السبت 12 آب 2023
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رسميا.. باريس سان جرمان يضم ديمبلي من برشلونة

ديمبلي
المهاجم الفرنسي عثمان ديمبلي
أعلن ناديا برشلونة وباريس سان جيرمان، السبت، انتقال المهاجم الفرنسي عثمان ديمبلي إلى بطل فرنسا بعقد لمدة 5 سنوات قادما من بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.اضافة اعلان

وقال برشلونة الإسباني إنه توصل لاتفاق لانتقال ديمبلي إلى باريس سان جرمان مقابل 50.4 مليون يورو (55.16 مليون دولار).

وكان ديمبلي (26 عاما) قد جدد عقده مع العملاق الإسباني العام الماضي حتى يونيو 2024 بعد انتهاء عقده السابق.

وفاز بالدوري الإسباني 3 مرات وكأس ملك إسبانيا مرتين في 6 سنوات.

وانضم ديمبلي إلى برشلونة عام 2017 قادما من بوروسيا دورتموند الألماني مقابل 105 ملايين يورو من دون احتساب المكافآت.

وبذلك أصبح ديمبلي تاسع لاعب يتعاقد معه فريق العاصمة الفرنسية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد المهاجم البرتغالي غونسالو راموش، والمدافعين السلوفاكي ميلان شكرينيار والفرنسي لوكا هرنانديز، ولاعبي الوسط الأوروغوياني مانويل أوغارتي والإيطالي شير ندور، والمهاجمين الإسباني ماركو أسنسيو والكوري الجنوبي كانغ-إين لي، والحارس الإسباني أرنو تيناس.
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