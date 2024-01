رونالدو لم يعد يؤمن بجائزتي الكرة الذهبية وthe best

يرى البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي أن جائزة الكرة الذهبية، التي تعطيها مجلة «فرانس فوتبول» للأفضل فقدت مصداقيتها، وكذلك the best التي تمنح من الاتحاد الدولي لكرة القدم .



وتوج ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية وكذلك جائزة the best باعتباره أفضل لاعب في العالم لعام 2023 فيما سيطر كريستيانو رونالدو على جوائز غلوب سوكر لعام 2023، حيث حصل على جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط، أفضل لاعب بتصويت الجمهور، وأفضل هداف.

واشار رونالدو خلال حوار مع صحيفة «ريكورد» البرتغالية الى ان الكرة الذهبية بنظره فقدت مصداقيتها بطريقة ما، وكذلك جائزة the best " هذا لا يعني أن ليونيل ميسي لا يستحقها أو ايرلينغ هالاند، أو كيليان مبابي لكني ببساطة لم أعد أؤمن بها ."



واضاف : "فوزي بجوائز غلوب سوكر يعتمد على أرقام و الأرقام لا تخدع فلا يمكنهم أن يأخذوا مني لقب أفضل هداف للعام، لأنها حقيقة واقعة وهذا يجعلني أكثر سعادة ".

ولفت رونالدو ان : "هناك من يقول أن مسألة تسجيل الـ 54 هدفا التي أحرزتها أمر سهل لأنني في السعودية، ولكن محترفي كرة القدم يعرفون أنه من الصعب تسجيل الأهداف ، فالهدف هو الهدف.. يُسجل بطريقة ما.. سواء في المملكة العربية السعودية أو إيطاليا أو إسبانيا أو البرتغال.. وأنا أشعر بفخر أكبر، لأني تغلبت على هالاند ومبابي وكاين ".



يذكر أن كريستيانو رونالدو انفرد بصدارة هدافي العالم خلال عام 2023 برصيد 54 هدفا، بينما سجل كل من كاين ومبابي 52 هدفا، ليختم العام الماضي بأفضل طريقة ممكنة مع فريقه النصر ومنتخب بلاده البرتغال.