دي بروين يتلقى الثناء.. ومانشستر سيتي يغري رودري بزيادة مستحقة

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مدن- يعتقد لاعب تشيلسي وليفربول السابق جو كول، أن نجم مانشستر سيتي كيفن دي بروين، أفضل من أساطير الدوري الإنجليزي الممتاز أمثال فرانك لامبارد وبول سكولز وستيفن جيرارد.وفاز سيتي 4-2 خارج ملعبه على كريستال بالاس أول من أمس السبت، ليعزز فرصه في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وسجل دي بروين هدفين.وقال كول في تصريحات لشبكة "تي ان تي سبورتس": "أعتقد أنه يتفوق على الجميع.. ومن بينهم فرانك وسكولز وستيفي، أعتقد أنه يتقدم عليهم وهم لاعبون رائعون في عصرهم ومن الصعب دائمًا مقارنة اللاعبين من عصور مختلف لأن قواعد اللعبة تتغير، لكنه بالتأكيد الأفضل".وفي تعليقه على هدف دي بروين الأول في مرمى بالاس، وصف كول الهدف بـ "الجميل" قائلا: "الجودة التي يتطلبها التسديد بقدمك الضعيفة، ويكون لديه خطوة صغيرة قبل أن يبطئ نفسه.. وبعد ذلك التسديد بساق مستقيمة على هذا النحو، إنها لمحة عظيمة".وتابع: "إنه الأب الروحي للاعبي خط الوسط المهاجمين في كرة القدم العالمية، وما زلت أعتقد أنه الأفضل من بين هذه المجموعة من اللاعبين".سيتي يعرض عقدا جديدا على رودريأفادت تقارير صحفية أمس، بأن مانشستر سيتي سيعرض على نجم وسطه عقدًا جديدًا، يتضمن زيادة ضخمة في راتبه الأسبوعي.ووفقا لما ذكرته صحيفة "ذا صن"، فإن العقد الجديد، ينص على تقاضي الإسباني رودري البالغ من العمر 27 عاما، راتبا أسبوعيا قدره 300 ألف جنيه إسترليني، قد يستمر حتى بلوغه الثانية والثلاثين من عمره.ويرتبط رودري حاليا بعقد مع مانشستر سيتي، يمتد حتى العام 2027، يتقاضى من خلاله 180 ألف جنيه استرليني أسبوعيا.وأضافت الصحيفة، أن الطرفين ليسا في عجلة من أمرهما لإبرام صفقة، مع تركيز اللاعب على محاولة قيادة سيتي للفوز بثلاثية أخرى هذا الموسم (الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا).ويعتبر كيفن دي بروين الأعلى دخلاً في الدوري الإنجليزي الممتاز براتب قدره 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، ويحصل النجم المهاجم إيرلينج هالاند على 375 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.ويتساوى رودري إذا وقع على عقده الجديد مع جاك جريليش الذي يتقاضى حوالي 300 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع أيضا.موتا على رادار يونايتدأكدت تقارير صحفية أول من أمس، بأن مانشستر يونايتد مهتم بأحد مدربي الدوري الإيطالي، لخلافة المدرب الحالي للفريق إريك تين هاج.وذكرت صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت"، فإن إدارة مانشستر يونايتد، شديدة الإعجاب بمدرب بولونيا تياجو موتا، الذي يقدم فريقه أداء مثيرا للإعجاب في الدوري الإيطالي هذا الموسم.وبعد توليه المسؤولية في أيلول (سبتمبر) 2022، قاد موتا البالغ من العمر 41 عامًا بولونيا إلى المركز التاسع في موسمه الأول، ويحتل الفريق الآن المركز الرابع بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه.وينتهي عقد موتا صيف العام الحالي، وهو الذي لعب في السابق مع فريق برشلونة وإنتر ميلان وباريس سان جيرمان.وكان وكيل موتا، داريو كانوفي، قد أكد مؤخرًا أن موكله سيتولى تدريب فريق في دوري أبطال أوروبا يومًا ما، وهو الأمر الذي يصعب من إمكانية انتقاله إلى مانشستر يونايتد، البعيد عن المراكز المؤهلة للمسابقة هذا الموسم.فان دايك يشيد هالاند وأجيروحدد مدافع ليفربول فيرجيل فان دايك، هوية أصعب المهاجمين الذين واجههم في مسيرته، واستبعد اسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.ويعتبر فان دايك من أفضل المدافعين في العالم، منذ انضمامه إلى ليفربول مقابل 75 مليون جنيه إسترليني في العام 2018.