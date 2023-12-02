رسميا.. معان يشكو التحكيم

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قدم نادي معان شكوى لدى اتحاد الكرة، حول حكام مواجهة الفريق أمس أمام شباب الأردن ببطولة الكأس، والتي خسرها الفريق بفارق الركلات الترجيحية 3-0، عقب انتهاء الوقت الأصلي.ووجه النادي اليوم السبت كتابا لأمين سر الاتحاد، الذي وصل منه نسخة إلى "الغد"، أشار من خلاله إلى أن النادي عانى خلال السنوات الخمس الماضية من التحكيم، دون وجود آذان صاغية من الاتحاد حسب البيان.وأشار البيان إلى أن الحكم ساهم في إقصاء فريق معان من البطولة، حيث منح الحكم 6 دقائق كوقت بدل من الضائع، اعتبرها النادي مبالغ بها، إضافة إلى أن هدف التعادل للمنافس جاء عند الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل من الضائع، وبلمسة يد من صانع الهدف، إلى جانب تعرض الفريق للظلم بطرد المدافع السنغالي محمد فال.وتمنى نادي معان من اتحاد الكرة اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق بخصوص هذا الأمر، والرد بصورة عاجلة على بيان النادي، نظرا لاستياء المشجعين والمتابعين من الخسارة، تجنبا للتصعيد من طرف النادي.