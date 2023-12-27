الأربعاء 27 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

رونالدو يفعلها بعمر ال39 ويهزم نجوم المستقبل في 2023

thumbs_b_c_508cbc32273a534ddbe06c090262187f
رونالدو

دكّ فريق النصر، شباك نظيره الاتحاد، بخماسية مقابل هدفين، في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة عشر من دوري روشن السعودي للمحترفين، وكان للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نصيباً بأن يسجّل هدفيّن من أصل الأهداف الخمس الّتي سجّلها فريقه النصر، لينجح معها في أن يكون اللاعب الأكثر تسجيلاً في عام 2023، بعد أن وصل إلى 53 هدفاً، حاسماً السباق مع الثلاثي الإنكليزي هاري كاين، والفرنسي كيليان مبابي والنروجي ايرلينغ هالاند.

اضافة اعلان


ومن الممكن أن يرفع رونالدو رصيده إلى أكثر من 53 هدفاً مع إمتلاكه لمباراة قبل نهاية عام 2023 امام التعاون، فيما إختتم الثلاثي الآخر العام نفسه.


وإليكم الأكثر تسجيلاً عام 2023:
1- كريستيانو رونالدو 53 هدف
2-هاري كاين 52 هدف
3- كيليان مبابي 52 هدف
4-إيرلينغ هالاند 50 هدف

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
16461779150471202302040111451145

الجمهور السعودي يتغنى بلاعبة المنتخب الوطني شهيناز جبرين

21 كانون الأول 2023
large (3)

دي بروين ضحية جديدة من ضحايا سرقة المنازل

19 كانون الأول 2023
fFOWZsAR_400x400

باب خلافة عرش ميسي مفتوح على مصراعيه

19 كانون الأول 2023
WhatsApp Image 2023-12-18 at 14.23.54

نابولي يصطدم ببرشلونة بأبرز مباريات ثمن نهائي دوري الأبطال

18 كانون الأول 2023
اقرأ أيضا
غف6

بعد الخماسية ..تصرف مفاجئ من نجمي اتحاد جدة تجاه رونالدو (فيديو)

منذ1 ساعة
5cbd705b57

هويلاند: انا اسعد رجل في العالم.. والسبب؟

منذ1 ساعة
من مباراة الفيصلي وناساف في دوري أبطال آسيا -(من المصدر)

2023.. عام كروي آخر ومشاكل راسخة زوالها بعيد

منذ18 ساعة
المستثمر الجديد في مانشستر يونايتد جيم راتكليف -(من المصدر)

تأثير غامض لراتكليف على مانشستر يونايتد.. وصفقة جديدة تلوح في أفق توتنهام

منذ19 ساعة
لاعب وولفرهامبتون ماريو ليمينا يحتفل بهدفه في مرمى تشيلسي أمس -(من المصدر)

وولفرهامبتون يزيد هموم تشيلسي.. وجدل تحكيمي في قمة ليفربول وآرسنال

24 كانون الأول 2023
لاعبو مانشستر سيتي لحظة تتويجهم بكأس العالم للأندية أول من أمس -(من المصدر)

جوارديولا: سنشتري كتابا جديدا لتاريخ مانشستر سيتي بعد المونديال

23 كانون الأول 2023
افكار و مواقف

الأردن وصل حد الإشباع باللاجئين

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

لماذا نقترب من الحرب الاقليمية؟

ماهر أبو طير |اليوم

أكثر من شماتة.. أقل من ثأر

نادر رنتيسي |اليوم
ترجمات
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب - (أرشيفية)

نوايا ترامب الانتقامية خلف تصريحاته الانتخابية

ترجمات | منذ17 ساعة
جانب من الدمار في قطاع غزة جراء قصف طائرات الاحتلال - (وكالات)

من أوكرانيا إلى غزة: كيف تزدهر الحروب في نظام عالمي بلا أسنان

ترجمات | منذ17 ساعة
النزوح من شمال قطاع غزة إلى جنوبه

تهجير أمة: ما الذي أدى إلى (وتسبب في) كارثة غزة وإسرائيل‏

ترجمات | منذ17 ساعة
ناشطون يطالبون بالسلام في كل فلسطين - (أرشيفية)

كذبة الدولتين‏

ترجمات |25 كانون الأول 2023
السياسي الفرنسي جان لوك ميلانشون - (المصدر)

جان لوك ميلانشون: ما يحدث في غزة "ليس دفاعا مشروعا عن النفس وإنما إبادة عرقية"

ترجمات |24 كانون الأول 2023
أهالي الإسرائيليين المحتجزين في غزة، ‏‏الانتظار الذي لا نهاية له – (المصدر)

‏إسرائيل لا تعرف ما تفعله بشأن الأسرى في غزة ‏

ترجمات |23 كانون الأول 2023
 