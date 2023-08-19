راموس يرد على سخرية رونالدو

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وقال راموس : "لا تكن واثقاً للغاية كريس... فأنا مُتخصص في العودة... الدقيقة 93 وأكثر.. تذكر أن تشارك باستخدام SR60"وقَصد راموس برده ذلك الهدف الرأسي التاريخي الذي منح به ريال مدريد التعادل 1-1 في الدقيقة الأخيرة أمام أتلتيكو مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا نسخة 2014، لتنتقل المباراة لأشواط إضافية سجل خلالها الملكي 3 أهداف أخرى ليتوج باللقب للمرة التاسعة في التاريخ والأولى بعد غياب 12 سنة منذ نسخة 2002.يذكر ان رونالدو و راموس تشاركا الملعب 339 مرة بينما كانا زملاء في ريال مدريد حيث فازا بـ 17 لقبًا معًا ، بما في ذلك أربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا .