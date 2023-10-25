رونالدو عن تألقه : السر هو أنني استمتع في اللعب

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وسجل رونالدو (38 عاما) هدفين وصنع هدف تاليسكا ليقود فريقه الى تحقيق فوز مثير ضد الدحيل القطري بنتيجة 4-3 ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.واشار رونالدو الذي اختير رجل المباراة في المؤتمر الصحفي الى ان السر وراء تألقه يعود الى انه يستمتع في لعب كرة القدم ولا يفكر في أي شيء بخلاف ذلك.واضاف انه لا يهتم ابدا بالأرقام القياسية وانه سعيد بتسجيل الأهداف وانه يختلف عن الآخرين لأنه يعمل بشكل مكثف ويجتهد بشكل يومي .واكد الدون ان الأرقام التي حققها هي بمساعدة كل زملائه وانه سيواصل العمل لمساعدة النصر ومنتخب البرتغال .وعن مواجهة الدحيل اكد رونالدو انها كانت مباراة جيدة لكنها معقدة وانهم اعتقدوا انها سهلة وكاد منافسهم ان يعود بالنتيجة معتبرا ان كرة القدم أصعب بكثير مما يظن البعض .