رونالدو يحقق الحلم الأخير لطفل سوري مصاب بالسرطان

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وبعد المباراة المثيرة التي جمعت بين البرتغال وسلوفينيا في دور الـ 16 من بطولة أمم أوروبا لكرة القدم مساء الإثنين، خصص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وقتاً للمشجع السوري الصغير آوار البالغ من العمر أربع سنوات، الذي كان ينتظر اللاعب البالغ من العمر 39 عاماً في سراديب ملعب مدينة فرانكفورت الألمانية.حقق نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو الأمنية الأخيرة لطفل سوري مصاب بمرض السرطان، حيث التقى به بعد مباراة منتخب بلاده أمام سلوفينيا ضمن نهائيات كأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2024" في ألمانيا. وذكرت محطة الإذاعة الألمانية "hr3" التي نظمت اللقاء أن الطفل المنحدر من سوريا مصاب بمرض عضال ميئوس من شفائه، حيث قدم إلى ألمانيا مع عائلته على أمل الحصول على مساعدة طبية، إلا أن السرطان كان قد انتشر بشكل كبير جداً، ووفقاً للمحطة "ربما لم يكن أمام آوار سوى أسابيع قليلة ليعيشها". وكالات