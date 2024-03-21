ركلات الترجيح تقصي "الأولمبي" من "غرب آسيا"

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وتقدم مهاجم المنتخب الوطني بكر كلبونة بالنتيجة عنالدقيقة 16 من زمن اللقاء، قبل أن يعدل اللاعب السعودي عبد العزيز الفرج النتيجة من علامة الجزاء عند الدقيقة 55، علما بأن الحارس أنطون عوض تصدى لركلة جزاء خلال الشوط الأول، ليجأ بعدها الفريقان لركلات الترجيح.وسجل للمنتخب الوطني بشار الذيابات، فيما أهدر للمنتخب كل من مهند أبو طه، دانيال عفانة، محمد أبو النادي ورزق بني هاني.