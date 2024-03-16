السبت 16 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

رأفت علي يتولى تدريب فريق الوحدات

1710594343552
رأفت علي

 توصل نادي الوحدات لاتفاق مع المدرب رأفت علي لتولي مهمة تدريب فريق كرة القدم الأول خلال المرحلة المقبلة من الموسم الكروي الحالي.

اضافة اعلان


وأنهى الوحدات تفاصيل استقطاب الجهاز الفني الجديد الذي سيقوده رأفت علي كمدير فني، وباسم فتحي كمدرب عام، ووسام حزين مدربا لحراس المرمى.
ويأتي تعيين علي مديرا فنيا للوحدات، بعد استقالة المدير الفني أمجد أبو طعيمة بسبب تردي نتائج الفريق بالدوري.


ويحتل الوحدات حاليا المركز الثالث في دوري المحترفين برصيد 31 نقطة بفارق 9 نقاط عن الحسين إربد المتصدر، وبفارق نقطتين عن الفيصلي صاحب المركز الثاني.
وسيخوض رافت علي اختبارا صعبا في أولى مهامه مع الوحدات، عندما يلتقي مع الفيصلي في مباراة كلاسيكو الكرة الاردنية التي تجري يوم 31 الشهر الحالي.


share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
65f4c1e842360459ce72dcd7

فراس البريكان: بنزيما لا يستحق الاموال التي يتقاضاها واتمنى قدوم محمد صلاح

منذ5 ساعة
a355662255

البليهي يكشف عن طريقته في استفزاز ميسي ورونالدو

منذ5 ساعة
حنس

حسن الهيدوس قائد قطر يعتزل اللعب دولياً (فيديو)

منذ5 ساعة
2022258924-1710450756

ليفربول يرغب في التعاقد مع المصري عمر مرموش

منذ24 ساعة
كأس دوري أبطال أوروبا

قرعة ربع نهائي دوري ابطال اوروبا تضع ريال مدريد في مواجهة مانشيستر سيتي

15 آذار 2024
249849

النصرالسعودي يخسر صفقة المدير الرياضي الجديد

14 آذار 2024
افكار و مواقف

 ماذا فعل اليمين بإسرائيل 

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
1710438304006951900

هل تفنى البشرية أم تصل إلى الما - فوق - إنسانية؟

ترجمات | منذ20 ساعة
السياسي البريطاني صادق خان، رئيس بلدية لندن - (أرشيفية)

العنصرية المؤسسية حقيقة مقلقة في بريطانيا

ترجمات |13 آذار 2024
إسرائيليون يتظاهرون في تل أبيب مطالبين باستقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

على إسرائيل أن تقرر إلى أين تذهب - ومَن يقودها إلى هناك

ترجمات |13 آذار 2024
مجموعة من قادة أوروبا على هامش قمة للاتحاد الأوروبي – (أرشيفية) ‏

‏التراجع المدهش في قيادة الشمال العالمي‏

ترجمات |12 آذار 2024
‏السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة غرينفيلد تصوت بالنقض على قرار لوقف إطلاق النار في غزة، 20 شباط (فبراير) 2024 - (أرشيفية)‏

‏لإنقاذ إسرائيل، أميركا تدمر النظام الدولي الذي بنته ذات مرة

ترجمات |12 آذار 2024
دودنالد ترامب

الحظ يحالف ترامب من جديد

ترجمات |12 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

عزايم

خلال أزمة رمضان 14 آذار 2024

15 copy

مجاملات رمضانية 13 آذار 2024

حمزة حجاج -مجاملات رمضانية

حلاوتك يا رمضان 12 آذار 2024

حمزة حجاج - حلاوتك يا رمضان

الإنزالات الجوية الأردنية على غزة في رمضان 11 آذار 2024

hajjaj

رمضان كريم 11 آذار 2024

رمضان كريم- كاريكاتير حمزة حجاج
 
 