رسميا.. الوحدات يعلن مشاركته في المحلق المؤهل إلى دوري أبطال آسيا

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أعلن نادي الوحدات عن مشاركته في المحلق المؤهل إلى دوري أبطال آسيا لكرة القدم أمام فريق شباب أهلي دبي الإماراتي الذي يضم لاعباً فلسطينيا يحمل جنسية إسرائيلية ولعب في المنتخب الإسرائيليوجاءت الموافقة بعد اجتماع لإدارة النادي اليوم الخميس؛ لاتخاذ القرار النهائي إما بالمشاركة أو الانسحاب، بحسب بيان صادر عن النادي.وتاليا نص البيانومن المقرر أن يواجه الوحدات، وصيف بطولة دوري المحترفين لكرة القدم العام الماضي وحامل لقب كأس الأردن، الفريق الإماراتي الذي يضم اللاعب مؤنس دبور الذي يحمل جواز سفر إسرائيليا يوم 15 آب المقبل، والفائز في هذه المباراة ينتقل لملاقاة فريق النصر السعودي يوم 22 من الشهر نفسه.وفي حال عدم تمكن الوحدات من تجاوز هاتين المباراتين فإنه سينتقل للعب في كأس الاتحاد الآسيوي.