أن تكون الإصابة أكثر خطورة، الاختبارات الأولية مطمئنة، ولكنه يعاني من التواء شديد جدا".وأصيب زاير إيمري، في كاحل القدم اليمنى بعد مرور 19 دقيقة من مباراة جبل طارق، لتفسد فرحته بالظهور الأول بقميص الديوك.وغادر وارن زاير إيمري صاحب الـ17 عاما الملعب بعد تسجيله الهدف الثالث، ليشارك مكانه زميله، يوسف فوفانا.ويعد زاير إيمري من الركائز الأساسية في "بي إس جي" منذ بداية الموسم الحالي، كما يرتدي شارة قيادة منتخب فرنسا للشباب رغم ظهوره الأول في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.وواصل المنتخب الفرنسي مسيرته القوية، ليحقق العلامة الكاملة بفوز سابع على التوالي، ويتربع على قمة المجموعة الثانية برصيد 21 نقطة، أما منتخب جبل طارق، فقد نال خسارته السابعة على التوالي، ليقبع في ذيل الترتيب من دون رصيد.وبدا مبابي سعيدا للغاية، بتسجيله ثلاثية، وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "أمسية لا تنسى".وبسؤاله عن تسجيل 300 هدف في مسيرته، قال: "إنه جزء من دوري، هناك بعض اللاعبين الذين سجلوا 800 أو 850 في مسيرتهم".وتابع عبر قناة "TF1" الفرنسية: "300 هدف، رقم يشعرني بسعادة غامرة، يجب أن أستمر وأتحسن مع باريس سان جيرمان والمنتخب".كما واصل قائد الديوك عبر شبكة "RMC سبورت": "إنه انتصار رائع، كانت لدينا رغبة قوية في تحطيم الرقم القياسي، وتعاملنا مع اللقاء بكل جدية".واستطرد: "الوصول إلى 300 هدف، إنجاز جديد بالنسبة لي، ولكن يبقى في المرتبة الثانية، لأن الفريق قدم أداء جماعيا استثنائيا، إنها مجرد خطوة، وأسعى لأكون حاسما بشكل دائم".وتحدث مبابي أيضا عن هدفه الرائع بكرة ساقطة من مسافة بعيدة، مشيرا إلى أنه لاحظ تقدم حارس مرمى جبل طارق أكثر من مرة.وأتم نجم فرنسا تصريحاته ضاحكا: "لم أفهم سبب تقدمه 20-25 مترا، وبالفطرة سجلت هدفا، أعتبره عقوبة جميلة له".إلى ذلك، أشاد أوليفييه جيرو، نجم منتخب فرنسا وميلان الإيطالي بمنتخب جبل طارق، رغم الفوز الكاسح عليه.وصرح جيرو: "إنها أمسية مثالية، لقد طالبنا المدرب بالاستمتاع مع الالتزام التام بالجدية".وأشار مهاجم ميلان "تقدمنا بـ7 أهداف في الشوط الأول، والاستمرار بالقوة نفسها في الشوط الثاني لم يكن سهلا، لكننا سعينا للفوز بنتيجة قياسية، والاستمتاع بهذه الليلة أمام جبل طارق، إنه منتخب شجاع".وسجل جيرو (36 عاما) الهدفين الثالث عشر والرابع عشر، ليختتم مهرجان الأهداف، ويعزز تصدره لقائمة الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا.يعتلي مهاجم ميلان القائمة برصيد 56 هدفا، خلفه تييري هنري (51 هدفا)، ثم كيليان مبابي (46 هدفا). -(وكالات)