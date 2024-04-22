الثلاثاء 23 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

روديغير في موقف طريف مع رجل أمن

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مدافع ​ريال مدريد​ ​انطونيو روديغير

التقطت عدسات الكاميرا مقطع فيدية طريف لمدافع ريال مدريد انطونيو روديغير مع رجل أمن داخل الممر المؤدي إلى ملعب سانتياغو بربانيو قبل مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة.

وحقق ريال مدريد الفوز بنتيجة 3-2 في اللقاء الذي جمع بينهما يوم الأحد.

وشوهد رودريغير وهو يقوم بحركة مفاجئة على مسافة قريبة من رجل الأمن وكان لافتاً أن الأخير استلطف تصرّف المدافع الألماني.

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وذكرت تقارير صحافية كذلك أن روديغير قام بإهداء قميصه لرجل الأمن نفسه بعد نهاية المباراة التي فاز بها ريال مدريد بنتيجة 3-2.

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