رئيس الاتحاد الفرنسي يوجه رسالة إلى أسطورة البلاد زيدان

ناقش رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم فيليبي ديالو فكرة تولي زين الدين زيدان منصب مدرب المنتخب الأول خلفاً لديديه ديشان عقب أمم أوروبا المقبلة.

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وارتبط "زيزو" كثيراً بخلافة زميله في جيل 1998 كمدرب للديوك، ولكن ديشان استمر عقب بلوغ نهائي كأس العالم الماضي، وجدد عقده حتى 2026.



وقال ديالو مع "لو فيجارو": "لا يوجد سؤال من الأساس، لا حكم لي في الموضوع، الآن نحو من المرشحين ولا يجب أن يمس ذلك ولو ذرة رمل حتى".

وأكمل: "نملك المدرب الأفضل في كرة القدم الفرنسية حتى 2026، كل شيء قيل".

وختم رئيس الاتحاد: "زين الدين زيدان أيقونة لكرة القدم الفرنسية، ويجب شكره والامتنان لما قدمه".