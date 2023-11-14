رودريجو يوضح علاقته بأنشيلوتي.. وجريزمان يرفض خيانة أتلتيكو

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مدن - أكد رودريجو جويس، نجم ريال مدريد، أن إيمانه الكامل بقدرات الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب الميرنجي، يجعله يقبل اللعب في مركز المهاجم الصريح.وقال رودريجو، في تصريحات أبرزتها صحيفة "آس" الإسبانية: "المدرب يعلم أنني لا أحب اللعب في مركز المهاجم، لكنني أفعل ذلك من أجل الفريق ومن أجله أيضا لأنني أؤمن به. إنه يدرك ذلك ولا توجد مشاكل بيننا".وأجاب رودريجو عن سؤال: "هل قال لك أنشيلوتي شيئًا، بسبب تصريح أنك لا تحب اللعب في مركز المهاجم؟"، قائلا: "في بعض الأحيان نصرح بشيء ويخرج شيء آخر. الأمر معقد قليلا".وتابع: "أنشيلوتي بالنسبة لي شخص مهم جدا. في بداية هذا الموسم عندما لم تسر الأمور على ما يرام، ساعدني دائمًا ولذلك أشكره".وأردف النجم البرازيلي: "لا أستطيع تحديد عدد الأهداف التي سأحرزها، كما أنني لا أتحدث عن هذا أبدا، لأنه لا يجلب لي الحظ الجيد".ولدى سؤاله عمن سيسجل أهدافا أكثر بين فينيسيوس وبيلينجهام، رد: "لن أقول ذلك أيضًا. بما أنه لا يجلب لي الحظ الجيد، فإنني لا أريد أن يكون لديهم سوء حظ".وفيما يتعلق بضرورة تعاقد ريال مدريد مع مبابي، قال رودريجو: "لا أعرف.. يجب أن تسأل المدرب أو الرئيس حول ذلك".إلا أن الصحفي وجه له السؤال بشكل محدد "ماذا ستفعل أنت إذا كنت الرئيس.. هل ستجلبه أم لا إلى ريال مدريد؟"، رد بشكل حاسم: "بالطبع سأتعاقد معه. لكن الأمر لا يتعلق بمبابي فقط. إنه لاعب مميز ونريد اللعب مع أفضل اللاعبين في الفريق".وختم الصحفي بسؤال: "إذا كنت رئيسا لريال مدريد ويمكنك التعاقد مع لاعب واحد فقط، من ستوقع معه.. هالاند أم مبابي؟"، رد رودريجو: "لا أعلم.. إنه أمر صعب جدًا".ريال يهدف لضم أرنولدأفاد تقرير صحفي إنجليزي، بأن ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع أحد أبرز نجوم ليفربول، في الصيف المقبل.وبحسب شبكة "ليفربول إيكو" البريطانية، فإن ريال مدريد يريد التعاقد مع الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد، ظهير أيمن ليفربول ومنتخب إنجلترا.وأضاف التقرير، أن ريال مدريد حدد 80 مليون يورو، للتعاقد مع أرنولد، في الصيف المقبل.وفي الأسابيع الأخيرة، ارتبط اسم الكندي ألفونسو ديفيز، ظهير أيسر بايرن ميونخ، بالانضمام لريال مدريد.لكن على ما يبدو فإن ريال مهتم بتدعيم مركز الظهير الأيمن كذلك، من خلال التعاقد مع أرنولد.في الوقت ذاته، ارتبط ريال مدريد بالتعاقد مع الدولي الإنجليزي الآخر ريس جيمس، ظهير أيمن تشيلسي، حال فشل التعاقد مع أرنولد.ويرتبط أرنولد بعقد مع ليفربول، حتى صيف 2026.مارسيلينو يدرب فياريالعاد مارسيلينو لاستلام مهمة تدريب فريقه السابق فياريال الإسباني خلفاً للمقال خوسيه روخو "باتشيتا"، وذلك وفق ما أعلن النادي أول من أمس.وسبق لمارسيلينو الذي أقيل من تدريب مرسيليا الفرنسي بعد خمس مراحل فقط على انطلاق الدوري المحلي، أن أشرف على فياريال بين 2013 و2016، وهو وقع عقداً حتى 2026 على أمل الارتقاء بالفريق الذي يعاني في بداية الموسم حيث يحتل المركز الرابع عشر في الدوري الإسباني بثلاثة انتصارات مقابل ثلاثة تعادلات وسبع هزائم في 13 مرحلة.