وبدلاً من اختيار رونالدو، اختار فان دايك كلا من إيرلينج هالاند وسيرجيو أجويرو وأوليفييه جيرو.وفي حديثه عبر بودكاست "ذا ريست إز فوتبول"، قال فان دايك: "أود أن أقول إن إيرلينج هالاند خصم صعب للغاية، فهو قوي جدًا، ومهاجم من العصر الحديث، إنه مباشر.. إذا أعطيته مساحة صغير فسوف يعاقبك".وأضاف: "الأمر نفسه بالنسبة لأجويرو. لم يسجل العديد من الأهداف أمامنا، لكن منذ أن لعبت ضده عندما كنت في ساوثهامبتون، كان بإمكانه إنهاء المباراة بيساره أو يمينه، وكان عليك دائمًا أن تكون في أفضل حالاتك".وتابع: "أتذكر أحد الأهداف التي سجلها ضدنا في الموسم 2018-2019، حيث جاء أمام ديان لوفرين من عرضية وأنهى الكرة بسرعة كبيرة".ولم يكن جيرو غزير الإنتاج خلال فترة وجوده في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن فان دايك أوضح ما جعل المهاجم الفرنسي خصمًا صعبًا، وقال: "كان لاعبًا مرتبطًا في ذلك الوقت مع (إيدن) هازارد في (تشيلسي)، كان هازارد دائمًا هو الذي يمنحه الكرة".وأردف: "لقد سجل أيضًا أهدافًا جيدة ضدي. لقد شعرت دائمًا أنه لن يسجل، لكنه في النهاية كان يتمكن من ذلك".أرتيتا فخور لأداء آرسنالعبر ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، عن فخره بأداء لاعبيه خلال الفوز على برايتون 3-0 أول من أمس، ضمن الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.واستعاد الفريق اللندني الصدارة مؤقتا بوصوله للنقطة 71، في انتظار نتيجة مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد، التي أقيمت أمس الأحد.وقال المدرب الإسباني، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "سعيد وفخور حقا باللاعبين، خصوصا أن برايتون لم يخسر هنا في ملعبه منذ آب (أغسطس) الماضي".وأضاف: "لقد أظهرنا خطورة حقيقية في الهجوم، وكنا مترابطين بشكل جيد في التحركات".وبسؤاله عن إظهار مدافعه جابرييل فرحته الشديدة بتصديه لإحدى الكرات في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، أجاب: "هذه هي الروح ولغة الجسد التي نتطلع إليها في الفريق".وأكمل: "لهذا أنا مسرور حقا بأنهم يعطون أهمية لمثل هذه الأشياء.. فمنع تسديدة من الوصول للمرمى، أمر مهم وكبير".كما أثنى مدرب المدفعجية على حفاظ لاعبيه على مستواهم طوال المباريات الماضية، فضلا عن إظهار الرغبة والجودة للفوز بالمباريات، وهو ما ساعدهم على الانتصار في جولات متتالية.وأشار أرتيتا في ختام تصريحاته، إلى صعوبة المواجهة المقبلة في البريميرليج ضد أستون فيلا، قبل أن يضيف: "لقد فزنا في 10 مباريات وتعادلنا في واحدة بآخر 11 جولة، ولا نستطيع ضمان الصدارة".هافيرتز: لا نفكر بنتائج المنافسينقال كاي هافيرتز، مهاجم آرسنال، إن فريقه لا يركز على نتائج المنافسين، وذلك عقب الفوز على مضيفه برايتون أول من أمس.وقال هافيرتز، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "لكي نكون صادقين، لم نتحدث عن ذلك.. حاولنا التركيز على أنفسنا والفوز بالمباراة، وهذا أكثر أهمية من النظر إلى المباريات الأخرى الآن".وأضاف: "يجب أن نفوز بمبارياتنا أولا، ثم نرى إلى أين سنصل.. نحن مستعدون للتحدي.. كل أسبوع نلعب بأقصى ما لدينا، وربما يمكننا اللعب بشكل أفضل".وتابع: "سلوك اللاعبين ومعدل عملهم استثنائي، الجميع قدم كل شيء في هذه المباراة، ولهذا السبب خرجنا فائزين".وأكمل الدولي الألماني: "ما يقدمه مدافعونا رائع، والجميع يشارك في ذلك.. الطريقة التي يدافعون بها عن منطقة الجزاء لا تُصدق، علينا أن نستمر.. لدينا مباراة كبيرة أخرى مقبلة (أمام بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا)".وأتم هافيرتز: "بالتأكيد عندما تشعر أنك قوي جدًا في الدفاع، فهذا يساعدك كثيرًا.. أستمتع بنفسي، وأحاول مساعدة الفريق، وآمل أن أستمر في المضي قدمًا". -(وكالات)