السبت 19 آب 2023
النسخة المطبوعة

راموس يرد على سخرية رونالدو

راموس ورونالدو
راموس ورونالدو
رد الاسباني سيرجيو راموس قائد ريال مدريد وباريس سان جيرمان السابق على سخرية زمليه السابق وقائد النصر السعودي الحالي كريستيانو رونالدو من احتفاليته بوصوله إلى 60 مليون متابع عبر "إنستغرام" خلال الساعات القليلة الماضية .اضافة اعلان

وقال راموس : "لا تكن واثقاً للغاية كريس... فأنا مُتخصص في العودة... الدقيقة 93 وأكثر.. تذكر أن تشارك باستخدام SR60"

وقَصد راموس برده ذلك الهدف الرأسي التاريخي الذي منح به ريال مدريد التعادل 1-1 في الدقيقة الأخيرة أمام أتلتيكو مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا نسخة 2014، لتنتقل المباراة لأشواط إضافية سجل خلالها الملكي 3 أهداف أخرى ليتوج باللقب للمرة التاسعة في التاريخ والأولى بعد غياب 12 سنة منذ نسخة 2002.

يذكر ان رونالدو و راموس تشاركا الملعب 339 مرة بينما كانا زملاء في ريال مدريد حيث فازا بـ 17 لقبًا معًا ، بما في ذلك أربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا .
نيمار بعد إعلان انتقاله إلى الهلال -(من المصدر)

نيمار يوقع عقده مع الهلال.. وباريديس يعود إلى روما 16 آب 2023

21messi-debut-ender-blpt-videoSixteenByNine3000

ميسي يتألق.. ويقود إنتر ميامي إلى نهائي كأس الرابطتين 16 آب 2023

نيمار

هذه مطالب نيمار الفاخرة للموافقة على عقد الهلال السعودي 16 آب 2023

مهاجم مانشستر سيتي إيرلينج هالاند -(من المصدر)

مانشستر سيتي ينوي تعزيز الثلاثية التاريخية بلقب على حساب إشبيلية 15 آب 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
نيمار

نيمار يعود إلى منتخب البرازيل بعد غياب

منذ1 ساعة
رونالدو بقميص النصر

بالفيديو.. هكذا احتفل أطفال رونالدو بفوز النصر السعودي

13 آب 2023
ميسي

ميسي لا يتوقف.. قاد إنتر ميامي لنصف نهائي كأس الرابطتين

12 آب 2023
نيك

بعد تصريحاته حول ميسي.. إنتر ميامي يتخلص من حارس مرماه

09 آب 2023
اقرأ أيضا
نيمار

نيمار يعود إلى منتخب البرازيل بعد غياب

منذ1 ساعة
محمد صلاح وكلوب

كلوب يكشف موقفه من انتقال صلاح إلى الدوري السعودي

منذ19 ساعة
من تتويج فريق مانشستر سيتي بلقب كأس السوبر الأوروبي - (من المصدر)

غوارديولا يهدد رقم أنشيلوتي ويقترب من إنجاز فيرغسون

17 آب 2023
فرحة لاعبات منتخب إنجلترا ببلوغ نهائي كأس العالم - (من المصدر)

الصحف تتغنى بإنجاز إنجلترا.. واستقالة مدرب أميركا

17 آب 2023
WhatsApp Image 2023-08-17 at 9.12.38 PM

تعادل مثير بين سحاب والأهلي بدوري المحترفين

17 آب 2023
WhatsApp Image 2023-08-17 at 4.45.10 PM

نيستوروفيتش يضع استقالته على طاولة إدارة الوحدات

17 آب 2023
افكار و مواقف

توسيع الدوائر الانتخابية

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
1692285134619555900

مقتطف من كتاب آفي شلايم.. "ثلاثة عوالم، مذكرات عربي يهودي" (2-2)

ترجمات | منذ17 ساعة
1692176744856981900

قصف هيروشيما وناغازاكي: القتل الجماعي غير الضروري

ترجمات |16 آب 2023
1692178707427026400

سنجار: تسع سنوات بعد الإبادة الجماعية

ترجمات |16 آب 2023
مواطن سوداني يحمل علم بلده على كتفيه أمام دخان حرائق الحرب - (أرشيف)

الحرب في السودان: تحديات الوساطة ودور الولايات المتحدة

ترجمات |15 آب 2023
‏دمى عليها صور الزعماء، الصيني والروسي والأميركي، في واجهة متجر لبيع الهدايا في موسكو - (أرشيفية)

أوكرانيا والنظام العالمي‏

ترجمات |15 آب 2023
1692008694163791500

‏النيجر ترفض النظام القائم على القواعد‏

ترجمات |14 آب 2023
 