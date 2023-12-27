رونالدو يفعلها بعمر ال39 ويهزم نجوم المستقبل في 2023

دكّ فريق النصر، شباك نظيره الاتحاد، بخماسية مقابل هدفين، في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة عشر من دوري روشن السعودي للمحترفين، وكان للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نصيباً بأن يسجّل هدفيّن من أصل الأهداف الخمس الّتي سجّلها فريقه النصر، لينجح معها في أن يكون اللاعب الأكثر تسجيلاً في عام 2023، بعد أن وصل إلى 53 هدفاً، حاسماً السباق مع الثلاثي الإنكليزي هاري كاين، والفرنسي كيليان مبابي والنروجي ايرلينغ هالاند.

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ومن الممكن أن يرفع رونالدو رصيده إلى أكثر من 53 هدفاً مع إمتلاكه لمباراة قبل نهاية عام 2023 امام التعاون، فيما إختتم الثلاثي الآخر العام نفسه.



وإليكم الأكثر تسجيلاً عام 2023:

1- كريستيانو رونالدو 53 هدف

2-هاري كاين 52 هدف

3- كيليان مبابي 52 هدف

4-إيرلينغ هالاند 50 هدف