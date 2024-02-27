راموس يمهد لانتقال مبابي إلى مدريد.. ونجوم فرنسا ينتقدون إنريكي

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مدن - يلعب سيرجيو راموس، مدافع إشبيلية، دورا في تسهيل انتقال زميله السابق كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، إلى مدينة مدريد في الصيف المقبل.وينتهي عقد مبابي مع "بي إس جي" في الصيف المقبل، وذكرت العديد من التقارير أن لديه اتفاقًا بشأن الانتقال مجانًا إلى ريال مدريد.ووفقا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، عرض راموس على مبابي المنزل الذي لا يستخدمه في مدينة مدريد، وسبق أن اشتراه راموس من الأسطورة رونالدو نازاريو عندما وصل إلى العاصمة الإسبانية.وأوضح البرنامج الإسباني أن راموس لديه منزل آخر في منطقة "لا موراليخا"، وهو المكان الذي يعيش فيه عادة عندما يكون في مدريد وتقطن فيه عائلته.وذكر أن المنزل على أرض بمساحة 15,000 متر مربع، ويتضمن مباني بمساحة 3,000 متر مربع.وكشف "الشيرنجيتو" أن مبابي أبدى اهتمامه في البداية بالمنزل القديم لراموس، لكنه يتحدث الآن مع مدافع إشبيلية لشراء المنزل الكبير الذي تعيش فيه عائلة اللاعب.وقال البرنامج الإسباني إن راموس إذا باع منزله الحالي إلى مبابي، فذلك سيعود إلى أن مدافع إشبيلية لديه قطعة أرض سيبني عليها منزلا آخر.وأضاف: "أعجب مبابي بالمنزل الذي تعيش فيه عائلة مبابي بسبب الأمان الذي تتمتع به المنطقة هناك.. وتبلغ تكلفته 25 مليون يورو، وأبدى أوريلين تشواميني، مدافع ريال مدريد، اهتمامه بشراء المنزل القديم لراموس".من ناحية ثانية، تضاربت الأنباء حول حصول مبابي، على عرض جديد من إدارة النادي الباريسي لإفساد انتقاله مجانا إلى ريال مدريد.وكتب فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات، على حسابه بشبكة "إكس": "مصادر قريبة من باريس سان جيرمان تنفي بشدة أن أمير قطر سيقدم عرضا جديدا لإقناع كيليان مبابي بالبقاء".وأضاف: "لقاء اليوم لن يكون حول مستقبل مبابي، لأن اللاعب كان واضحا بالفعل مع باريس، بعد أن أبلغهم بمغادرة النادي، وهو بالفعل في محادثات متقدمة مع ريال مدريد".وجاء ذلك، بعد أن نشرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن مبابي تلقى دعوة للمشاركة في حفل عشاء رسمي، اليوم الثلاثاء، في قصر الإليزيه.وسيتواجد في الحفل إيمانويل ماكرون، رئيس فرنسا، إضافة إلى ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان.وأشارت إلى أن ممثلي قطر سيستغلون تواجد مبابي في الحفل للتحدث معه حول إعادة النظر في قرار الرحيل عن سان جيرمان.وفي السياق ذاته، تستعد إدارة ريال مدريد لتقديم صفعة جديدة لباريس سان جيرمان، من خلال مبابي.ووفقا لبرنامج "الشيرنجيتو"، وقع مبابي العقود الأولية لانتقاله إلى ريال مدريد منذ أسبوعين، لكن عائلة اللاعب قدمت اقتراحا جديدا للميرنجي قبل بضعة أيام.وكشف البرنامج أن عائلة المهاجم الفرنسي، ومبابي نفسه، طلبا من ريال مدريد أن يوقع النادي الملكي أيضا مع شقيقه إيثان الذي ينتهي عقده مع باريس في الصيف المقبل.وأشارت إلى أن هذا الطلب لم يكن شرطا يعرض انتقال كيليان مبابي إلى ريال مدريد للخطر.وأوضحت أن ريال مدريد درس الأمر ثم رد بالموافقة، ومن المتوقع أن ينتقل إيثان إلى ريال مدريد كاستيا.ويبلغ إيثان 17 عاما، لكنه يشارك مع فريق باريس تحت 19 عاما، كما يتم تصعيده إلى الفريق الأول في "حديقة الأمراء".إلى ذلك، هاجم عدد من نجوم منتخب فرنسا السابقين، قرار لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان باستبدال كيليان مبابي خلال مباراة رين، مساء الأحد.وصرح كريستوف دوجاري مهاجم الديوك المتوج بمونديال 1998: "موقف إنريكي استفزازي، ويتعامل بغرور شديد جدا، لا أفهم كيف يستبدل أخطر لاعبي الفريق بدلا من تصحيح طريقة لعبه!".وأكد دوجاري عبر قناة RMC سبورت: "أعتقد أن لويس إنريكي لا يحب مبابي وطريقة لعبه، ولا أعرف هل ذلك بسبب غرور إنريكي ورغبته في أن يكون النجم الأوحد أم بسبب اختلاف فلسفته الإسبانية".وواصل: "إنريكي وظف مبابي في كل مراكز الهجوم، وعندما وضعه على مقاعد البدلاء كان لدى اللاعب رغبة في إثبات أنه الأقوى وسيساعد الفريق على الفوز بالطريقة التي يريدها".واستدرك: "لكن إنريكي لديه مطلق الحق والحرية في استبدال مبابي نسبيا، لأنه لم يقدم أداء جيدا خلال المباراة".من جانبه قال جيروم روثين: "لقد كان إنريكي حريصا على كسب ود مبابي، والتأكيد أن العلاقة بينهما جيدة للغاية، وأنه له مطلق الحرية في التحرك داخل الملعب".وأضاف: "لكن تصريح إنريكي بأنه حان الوقت للتعود على اللعب من دون مبابي غير مفهوم، لأنه لم تكن له نفس وجهة النظر في وقت سابق".وأشار إيمانويل بيتي نجم تشيلسي وبرشلونة السابق: "مبابي يتسم باحترافية شديدة وسيقدم أفضل أداء لديه حتى نهاية الموسم قبل أن يغادر".وتساءل بطل كأس العالم 1998: "لكن ما هو النادي الكبير في أوروبا الذي يتصرف بهذه الطريقة مع نجمه؟ لا أجد ناديا بالفعل يتعامل هكذا".وختم بيتي: "تصريحات لويس إنريكي تعزز انطباعي عنه منذ اليوم الأول له مع باريس سان جيرمان، وهو أنه لا يحب مبابي على الإطلاق". -(وكالات)