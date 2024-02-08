ديكو يرفض تحديد خليفة تشافي.. وكروس أمام قرار مصيري

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مدن - تحدث ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، عن الجدل الدائر بشأن المدرب الجديد للفريق الكاتالوني خلال الموسم المقبل.وكان تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، أعلن رحيله عن البارسا بنهاية الموسم الحالي.وسبق أن ذكرت تقارير صحفية، أن خورخي مينديز، وكيل المدرب جوزيه مورينيو، عرض خدمات "سبيشيال وان" على برشلونة.وقال ديكو في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو": "مورينيو صديقي، ولكنني لم أتحدث معه منذ فترة طويلة. لم نبدأ الحديث مع أي مدرب، لأننا ما نرال لا نستوعب رحيل تشافي حتى الآن".وعن احتمالية عودة بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الحالي لقيادة برشلونة أوضح: "بيب مدرب عظيم ولا يوجد نقاش حول هذا الأمر، هو أفضل من درب بارسا في التاريخ".واختتم: "قام بيب بعمله في برشلونة واستمر في الفوز وهو اليوم أفضل مدرب في العالم.. أتفهم أنه من الصعب فهم الوضع، لكن الحقيقة هي أننا لا نتحدث مع أي مدرب في الوقت الحالي، والحديث عن أي مدرب لديه عقد هو افتقار للأخلاق وعدم احترام للآخرين".وفي سياق آخر، سئل ديكو "هل الدوري الإسباني مغشوش"، وأجاب: "الأمر صعب.. هذه أشياء يصعب فهمها. أعتقد أنه يتعين علينا الاستمرار وعدم التحدث كثيرا، لأننا قلنا بالفعل ما كان علينا قوله، هذه أشياء تقلقنا قليلا ولكن علينا أن نستمر".وسبق أن صرح تشافي في مؤتمر صحفي من قبل بأن الدوري "مغشوش" بسبب الضغط الذي يوجهه ريال مدريد إلى الحكام على حد تعبيره.كروس محتارلم يحسم الألماني توني كروس، نجم خط وسط ريال مدريد، موقفه من تجديد عقده مع النادي حتى الآن.ويرتبط كروس صاحب الـ34 عاما، بعقد مع الميرنجي، حتى 30 من حزيران (يونيو) المقبل.وتحدثت بيرجيت كروس والدة اللاعب، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "أتمنى له أن ينهي مسيرته بالطريقة التي يريدها، ومتأكدة أنه سيعتزل على أعلى مستوى ودون القلق بشأن الإصابات".وأضافت: "أعلم أنه قرار صعب اتخاذه، وآمل ألا يكون قد قرر بالفعل، أتمنى أن يحصل على إجازة صيفية جيدة، ويخوض معسكرا جيدا ويبدأ موسمه الأخير في ريال مدريد".وأتمت والدة كروس قائلة: "استمرار توني من شأنه أن يجعل الجميع بالفريق سعداء، وأعتقد أن ابنه ليون أيضا سيكون سعيدا، لكن في النهاية عليه أن يقرر ما يريده وسنتقبل قراره".سيميوني: عليناالتحلي بالهدوءدعا الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد، إلى التحلي بالهدوء عقب هزيمة فريقه أمام أتلتيك بلباو أول من أمس، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بهدف دون رد.وقال سيميوني عقب المباراة التي استضافها ملعب أتلتيكو: "بالنسبة لي قدمنا مباراة جيدة للغاية وارتكبنا خطأ وفي هذه المرحلة ندفع ثمن مثل تلك الأخطاء. الفريق قدم أداء جيدا في الشوط الأول وتحسنا في الثاني. لعبنا الشوط الثاني بالكامل في ملعب الخصم ودافعنا جيدا وسنحت لنا فرص للتسجيل ولكنها لم تترجم إلى أهداف.. علينا أن نتحلى بالهدوء".وتابع: "هم لديهم ميزة مهمة (في الإياب) لأننا سيكون علينا أن نسجل هدفين من أجل التأهل. هم سيلعبون في ملعبهم ولكننا سنحاول الفوز. كرة القدم تظل كرة القدم ويمكن أن يحدث بها أي شيء".وعن افتقاد أتلتيكو للدقة أمام المرمى في المباراة علق سيميوني: "نقدم موسما جيدا للغاية وقد نفتقد للدقة في إحدى المباريات. يجب الاستمرار في الطريق نفسه. سنحت للفريق فرصتان أو ثلاث للتسجيل في الشوط الثاني وكان في إمكانه التعادل. سنواصل السير في الطريق نفسه".قمة منتظرةإلى ذلك، يلتقي ريال مدريد مع ضيفه جيرونا يوم غد في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني، في مباراة ستحسم كثيرا صراع التتويج بلقب الدوري.