دي خيا يفكر بالاعتزال.. وأرتيتا يتحسر على يوم صعب أمام فولهام

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مدن- أفادت تقارير صحفية أمس، أن حارس المرمى الإسباني دافيد دي خيا، تلقى عروض انتقال من أندية في النصف السفلي من الدوري الإنجليزي الممتاز، ما دفعه للتفكير بالاعتزال.وما يزال الحارس البالغ من العمر 33 عامًا، دون فريق، بعد فشله في الاتفاق على عقد جديد مخفض مع مانشستر يونايتد في الصيف الماضي، وقام مدرب الفريق إريك تن هاج بإحضار أندريه أونانا من إنتر ميلان كبديل لدي خيا.وزعم موقع "ذا أثليتيك"، أن دي خيا تلقى عروضًا من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التي لم يذكر اسمها.وأفاد الموقع أن دي خيا تلقى العديد من العروض والاستفسارات، من فرق أوروبية كبيرة، إضافة إلى فرق النصف السفلي في البريميرليج، لكنها أوضحت أنه متردد في اللعب مع أندية صغيرة في انجلترا، كما أن فكرة خلافة أونانا في إنتر ميلان لم تستهوه.وتابع "ذا أثليتيك"، أن الاعتزال خيار مطروح أيضا أمام دي خيا، خصوصا أنه "يستمتع بحياته بعيدا عن كرة القدم الاحترافية" بعد "سنوات تحت المجهر والضغط الشديد في يونايتد".أرتيتا غاضبأعرب ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، عن خيبة أمله عقب خسارة فريقه أمام مضيفه فولهام (2-1)، أول من أمس، ضمن لقاءات الجولة رقم 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.وقال أرتيتا، في تصريحات لـ"بي بي سي" عقب المباراة: "يوم صعب للغاية وحزين.. منذ 3 أيام (الهزيمة أمام وست هام بهدفين دون رد) لعبنا مباراة وخسرنا، بعدما استحققنا الانتصار تمامًا.. واليوم قدمنا أسوأ مباراة لنا في الموسم".وأضاف: "لم نقدم ما يكفي من الاستحواذ.. لم نملك السرعة الكافية أو التهديد، تعثرنا كثيرًا بالكرة.. لم نقدم مستوى جيدًا بما يكفي، ولم نستحق الانتصار".وواصل: "كانت لدينا فرصة الارتقاء لقمة الدوري يوم 31 ديسمبر (كانون الأول)، والآن نعاني من شعور سيئ للغاية.. هذه هي كرة القدم، والفوارق بسيطة للغاية".وأتم المدرب الإسباني: "إذا لعبنا كما لعبنا في المباريات الـ19 السابقة، سننافس على اللقب في نهاية الموسم.. أما إذا لعبنا بنفس مستوى اليوم، فلن نقترب من ذلك.. إنه يوم من الأيام الصعبة".من ناحية ثانية، تحدث ديكلان رايس، لاعب وسط آرسنال، عن خسارة فريقه، قائلا: "الأمر محبط بشدة، من الصعب تقبل ذلك، لم نقدم أداء جيدا بما يكفي مرة أخرى اليوم".وأضاف: "بعد التعادل أمام ليفربول كان لدينا الشعور بالقدرة على التقدم، ولكن من الصعب تقبل آخر هزيمتين".وتابع: "أمام وست هام سددنا 30 كرة ولمسنا الكرة كثيرًا في منطقة الجزاء ولم نتمكن من التسجيل، واليوم وبعد التقدم في النتيجة كان لزامًا علينا السيطرة بصورة أكبر، يجب أن نطلب ما هو أكثر من بعضنا البعض، علينا دفع بعضنا للمزيد، في هذا الدوري لا يوجد مجال للهفوات، من الصعب تقبل النتيجة".وواصل: "سيطرنا على الكرة وقدمنا أداء جيدا، لكن مرة أخرى لم نهز الشباك، كنا على علم بأن النقاط الثلاث كانت ستعيدنا إلى القمة، والآن تعرضنا لهزيمتين على التوالي، هذا وقت الانطلاق مرة أخرى، لا أنظر حقا لجدول الترتيب، هناك الكثير من وسائل الإعلام التي تتحدث بأن آرسنال سيتوج بالدوري هذا العام".وأردف: "بدورنا لا نشارك في ذلك الحديث، هذه عثرة في الطريق لكن لا وقت للذعر، علينا التحلي بالإيجابية".فان دي بيك إلى فرانكفورتأعلن مانشستر يونايتد، عبر موقعه الرسمي أمس، انتقال الهولندي دوني فان دي بيك إلى آينتراخت فرانكفورت، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.