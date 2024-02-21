الأربعاء 21 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

رسميًا.. بايرن ميونخ يعلن رحيل توخيل بنهاية الموسم!

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المدرب الألماني توماس توخيل

أعلن نادي بايرن ميونخ اليوم الأربعاء، رحيل مدربه الألماني توماس توخيل في نهاية الموسم الجاري، بسبب سوء نتائج الفريق البافاري.

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وخسر الفريق نهائي السوبر الألماني في بداية الموسم، قبل أن يودع الكأس، كما تعقدت مهمته في الدوري، إذ يبتعد بفارق 8 نقاط عن باير ليفركوزن متصدر الترتيب، وخسر مواجهة ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا أمام لاتسيو (1-0).


وقال البايرن في بيان رسمي: "قرر نادي بايرن ميونخ والمدرب توماس توخيل بشكل مشترك إنهاء علاقة العمل بينهما، والتي كان من المقرر أن تستمر حتى 30 يونيو 2025، وذلك في 30 يونيو 2024 (نهاية الموسم الجاري)".

 

وقال الرئيس التنفيذي جان كريستيان دريسن، في تصريح لموقع النادي: "بعد مناقشة جيدة، توصلنا إلى اتفاق بإنهاء علاقة العمل في الصيف.. هدفنا اتباع اتجاه جديد لكرة القدم مع مدرب جديد، وحتى ذلك الحين، على كل فرد تحقيق أقصى قدر ممكن في دوري أبطال أوروبا والدوري الألماني".


وختم: "أحمل الفريق مسؤولية ما حدث في دوري الأبطال على وجه الخصوص بعد الخسارة 1-0 في مباراة الذهاب ضد لاتسيو، نحن مقتنعون بأننا سنصل إلى ربع النهائي في ملعب أليانز أرينا المكتظ بمشجعينا خلفنا".

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