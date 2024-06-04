رسالة رونالدو إلى مبابي: حان دوري للمشاهدة

وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، رسالة إلى نجم ريال مدريد الجديد، كيليان مبابي، والذي أعلن عن توقيعه مع "الملكي" الاثنين.



ونشر مبابي عدة صور، منها صورة له بسترة عليها شعار ريال مدريد، وهو بعمر 10 أعوام، واقفا إلى جوار كريستيانو رونالدو، الذي كان نجم الفريق وقتها.



وكتب مبابي إن "حلمه قد تحقق"، على حسابه على إنستغرام.

اضافة اعلان





وعلق رونالدو على صورة مبابي: "حان دوري للمشاهدة. أنا متحمس لرؤيتك تشعل (سانتياغو) بيرنابيو".



أعلن ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الاثنين، تعاقده مع الفرنسي كيليان مبابي في صفقة انتقال مجاني بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.



وقال ريال مدريد عبر موقعه على الإنترنت إن المهاجم مبابي وقع على عقد يمتد حتى عام 2029.



من المتوقع أن يكشف عن مبابي في حفل ضخم، في ملعب ريال مدريد وأمام جماهيره، في منتصف يوليو المقبل، بعد انتهاء بطولة كأس أوروبا 2024.