راشفورد يثير الجدل في مانشستر يونايتد بعد حادثة انضباطية جديدة

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مدن - حث لاعب مانشستر يونايتد السابق جاري نيفيل، نجم الفريق الحالي ماركوس راشفورد على توخي الحذر، فيما يتعلق بحياته خارج الملعب، بعد مشكلة انضباطية جديدة مع "الشياطين الحمر".وكشفت تقارير صحفية، أن راشفورد، اعتذر لمدربه إريك تين هاج عن عدم حضور تمارين مساء الجمهور لشعوره بالمرض، لكن تبين لاحقا أن اللاعب قضى ليلتين متتاليتين في ملهى ليلي بعاصمة إيرلندا الشمالية بلفاست.ويعتقد نيفيل، أن راشفورد يعلم أنه ارتكب خطأ، ويمكنه تصحيح الأمور من خلال التركيز على كرة القدم.وقال نيفيل لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "بالنسبة لي، قضاء ليلة في الخارج هو شيء يجب أن يفعله كل لاعب كرة قدم، لذلك ليس لدي مشكلة في ذلك على الإطلاق. إنهم بحاجة إلى الاستمتاع بوقتهم".وأضاف: "الأمر كله يتعلق بالاختيارات والتوقيت. لقد حصل مانشستر يونايتد للتو على عطلة شتوية، حصل اللاعبون على إجازة لمدة أسبوعين، لذا كانت هناك لحظات أفضل بالنسبة له لاختيار قضاء ليلة في الخارج".وتابع: "أود أن أقول، اخرج واستمتع بلحظتك حيث تسترخي مع أصدقائك، لكن توقيتك يجب أن يكون مناسبًا. ماركوس نفسه يعرف، إنه لاعب ذو خبرة الآن، نحن لا نتحدث عن فتى صغير، لكنه فعل ذلك عدة مرات في الأشهر القليلة الماضية".وأردف: "رأيت ماركوس دائما كشخص مسؤول حقًا، ومحترف جيد، وشخص يعمل بجد كل يوم. أعلم أنه يمر بتراجع في مستواه في هذه اللحظة، لكن هذا حدث مرتين ويمكن أن يصبح هذا الأمر في بعض الأحيان جزءا من شخصيتك إذا لم تكن حذرًا".وأكمل: "إذا قمت بذلك مرات عديدة، فقد يبدأ الناس في التساؤل.. ما الذي يحدث في حياته؟ إنه يحتاج فقط إلى الاسترخاء والهدوء واختيار موعد الخروج والعودة للعب كرة القدم بالمستويات التي نعرف أنه يستطيع الظهور بها".من جانبه، أكد مدافع مانشستر يونايتد السابق ريو فرديناند، أنه سيصعب على تين هاج، الوثوق بلاعبيه، بعد حادثة انضباطية جديدة بطلها ماركوس راشفورد.وفي حديثه على قناته بمنصة "يوتيوب"، أعرب فرديناند عن أسفه لعدم تمكن تين هاج من صب تركيزه على شؤون كرة القدم في النادي، بسبب مشاكل للاعبين خارج الملعب.وقال فرديناند: "من هناك يتعامل مع هذا النوع من الغباء؟ من غيره يتعامل مع هذه المشاكل السلوكية وهذه القصص الملحمية؟ وهذه الشخصيات الكبيرة التي تفعل ما تشعر أنه صحيح في ذلك الوقت؟".وأضاف: "نحن نتعامل مع شخص يتعامل مع الكثير من القضايا أمام أعين الجمهور. نحن أكبر ناد في العالم. إنه أمر غير مسبوق. إنه لا يترك الناس يفلتون من العقاب، وهو ما يعجبني".وتابع: "هناك نقطة حيث الثقة. هل يمكن لهذا المدرب أن يثق في أن اللاعبين لن يتصدروا عناوين الصفحات الأمامية والمتوسطة والخلفية؟ لا يستطيع. لا يمكنه الوثوق بهم في الوقت الحالي للسماح له بالتركيز على كرة القدم".وأصدر مانشستر يونايتد، بيانا حول الواقعة، أكد فيه أن القضية باتت في حكم المنتهية الآن، دون أن يوضح ما إذا كان قد فرض عقوبة على اللاعب.وقال النادي بيان: “لقد تحمل ماركوس المسؤولية عن أفعاله. تم التعامل مع الأمر باعتباره مسألة تأديبية داخلية، وهي مغلقة الآن".وشوهد اللاعب البالغ من العمر 26 عاما، وهو يتجه للتدريب أول من الاثنين، وذكرت تقارير سابقة أنه سيلتقي مع المدرب تين هاج لتفسير أفعاله.وطار راشفورد إلى أيرلندا الشمالية يوم الأربعاء، لرؤية صديقه رو شون ويليامز، الذي يلعب لفريق لارني، بموافقة من مانشستر يونايتد، بيد أنه قضى سهرتين متتاليتين في ملهى ليلي.ويأتي ذلك بعد أسابيع فقط من انتقاد تين هاج لراشفورد، بسبب ذهابه إلى ناد ليلي، بعد الهزيمة 0-3 أمام غريمه اللدود مانشستر سيتي.ولم يلعب راشفورد البالغ من العمر 26 عامًا، في الفوز 4-2 على نيوبورت مساء الأحد، ضمن منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي.ووفقا لما ذكرته صحيفة "ذا صن"، سيتم تغريم راشفورد بحرمانه من راتبه لمدة أسبوعين، وهو ما تبلغ قيمته 650 ألف جنيه استرليني.ويتقاضى راشفورد 325 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، بعدما جدد تعاقده مع النادي العام الماضي.إلى ذلك، دعا نجم الكرة الإنجليزية السابق آلان شيرر، راشفورد للكف عن إهدار موهبته.وقال شيرر في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا صن": "إذا كانت مسألة داخلية، فمن المرجح أن هناك شيئا ما".وأضاف: "هناك موهبة كبيرة لدى ماركوس راشفورد. لقد رأيناه منضبطا الموسم الماضي عندما تأخر عن اجتماع قبل المباراة، ولكن من الواضح أن هناك خطأ ما، سواء في بيته أو في علاقته مع النادي".وتابع: "لا يمكنه الاستمرار في القيام بذلك، لا يمكنه الاستمرار في إهدار موهبته لأن هذا ليس صحيحا، يحتاج إلى إدارة قوية، شخص يمسك به ويخبره أنه سيكون هناك ندم كبير في نهاية مسيرته إذا استمر في القيام بذلك".وأردف: "30 هدفًا في الموسم الماضي و4 فقط هذا الموسم. عندما أراه يلعب، يبدو وكأنه يضع العالم على كتفيه، لذا فهو يحتاج إلى حل المشكلة الآن لأنه لا يستطيع حقًا التعامل معها". -(وكالات)