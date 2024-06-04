 
الثلاثاء 04 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

دي بروين: زوجتي تشجعني على خوض مغامرة جديدة

دي بروين رفقة زوجته
دي بروين رفقة زوجته

ألمح نجم نادي مانشستر سيتي، كيفن دي بروين، إلى احتمال انتقاله إلى الدوري السعودي في الموسم المقبل، معترفا بأنه يجب عليه التفكير في كسب المزيد من المال في هذه المرحلة من مسيرته.

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 وقد تلقى دي بروين عروضًا عديدة من أندية سعودية وكذلك من الدوري الأميركي للمحترفين، لكنه يبدو منفتحًا على خوض تجربة في دوري روشن السعودي.

وقال دي بروين في هذا المجال: "في هذه المرحلة من العمر، يجب أن تكون منفتحًا على كل شيء. نحن نتحدث عن مبالغ كبيرة من المال في المرحلة الأخيرة من مسيرتي وعلينا أن نفكر في ذلك. كما أن زوجتي تشجعني على خوض مغامرة جديدة ويجب أن أفكر في مستقبلي".

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