الأحد 01 تشرين الأول 2023
النسخة المطبوعة

رونالدو بالصدارة.. قائمة هدافي الدوري السعودي بعد نهاية الجولة الثامنة

645x344-1691839634755
النجم البرتغالي ​كريستيانو رونالدو
عزز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صدارته لترتيب هدافي دوري روشن السعودي برصيد عشرة أهداف ، كما قدم خمسة تمريرات حاسمة بعد ختام الجولة الثامنة .اضافة اعلان

وقاد رونالدو النصر لفوزه السادس على التوالي في الدوري أمام الطائي 2-1 حيث سجل هدفًا وصنع آخر لأندرسون تاليسكا.

ووسع رونالدو الفارق مع أقرب منافسيه الى 4 أهداف.

سجل لاعبو النصر 24 هدف وهو الفريق الأكثر تسجيلا للأهداف في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، واهتزت شباكه 10 أهداف .

ورغم التفوق الفردي والجماعي لا يزال النصر في المركز الرابع برصيد 18 نقطة بفارق نقطتين عن الهلال المتصدر برصيد 20 نقطة .

ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد نهاية الجولة 8:
1- كريستيانو رونالدو (النصر): 10 أهداف.
2- سالم الدوسري ومالكوم (الهلال)، ساديو ماني (النصر)، ألكسندر ميتروفيتش (الهلال)، مراد باتنا (الفتح)، موسى ديمبيلي (الاتفاق): 6 أهداف.
3- عبد الرزاق حمد الله (اتحاد جدة)، كريستيان تيو (الفتح)، فراس البريكان (الأهلي)، أوديون إيجالو (الوحدة): 5 أهداف.
4- تاليسكا (النصر)، بيرنارد مينساه (الطائي)، فابيو مارتينيز (الخليج)، فاشيون ساكالا (الفيحاء): 4 أهداف.
5- أسان سيساي ونكودو (ضمك)، كريم بنزيما وإيغور كورنادو ورومارينيو (اتحاد جدة)، محمد فوزير (الرائد)، روبيرتو فيرمينو وكيسيه ورياض محرز (أهلي جدة)، كوايسون (الاتفاق)، صالح العباس (الرياض)، توزي (الحزم)، غودوين وفيصل فجر (الوحدة)، عبد الله العمار ( الهلال): 3 أهداف.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
محمد صلاح

محمد صلاح: بات من الصعب البقاء في ليفربول

منذ3 ساعة
273340

لماذا خاب أمل مدرب الاهلي ​ماتياس؟

23 أيلول 2023
000_33QY3MG

ماذا علق رونالدو على من تحدث عن "نهايته"؟

23 أيلول 2023
820232819241973760227

بعد نهاية الجولة السابعة ..رونالدو يؤكد صدارته لترتيب هدافي الدوري السعودي

23 أيلول 2023
اقرأ أيضا
ميسي

انتر ميامي يتعثر مجددا في الدوري الاميركي بغياب ميسي

منذ3 ساعة
نت

جيرارد يهنئ يوسف مسرحي بفوزه باول ميدالية ذهبية للسعودية

منذ3 ساعة
محمد صلاح

محمد صلاح: بات من الصعب البقاء في ليفربول

منذ3 ساعة
لاعب وولفرهامبتون هوانج هي تشان يسجل هدف الفوز في مرمى مانشستر سيتي -(من المصدر)

مانشستر سيتي يتلقى الهزيمة الأولى.. ونابولي يواصل التعافي

منذ20 ساعة
b22e6803-9da1-48a0-86a2-91a097fcc271

اتحاد الكرة يعلن قائمة الحكام الدوليين 

منذ24 ساعة
0_Inter-Miami-CF-v-FC-Cincinnati-Semifinals-2023-US-Open-Cup

قميص ميسي الأعلى مبيعا في الدوري الأميركي

30 أيلول 2023
افكار و مواقف

هل علينا الخوف من الزلازل؟

خولة كامل الكردي |اليوم
مكرم أحمد الطراونة

مكرم أحمد الطراونة يكتب: الخصاونة يفوز ويخسر الوطن!

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

تعليقا على منطوق بشار الأسد

ماهر أبو طير |اليوم

معظم المترجمين جنود مجهولون..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

أنا مع التطبيع!

موفق ملكاوي |اليوم
سلامة الدرعاوي

أرقام استثمار إيجابية

سلامة الدرعاوي |اليوم
ترجمات
Untitled-1

ليبيا: بعد الدمار الذي جلبه "الناتو" جاءت العاصفة دانيال

ترجمات | منذ21 ساعة
0101

"صفقة الرهائن" الإيرانية

ترجمات | منذ21 ساعة
1695906138029915100

مكسيم رودنسون.. عندما تضيء الماركسية تاريخ الإسلام

ترجمات |29 أيلول 2023
1695812093968258900

لماذا تريد الجزائر منع الحرب في النيجر؟ ‏

ترجمات |27 أيلول 2023
Untitled-1

نتائج استطلاع جديد للرأي حول اتفاقات أوسلو

ترجمات |27 أيلول 2023
1695630480234679600

‏في العقيدة الأميركية الحرب هي الشرط المسبق للسلام‏

ترجمات |25 أيلول 2023
 