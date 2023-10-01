رونالدو بالصدارة.. قائمة هدافي الدوري السعودي بعد نهاية الجولة الثامنة

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وقاد رونالدو النصر لفوزه السادس على التوالي في الدوري أمام الطائي 2-1 حيث سجل هدفًا وصنع آخر لأندرسون تاليسكا.ووسع رونالدو الفارق مع أقرب منافسيه الى 4 أهداف.سجل لاعبو النصر 24 هدف وهو الفريق الأكثر تسجيلا للأهداف في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، واهتزت شباكه 10 أهداف .ورغم التفوق الفردي والجماعي لا يزال النصر في المركز الرابع برصيد 18 نقطة بفارق نقطتين عن الهلال المتصدر برصيد 20 نقطة .ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد نهاية الجولة 8:1- كريستيانو رونالدو (النصر): 10 أهداف.2- سالم الدوسري ومالكوم (الهلال)، ساديو ماني (النصر)، ألكسندر ميتروفيتش (الهلال)، مراد باتنا (الفتح)، موسى ديمبيلي (الاتفاق): 6 أهداف.3- عبد الرزاق حمد الله (اتحاد جدة)، كريستيان تيو (الفتح)، فراس البريكان (الأهلي)، أوديون إيجالو (الوحدة): 5 أهداف.4- تاليسكا (النصر)، بيرنارد مينساه (الطائي)، فابيو مارتينيز (الخليج)، فاشيون ساكالا (الفيحاء): 4 أهداف.5- أسان سيساي ونكودو (ضمك)، كريم بنزيما وإيغور كورنادو ورومارينيو (اتحاد جدة)، محمد فوزير (الرائد)، روبيرتو فيرمينو وكيسيه ورياض محرز (أهلي جدة)، كوايسون (الاتفاق)، صالح العباس (الرياض)، توزي (الحزم)، غودوين وفيصل فجر (الوحدة)، عبد الله العمار ( الهلال): 3 أهداف.