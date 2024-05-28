رونالدو يحطم رقم حمد الله في الدوري السعودي

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مدن - أوضح النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو، أنه لا يلاحق الأرقام القياسية بل هي التي تلاحقه، بعد نجاحه في تحطيمه الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد بالدوري السعودي لكرة القدم.وفي سن التاسعة والثلاثين، سجل نجم النصر هدفين وقاد فريقه للتفوق على اتحاد جدة بنتيجة 4-2، في الجولة الأخيرة من الدوري.وأنهى النصر المسابقة في المركز الثاني، بفارق 14 نقطة عن الهلال البطل، فيما رفع رونالدو رصيده في موسم واحد إلى 35 هدفا، بفارق هدف واحد عن مهاجم الاتحاد المغربي عبد الرزاق حمدالله الذي سجل 34 هدفاً للنصر في الموسم 2018-2019.وصرح رونالدو الذي أقام له زملاؤه ممراً شرفياً بعد إنجازه في ملعب الأوّل بارك: "سعيد جداً، أوّلاً لانهاء الموسم بفوز، ثم تحقيق رقم قياسي في الدوري لم أكن انتظره. هذا أمر مهم في مسيرتي".وتطرّق الـ"دون" الذي حسم لقب هداف الدوري بفارق سبعة أهداف عن الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال، إلى المباراة المقبلة في نهائي الكأس الجمعة مع غريمه الهلال تحديداً: "الأهم هو الفريق. نحن بحال جيدة. الهدف المقبل هو الفوز بكأس الملك".وطالب نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني السابق بالعدالة في المباراة النهائية التي يأمل من خلالها احراز أوّل لقب محلي له في السعودية "سنقدّم أفضل ما لدينا ونتمنى ان تكون المنافسة كبيرة وعادلة".ومنذ انضمامه بفي كانون الثاني (يناير) 2023، أحرز رونالدو مع النصر لقب كأس العرب للأندية الأبطال في آب (أغسطس) 2023 بالطائف، على حساب الهلال بالذات 2-1 بعد التمديد.رونالدو الذي يعد الأكثر خوضاً وتسجيلاً في المباريات الدولية بواقع 128 هدفا في 206 مباريات، سيحمل ألوان البرتغال في كأس أوروبا الشهر المقبل في ألمانيا بعد اختياره ضمن تشكيلة سيليساو التي قادها إلى لقب 2016، ليخوض البطولة الكبرى الـ11 في مسيرته الزاخرة. -(وكالات)