ويتواجد ريال في صدارة الترتيب برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين أمام جيرونا، صاحب المركز الثاني.ويملك ريال أفضلية نسبية في هذه المباراة ، حيث ستقام على أرضه ووسط جماهيره، كما أن ريال يتفوق في المواجهات المباشرة التي جمعت بين الفريقين حيث التقيا في تسع مواجهات منذ العام 2017، حقق خلالها الريال الفوز في 5 مباريات، فيما فاز جيرونا في ثلاث وتعادلا في واحدة.وكانت مباراة الدور الأول التي أقيمت على ملعب جيرونا انتهت بفوز ريال بثلاثية نظيفة.وحتى الآن لم يخسر ريال سوى في مباراة واحدة بالدوري، حيث فاز في 18 مباراة وتعادل في أربع وخسر في واحدة، ولم يخسر ريال في آخر 11 مباراة بالدوري.ويتطلع ريال إلى تحقيق الفوز بهذه المباراة من أجل الابتعاد بقمة الترتيب، والعودة لطريق الانتصارات بعدما تعادل 1-1 أمام فريق أتلتيكو مدريد يوم الأحد الماضي.ويفتقد ريال لجهود إيدير ميليتاو وتيبو كورتوا وديفيد ألابا بسبب الإصابة، ولكن يعول كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للريال، على عودة أنتونيو ورديجير للمشاركة في هذه المباراة بعدما غاب عن مباراة أتلتيكو الأخيرة بسبب إصابته في الفخذ في مباراة خيتافي، كما ينتظر أن يبدأ فينيسيوس جونيور المباراة بعدما جلس على مقاعد البدلاء في مباراة أتلتيكو بسبب إصابة في الركبة، فيما تحوم الشكوك حول مشاركة إدواردو كامافينجا الذي تعرض لكدمة أمام أتلتيكو مدريد، كما يعود أوريلين تشواميني بعد انتهاء إيقافه.في المقابل، يدخل جيرونا اللقاء بحثا عن العودة لطريق الانتصارات بعدما تعادل في آخر مبارياته أمام ريال سوسيداد سلبيا.ويقدم جيرونا أفضل موسم في تاريخه حتى الآن، قلم يخسر الفريق في أي لقاء بالدوري باستثناء مباراة الدور الأول أمام الريال، حيث حقق 17 انتصارا وخمسة تعادلات.ولم يخسر جيرونا في أي مباراة بالدوري في آخر 11 لقاء، وسجل لاعبوه أهدافا في ثمان من آخر عشر مباريات بالمسابقة.وفي الـ23 مباراة التي خاضها الفريق حتى الآن بالدوري، تلقت شباكه الهدف الأول في ثماني مباريات، ولكنه استطاع قلب النتيجة لمصلحته في ست مباريات.ويفتقد جيرونا في هذه المباراة يانجيل هيريرا للإيقاف، إضافة إلى الثنائي ديفيد لوبيز وتوني فيلا بسبب الإصابة.ويعول ميتشيل سانشيز على الثلاثي أرتيم دوفبيك وسافيو وفيكتور تسيهانكوف، مع الوضع في الاعتبار أن الأول هو هداف الفريق برصيد 14 هدفا.ويسعى برشلونة هو الآخر للاستمرار في صراع المنافسة على اللقب عندما يواجه فريق غرناطة بعد غد.ويتواجد برشلونة في المركز الثالث برصيد 50 نقطة، ويسعى إلى تحقيق انتصاره الثالث على التوالي في دوري من خلال الفوز بهذه المباراة على أمل تعثر الريال أو جيرونا للاقتراب أكثر من أول مركزين.ولكن مهمة برشلونة لن تكون سهلة على الإطلاق، خصوصا وأن غرناطة تعادل معه في مباراة الدور الأول 2-2.ويسعى غرناطة بدوره إلى الفوز بهذه المباراة من أجل الاقتراب خطوة من الخروج من المنقطة المهددة بالهبوط، حيث يتواجد في المركز التاسع عشر قبل الأخير برصيد 12 نقطة بفارق ثماني نقاط عن المنطقة الدافئة.ويأمل أتلتيكو مدريد، صاحب المركز الرابع، برصيد 48 نقطة، في الفوز على أشبيلية، صاحب المركز السابع عشر برصيد 20 نقطة، عندما يلتقيان بعد غد، حيث يرغب أتلتيكو في البقاء في دائرة المنافسة على لقب الدوري، فيما يرغب أشبيلية في الابتعاد أكثر عن المنطقة المهددة بالهبوط.وتفتتح منافسات هذه الجولة اليوم، عندما يلتقي قادش مع ريال بيتيس.وتستكمل منافسات هذه الجولة غدا، عندما يلعب ديبورتيفو ألافيس مع فياريال، وريال سوسيداد مع أوساسونا، ولاس بالماس مع فالنسيا، فيما يلتقي بعد غد، خيتافي مع سلتا فيجو، وريال مايوركا مع رايو فاييكانو.وتختتم منافسات هذه الجولة يوم الإثنين المقبل، عندما يلعب ألميريا مع أتلتيك بلباو. -(وكالات)