ولم يكشف مانشستر يونايتد تفاصيل الصفقة، لكن فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات، كتب على حسابه بشبكة "إكس": "سيدفع آينتراخت رسوما منخفضة نظير الإعارة، لكنه سيتحمل الجزء الأكبر من راتب اللاعب الهولندي".وأضاف: "يتضمن عقد الإعارة خيار الشراء نظير 11 مليون يورو، بالإضافة إلى 3 ملايين يورو كإضافات".من جانبه، صرح ماركوس كروشه، المدير الرياضي لفرانكفورت، "فان دي بيك يناسب طريقة لعبنا تماما، وهو قطعة مهمة يحتاجها فريقنا".وأضاف المدير الرياضي لفرانكفورت "فان دي بيك يمتلك خبرة دولية هائلة ستمنح الكثير من الفائدة للاعبينا الشباب. إنه يتمتع بقدرة مذهلة على تسجيل الأهداف، وقبل كل شيء، فإن لديه القدرة على وضع مهاجمينا في أماكن واعدة داخل الملعب".وسيسعى فان دي بيك للحصول على مزيد من الوقت للمشاركة في المباريات مع آينتراخت فرانكفورت، بعد أن خاض مباراتين فقط رفقة مانشستر يونايتد هذا الموسم.وخاض فان دي بيك 62 مباراة مع مانشستر يونايتد في مختلف المسابقات، وسجل هدفين، منذ انتقاله للدوري الإنجليزي قادما من أياكس أمستردام الهولندي.لوكير يخاطب الجمهورتوجه توم لوكير، قائد فريق لوتون تاون الإنجليزي، بالشكر للطاقم الطبي الذي أسعفه، بعد تعرضه لأزمة قلبية خلال مواجهة بورنموث، في وقت سابق من الشهر الماضي، واصفا إياهم بالأبطال.وكان اللاعب البالغ من العمر 29 عاما، قد سقط في الدقيقة 59 من مواجهة بورنموث، على ملعب "فيتاليتي".وتم إيقاف المباراة، التي أقيمت يوم 16 كانون الأول (ديسمبر) الحالي.وتعرض لوكير لأزمة قلبية، وخرج من المستشفى بعد خمسة أيام، عقب خضوعه لجراحة لتركيب جهاز مزيل الرجفات القلبي.وأدلى اللاعب الويلزي بأول تصريحاته منذ تلك الواقعة، عبر حسابه على منصة "إنستاجرام"، عشية احتفالات العام الجديد، حيث تحدث عن حالته الصحية ووجه الشكر لكل من ساعده.وقال لوكير: "ما أود قوله فقط، إنني في حالة جيدة، وأشعر بأنني أفضل بعد تعرضي لأزمة قلبية في بورنموث.. السبب أنني بحالة جيدة، يعود إلى التصرفات البطولية من اللاعبين والطاقم الفني والأطباء والمسعفين".وتابع: "أشعر بالامتنان لما حدث من هؤلاء الأبطال الذين أنقذوا حياتي.. لن أنسى ما فعلوه من أجلي".ويحتل لوتون تاون المركز الـ18 في جدول ترتيب البريميرليج، برصيد 15 نقطة.بوستيكوجلو: كل أسبوع معركةتحدث أنجي بوستيكوجلو، مدرب توتنهام هوتسبير، عن الانتصار الذي حققه فريقه على حساب بورنموث بنتيجة (3-1) أول من أمس.وقال بوستيكوجلو في تصريحات عقب المباراة لشبكة "سكاي سبورتس": "كل أسبوع يمثل معركة، وكانت لدينا معركة اليوم، وفي نفس الوقت أعتقد أننا قدمنا بعضا من المستوى الجيد".وأضاف: "بعد مباراة برايتون (الخسارة بنتيجة 4-2) قلت بأن هؤلاء اللاعبين قدموا كل شيء ويجب الإشادة بهم، لم يكن بمقدورنا تدوير التشكيل، ومع ذلك قدمنا المستوى والمجهود كما فعلنا اليوم، نحاول بناء فريق يلعب بصورة مختلفة ولديه صلابة، ولن نجني ذلك إلا من خلال المرور بالأوقات الصعبة".وواصل: "عانينا من الإيقافات وتعرضنا للكثير من الإصابات ولم نرغب في الحديث عن أعذار، ولكن نحن ما نزال هنا ونقاتل، نحن على بعد 3 نقاط من القمة، عندما تحاول بناء شيء ما، فستمر دون شك بتحديات، وبدوري أرى التطور وفي بعض الأحيان لا يكون ملموسا ولا يتعلق بكرة القدم والنتائج، وأحيانا يكون مجرد تطور للفريق، وكان هناك المزيد من التطور اليوم".وبالنظر إلى الإصابات التي يعاني منها توتنهام أوضح بوستيكوجلو: "أصبح ذلك أمرا ثابتا بالنسبة لنا، أنا محبط من أجل سار (أصيب اليوم أمام بورنموث)".وأتم بالتعليق على سوق الانتقالات: "نحاول الاستفادة من كل نافذة انتقالات لبناء الفريق، سوق انتقالات واحد لن يبني الفريق، علينا مواصلة البناء".-(وكالات)