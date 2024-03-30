السبت 30 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

رئيس الاتحاد المصري يفجر مفاجأة كبيرة بشأن محمد صلاح

اللاعب محمد صلاح
اللاعب محمد صلاح
صرح رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم جمال علام بأن النجم محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول سيشارك مع المنتخب الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "باريس 2024".اضافة اعلان

ويحق لكل منتخب إشراك 3 لاعبين فوق سن 23 عاما، في مسابقة كرة القدم للرجال ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، المقررة بين 24 يوليو و9 أغسطس في باريس.

وقال رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم: "محمد صلاح يرغب في اللعب مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس وسيكون موجودا".

وأشار جمال علام إلى أن البرازيلي روجيرو ميكالى مدرب المنتخب الأولمبي سيلعن قريبا عن أسماء اللاعبين الـ3 الكبار المشاركين في أولمبياد باريس.

ويشرف على منتخب مصر ميكالي الذي قاد بلاده إلى ذهبية مسابقة كرة القدم في أولمبياد ريو 2016 على أرضه.

ووقعت مصر في المجموعة الثالثة إلى جانب إسبانيا، جمهورية الدومينيكان ومنتخب متأهل عن قارة آسيا.

وغاب صلاح عن القائمة الأخيرة للمدرب الجديد حسام حسن، التي خاضت بطولة رباعية ودية في القاهرة وخسرت مباراتها النهائية أمام كرواتيا (2-4)، وذلك بعد طلب من اللاعب نفسه وفريقه ليفربول لعدم اكتمال جاهزيته.

كان صلاح يعود للمشاركة مع ليفربول تدريجا، بعد إصابته في الدور الثاني من كأس إفريقيا في ساحل العاج منتصف فبراير الماضي، وسينضم للمنتخب الأول في معسكر يونيو كما أكد علام.

وردا على سؤال لوكالة "فرانس برس" عن دور الاتحاد المصري لكرة القدم "الجبلاية" في مسألة مشاركة صلاح مع المنتخب الأول من عدمها والاكتفاء بتدخل وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، قال علام: "علاقة محمد صلاح مع الجهاز الفني للفراعنة هي حديث الساعة الآن، وأوكد أنها ليست كما يصورها البعض في وسائل الإعلام".

وأضاف: "من الطبيعي أن يكون هناك تواصل بين الجهاز الفني واللاعبين المحترفين عامة وليس صلاح بمفرده، وصلاح لاعب وطني من الطراز الأول ولا أحد يزايد على حبه لوطنه مصر، وفي كأس الأمم الأخيرة صلاح كان مصابا بالفعل ولهذا غادر المنتخب وعاد إلى ليفربول لاستكمال العلاج".

يذكر ان سجل محمد صلاح يخلو من أي لقب مع المنتخب المصري، إذ حل وصيفا لكأس أمم إفريقيا في 2017 و2021، لكنه يملك سيرة زاخرة مع ليفربول وتوج معه بدوري أبطال أوروبا 2019 والدوري الإنجليزي 2020.
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