وكتب فياريال في بيان "أهلاً وسهلاً بك مجدداً في بيتك مارسي"، كاشفاً أنه سيقدم ابن الـ58 عاماً كمدرب جديد الثلاثاء.وفي مروره الأول بفريق "الغواصة الصفراء"، نجح مارسيلينو في الصعود به الى الدرجة الأولى في موسمه الأول قبل أن يتمكن بعدها من قيادته الى المشاركة الأوروبية لثلاثة مواسم متتالية.وقرر فياريال الجمعة إقالة خوسيه روخو "باتشيتا" بعد شهرين فقط من تعاقده معه بدلاً من كيكي سيتيين، وذلك بسبب تردي نتائج الفريق.واشرف باتشيتا (55 عاما) على الفريق في 12 مباراة حقق فيها خمسة انتصارات وثلاثة تعادلات وأربع هزائم، من دون أن يقدّم الفريق أداء ثابتا خلال فترة ولايته القصيرة.وينافس فياريال في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" حيث يحتل المركز الثاني ضمن المجموعة السادسة مع 6 نقاط متأخراً بفارق ثلاث نقاط عن رين الفرنسي المتصدر، لكن مع مباراة مؤجلة في جعبته.وأشرف المدير الرياضي ميجيل أنخيل تينا على الفريق في مباراة الأحد في الدوري المحلي والتي خسرها أمام أتلتيكو مدريد 1-3.وفي ظل التوقف الناجم عن النافذة الدولية المخصصة للمنتخبات، سيحصل مارسيلينو على فرصته للدخول مجدداً في أجواء النادي قبل خوض اختباره الأول في 26 الحالي على ملعب فريقه الجديد-القديم ضد أوساسونا في المرحلة الرابعة عشرة.قلل البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة من أهمية الحادث الذي وقع مع لامين يامال خلال مواجهة ألافيس الأحد، بعد عدم قبول اعتذاره لعدم تمرير الكرة له داخل المنطقة.وخلال مباراة الأحد، والتي سجل فيها البولندي هدفي العودة ضد ألافيس، أظهرت صور أن مهاجم برشلونة يطلب بإصرار من يامال الكرة داخل المنطقة، وعندما لم يستلمها، لم يقبل اعتذار اللاعب الصاعد.والغريب، لاحقا، أن قناة "دازن" التلفزيونية عرضت صورا أخرى لهما وهما يتحدثان عن الحادثة المذكورة.ومنذ استدعائه لصفوف المنتخب البولندي، أكد ليفاندوفسكي أنه "ليس هناك ما يمكن التعليق عليه"، ووصف الأمر بأنه "عرضي بشكل كامل".وأشار أيضا إلى أنه في بعض الأحيان أثناء المباريات عادة ما يصرخ، وهو أمر وصفه بأنه "طبيعي".وتابع: "هل لدي مشكلة مع لامين يامال؟ لقد ساعدته عدة مرات، وأعطيه النصائح، حتى في تلك المباراة (ضد ألافيس) أعطيته إياها. من الطبيعي أن تقول أو تصرخ بشيء عندما تلعب".وأشار البولندي إلى أنه "لا داعي للبحث عن قراءات ثانية" للواقعة.جريزمان يرفض يونايتديسعى مانشستر يونايتد للحصول على خدمات الفرنسي أنتوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.ووفقا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، يريد مانشستر الحصول على توقيع جريزمان في كانون الثاني (يناير)، لا سيما أن هناك شرطا جزائيا في عقده يبلغ 25 مليون يورو فقط.وأشار البرنامج الإسباني إلى أن جريزمان لا يفكر في العرض ويركز فقط على تجديد عقده مع أتلتيكو الذي ينتهي في 2026.وأوضح أن جريزمان طلب من أتلتيكو التجديد حتى 2027، مع رفع راتبه من 7 إلى 10 ملايين يورو.وذكر أن جريزمان رغم أنه اللاعب الأكثر حسما في أتلتيكو، لكنه لا يحصل على أعلى راتب في الفريق، ويأتي في المرتبة الثالثة بعد كوكي ويان أوبلاك.وكان جريزمان يحصل على 17 مليون يورو كراتب سنوي ثابت مع برشلونة، كما وصل الرقم إلى 20 مليونا بالمكافآت.وكشف البرنامج الإسباني أن جريزمان سبق أيضا أن حصل على عرض سعودي مغرٍ في الصيف الماضي، لكنه فضل البقاء مع أتلتيكو.-(وكالات)