الإثنين 14 آب 2023
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رسميا.. ريال مدريد يتوصل إلى اتفاق مع بديل كورتوا

حارس المرمى كيبا أريزابالاغا
حارس المرمى كيبا أريزابالاغا
أعلن ناديا‭ ‬ريال مدريد وتشيلسي، اليوم الإثنين، توصلهما إلى اتفاق يقضي بإعارة حارس المرمى كيبا أريزابالاغا لمدة موسم واحد للنادي الإسباني.
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وسيصل أريزابالاغا البالغ عمره 28 عاما كبديل مؤقت للحارس البلجيكي تيبو كورتوا الذي سيغيب عدة أشهر بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى خلال حصة تدريبية يوم الخميس الماضي.

وانضم أريزابالاغا إلى تشيلسي من أتليتيك بيلباو في 2018 مقابل 80 مليون يورو في صفقة قياسية لحارس مرمى لكنه لم يشعر بالارتياح في النادي اللندني الذي تعاقد مع الحارس روبرت سانشيز من برايتون آند هوف ألبيون الصيف الحالي.

وذكرت تقارير أن بايرن ميونيخ استهدف التعاقد مع الحارس الإسباني حيث يسعى النادي الألماني لاستبدال حارسه المصاب مانويل نوير، لكن ريال مدريد تحرك بشكل أسرع لحسم الصفقة.

وبات الأوكراني أندري لونين الحارس الوحيد في قائمة ريال مدريد في الوقت الحالي.

وخاض لونين البالغ عمره 24 عاما تسع مباريات في الدوري الإسباني منذ انضمامه من زوريا لوهانسك عام 2018. وقضى الحارس أول موسمين في إسبانيا معارا لفرق ليغانيس وريال بلد الوليد وأوفيدو.
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