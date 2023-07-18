رونالدو: لن أعود إلى أوروبا.. و"السعودي" سيكون خامس أفضل دوري

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أكد نجم الكرة البرتغالية كريستيانو رونالدو، أن فكرة العودة إلى الملاعب الأوروبية باتت خلف ظهره، مبينا أن مستقبلا كبيرا ينتظر الدوري السعودي لكرة القدم.وانتقل رونالدو إلى النصر السعودي أوائل العام الحالي، ولحقت به مجموعة من اللاعبين أصحاب السمعة المرموقة، مثل الفرنسي كريم بنزيمة ومواطنه نجولو كانتي والسنغالي كاليدو كوليبالي والبرازيلي روبرتو فيرمينو.واستبعد رونالدو بشكل قاطع العودة إلى كرة القدم الأوروبية، لأنه يرى أنها “فقدت الكثير من الجودة”، وأكد أنه يفضل اللعب في المملكة العربية السعودية التي ستواصل استقبال المزيد من اللاعبين المتميزين لأن “كريستيانو فتح صندوقا كبيرا”.وفي تصريحات صحفية أدلى بها في ألجارفي جنوب البرتغال، بعد مباراة ودية بين فريقه، النصر السعودي وسلتا فيغو، والتي انتهت بفوز الثاني 5-0، أكد كريستيانو أن “العودة إلى أوروبا لا تستحق العناء”، بالنظر إلى عمره وتراجع مستوى دورياتها باستثناء الدوري الإنجليزي.وصرح: “هذا الباب مغلق تمامًا. عمري 38 عامًا ونصف والأمر لا يستحق العناء. من وجهة نظري، فقدت أوروبا الكثير من الجودة. الدوري الوحيد في العالم، بالنسبة لي، الذي يتفوق مستواه عليها جميعا هو البريمير ليج. لا أعتقد حتى أن الدوري الإسباني يتمتع بالكثير من الجودة”.وتابع: “من ثم أعتقد أنني متأكد من أنني لن ألعب في أوروبا مرة أخرى. أريد أن ألعب في السعودية”.كما رفض النجم البرتغالي الانضمام إلى ليونيل ميسي في الدوري الأميركي. وقال في هذا الصدد: “أعتقد أن بطولة المملكة العربية السعودية أفضل بكثير وبمرور الوقت ستكون قوية للغاية”.وأضاف اللاعب الملقب بـ”صاروخ ماديرا” أنه “خلال ثلاث سنوات (الدوري السعودي) سيكون خامس أفضل دوري في العالم”.من جانبه، قال مايكل إيمينالو مدير كرة القدم برابطة دوري المحترفين السعودي، إن المسابقة تقدم فرصة جديدة للصناعة الكروية بأكملها.وأكد إيماليانو في أول حديث له بعد تعيينه في هذا المنصب، وذلك عبر الحساب الرسمي للرابطة على “تويتر”، على إعجابه بالرؤية والمجهود الذي تم بذله في هذا المشروع حتى الآن، وأضاف إيمينالو “أظن انه سيكون عنصر تحفيز وتطوير للقطاع الكروي بأكمله”.وأكد مدير كرة القدم برابطة دوري المحترفين السعودي على أن الدوري يقدم اولًا وقبل أي شيء فرصة جديدة للصناعة الكروية بأكملها، كما انه يخلق سبلًا للمنافسة وتطوير المواهب الجديدة.ويعد إمينالو (57 سنة) أحد الشخصيات البارزة في الإدارة الرياضية الأوروبية خلال العقد الماضي، ولعب دوراً حاسماً في صياغة نجاحات نادي تشلسي الإنجليزي بين العامين 2011 و2017 بصفته المدير الرياضي للنادي اللندني.إلى ذلك، أعلن نادي النصر ، تعاقده بشكل رسمي مع العاجي سيكو فوفانا، القادم من لنس الفرنسي.ووقع فوفانا على عقده الجديد، بحضور الرئيس التنفيذي لنادي النصر أحمد الغامدي.وسوف ينضم فوفانا إلى أجانب النصر كريستيانو رونالدو، أندرسون تاليسكا، ديفيد أوسبينا، مارسيلو بروزوفيتش، جيسلان كونان.وانضم فوفانا لمعسكر الفريق النصراوي في البرتغال، للانخراط في الإعداد للموسم المقبل.وأشارت تقارير صحفية إلى أن النصر اتفق مع لنس على شراء العقد مقابل قرابة 20 مليون دولار، فيما سيتقاضى اللاعب مبلغ 15 مليون دولار في الموسم الواحد. (وكالات)