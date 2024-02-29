رونالدو بعد إيقافه: الحركة التي قمت بها تعبر عن القوة والانتصار

اضافة اعلان

قررت لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم، إيقاف البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق النصر مباراة واحدة وتغريمه مبلغ 30 ألف ريال سعودي (8 آلاف دولار).وأشار الاتحاد السعودي - في بيان رسمي - إلى قبول شكوى نادي الشباب ضد رونالدو، بعدما ثبت أن النجم البرتغالي خالف المادة رقم (1-57) من لائحة لجنة الانضباط.وأضاف البيان، أنه تقرر إيقاف رونالدو مباراة واحدة في جميع المسابقات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها، مع إلزام اللاعب بسداد غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال لخزينة اتحاد الكرة السعودي.ويشمل قرار العقوبة أيضا إلزام النجم البرتغالي بسداد 20 ألف ريال سعودي لنادي الشباب، وتمثل تكاليف رسوم تقديم الشكوى.وأكد البيان، أن هذه العقوبة غير قابلة للطعن أو الاستئناف وفقا للمادة 144 من لائحة الانضباط والأخلاق.وكان رونالدو احتفل بإشارة مشينة تجاه جماهير الشباب بعد فوز النصر بنتيجة 3-2، حيث كشفت تقارير إعلامية سعودية أن رونالدو حضر جلسة الاستماع، ونفى قيامه بأي حركة غير أخلاقية.وقال رونالدو في جلسة الاستماع: "إن الحركة التي قمت بها تعبر عن القوة والانتصار، وليست مشينة واعتدنا عليها في أوروبا".وشهد فوز النصر على الشباب بنتيجة 3-2 مساء الأحد الماضي، ضمن الجولة 21 من دوري روشن للمحترفين، قيام رونالدو بحركة غير لائقة، ردا على الاستفزازات التي تعرض لها من جماهير نادي الشباب.وتعالت أصوات في الأوساط الرياضية السعودية بضرورة معاقبة رونالدو، خاصة أنها ليست المرة الأولى التي يقوم فيها بمثل هذا الفعل.وتعد هذه الحادثة الثانية للدون خلال أيام قليلة، بعدما "خرج عن النص" بسلوك مشين أيضا في مباراة فريقه ضد الهلال بكأس موسم الرياض، ردا على جماهير الزعيم التي ألقت عليه أوشحة النادي الأزرق أثناء خروجه من الملعب.وانتشرت مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل للدولي البرتغالي البالغ من العمر 39 عاما وهو يقوم بإشارة غير لائقة أثناء الاحتفال بفوز فريقه على الشباب، ويبدو أن "الدون" استفز بعد هتاف جمهور الشباب المتكرر باسم غريمه التقليدي ميسي في المدرجات.وأكدت تقارير إعلامية سعودية، أن هذه الإشارة غير اللائقة لم تعرض في البث التلفزيوني، لكن مقاطع الفيديو انتشرت عبر شبكة الإنترنت وأثارت ردود فعل غاضبة للغاية. -(وكالات)