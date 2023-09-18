رئيس الفيفا يزور الملعب المرشح لاحتضان النهائي لمونديال 2026 بأميركا

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ويعتبر ملعب "إيه تي أند تي" في أرلينغتون بولاية تكساس، أحد الملاعب المرشحة لاحتضان النهائي إلى جانب "متلايف ستاديوم" الخاص بناديي نيويورك جاينتس ونيويورك نتس، و "سوفي ستاديوم" الخاص بنادي لوس أنجليس غالاكسي، و "مرسيدس بنز ستاديوم" في أتلانتا.ويمكث إنفانتينو في الولايات المتحدة لوقت طويل قبل انطلاق كأس العالم 2026 التي سيشارك فيها وللمرة الأولى 48 منتخبا، وتتشارك كندا والمكسيك الاستضافة إلى جانب الولايات المتحدة.وافتتح فيفا مكاتب جديدة في كورال غايبلز في ميامي، وبدأ يتعاقد مع موظفين جدد للمساعدة في عملية تنظيم المونديال.وبحسب مصدر مطلع على تفاصيل زيارة إنفانتينو إلى الولايات المتحدة، قام رئيس فيفا بتلبية دعوة لمتابعة مباراة دالاس كاوبويز ونيويورك جتس برفقة رئيس اتحاد كونكاكاف (شمال ووسط أميركا الشمالية والبحر الكاريبي) فيكتور مونتالياني، ومن المتوقع أن يزور ملاعب أخرى ستستضيف مباريات خلال المونديال في الأشهر المقبلة.وسيختار فيفا الملعب الذي سيحتضن نهائي مونديال 2026 في وقت لاحق من العام الحالي، ربما في نوفمبر المقبل بحسب ما أفاد مصدر لوكالة "فرانس برس".ويملك ملعب "إيه تي أند تي" سقفا قابلا للطي وافتتح عام 2009، احتضن نهائي كرة القدم الأميركية "سوبر بول" في فبراير عام 2011 وكان مسرحا لعدد كبير من المباريات الودية، نقلا عن الحرة.