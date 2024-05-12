الأحد 12 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

رد قاطع من وكيل ليفاندوفسكي على أنباء الرحيل

روبرت ليفاندوفسكي
روبرت ليفاندوفسكي

رد بيني زاهافي، وكيل البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، على أنباء رحيل اللاعب عن البارسا.


وذكرت تقارير أن ديكو المدير الرياضي لبرشلونة سيجتمع مع بيني زاهافي الأسبوع المقبل (الذي يبدأ غدا الإثنين)، من أجل دراسة خفض راتب ليفا أو رحيله.

وقال زاهافي، في تصريح أبرزه فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، على حسابه بشبكة "إكس": "إنها أخبار كاذبة وهراء.. ليفاندوفسكي سيبقى في برشلونة بنسبة 100% خلال الموسم المقبل".


وذكرت تقارير أن برشلونة منزعج من راتب ليفا الذي سيرتفع في الموسم المقبل إلى أكثر من 30 مليونا.

وأوضحت أن ليفا وافق على تقاضي 20 مليونا فقط في موسمه الأول لمساعدة برشلونة على حسم الصفقة، لكن ارتفع راتبه هذا الموسم، وسيواصل الارتفاع بالموسم المقبل، ثم سينخفض مرة أخرى في الموسم الرابع.

وأضافت "يريد تشافي، مدرب برشلونة، إجراء ثورة في الهجوم بالموسم المقبل، ويرى أنه يمكن الاستغناء عن النجم البولندي". كووورة

اضافة اعلان

 

اقرأ أيضاً:

ليفاندوفسكي يكشف سر تطور برشلونة بعد قرار رحيل تشافي

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
صصصص

اعتراف رسمي بأخطاء تحكيمية في مباريات ريال مدريد وبرشلونة

29 نيسان 2024
662b5298423604361d5b6c02

بعد بقاء تشافي.. برشلونة يدمر خطط ناد إنجليزي

26 نيسان 2024
تشافي هيرنانديز

تشافي سيبقى في منصبه مدربا لبرشلونة

25 نيسان 2024
تشافي مواجهاً حكم مباراة باريس سان جيرمان ومضيفه برشلونة

كلمات قاسية.. تشافي يكشف ما قاله للحكم عقب زلزال باريس

17 نيسان 2024
اقرأ أيضا
ناصر الخليفي رفقة مبابي

سببان يدفعان الخليفي لتجاهل تكريم مبابي

منذ 47 دقيقة
بيب غوارديولا

غوارديولا في رسالة مشفرة إلى غزة: نعيش في عالم ظالم (فيديو)

منذ2 ساعة
لاعب يوكوهاما كوتا واتانابي يحتفل بهدفه في مرمى العين أمس -(من المصدر)

يوكوهاما يكسب الأفضلية بتخطي العين في ذهاب النهائي

منذ19 ساعة
6971715421255

مودريتش يرحل عن الريال.. ومبابي يرتدي قميصه

منذ24 ساعة
كارلو أنشيلوتي

أنشيلوتي عن موقعة بايرن ميونخ: نتظاهر بالموت ثم ننهض ونفوز

11 أيار 2024
لاعب ريال مدريد خوسيلو يحتفل بتسجيل هدف الفوز لفريقه في مرمى بايرن ميونيخ - (من المصدر)

توخيل يبرر قراراته الغريبة.. ونهائي غير مسبوق لريال مدريد أمام دورتموند

09 أيار 2024
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

قراءة المستقبل في ضوء تحديات الحاضر

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

التباكي على الفلسطينيين

ماهر أبو طير |اليوم

حل العودتين (4)..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

المراجعة الأولى للصندوق

سلامة الدرعاوي |اليوم

الدلالات الحقوقية في لقاء الملكة رانيا

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

دولة الرئيس وعطلة الخميس

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
1715432581158033100

كيف أصبحت احتجاجات الطلاب من أجل غزة عالمية‏؟

ترجمات | منذ19 ساعة
1715432982838052300

كنت في رفح وأفزعني ما رأيت

ترجمات | منذ19 ساعة
بايدن

بايدن يسعى إلى ممارسة سياسة القوة في العلاقة مع إسرائيل

ترجمات | منذ19 ساعة
1715346591337120400

الذكاء الاصطناعي والتحكم في مسار حروب المستقبل

ترجمات |10 أيار 2024
النساء الحوامل في غزة ليس لديهن مكان آمن يذهبن إليه وواجهن تحديات لا يمكن تصورها

المعاناة الصامتة للنساء الفلسطينيات‏

ترجمات |08 أيار 2024
"فقدان الأمل".. صورة من السودان - (المصدر)

بعد عام من الحرب السودان دولة فاشلة ‏

ترجمات |07 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

النمرة غلط

الاحتيال الإلكتروني 10 أيار 2024

14 copy

تلفون يوم الجمعة 09 أيار 2024

تلفون يوم الجمعة

العصف الذهني للطعام في الأردن 08 أيار 2024

hajjaj copy

ابني 07 أيار 2024

hajjaj

منخفض 06 أيار 2024

hajjaj copy
 
 