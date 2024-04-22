روديغير في موقف طريف مع رجل أمن

التقطت عدسات الكاميرا مقطع فيدية طريف لمدافع ريال مدريد انطونيو روديغير مع رجل أمن داخل الممر المؤدي إلى ملعب سانتياغو بربانيو قبل مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة.



وحقق ريال مدريد الفوز بنتيجة 3-2 في اللقاء الذي جمع بينهما يوم الأحد.



وشوهد رودريغير وهو يقوم بحركة مفاجئة على مسافة قريبة من رجل الأمن وكان لافتاً أن الأخير استلطف تصرّف المدافع الألماني.

Rüdiger kills me man.🤣

pic.twitter.com/Ss0HFm9MYS — Running Rüdiger (@RudigerRunning) April 22, 2024

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وذكرت تقارير صحافية كذلك أن روديغير قام بإهداء قميصه لرجل الأمن نفسه بعد نهاية المباراة التي فاز بها ريال مدريد بنتيجة 3-2.