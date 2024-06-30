روني: جوارديولا سبب تراجع مستوى إنجلترا

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وقال روني، عبر شبكة "بي بي سي" البريطانية، "أرى أن التوجه أصبح أكثر نحو تسجيل هدف مثالي".وأضاف "أعتقد أن هذا ذنب بيب!، هو من نشر هذا الفكر، وتفنن فيه، لكن يبدو أنه من الصعب على الجميع خلق فرصة واضحة لتسجيل الأهداف".ويواجه المنتخب الإنجليزي نظيره سلوفاكيا، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي لكأس الأمم الأوروبية.وتأهل المنتخب الإنجليزي لثمن النهائي بعد تصدره المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط، جمعها من الفوز على صربيا (1-0)، والتعادل مع الدنمارك (1-1)، والتعادل السلبي مع سلوفينيا.ورغم تصدر المجموعة، لم يسلم المنتخب الإنجليزي من الانتقادات، حيث سجل هدفين فقط بدور المجموعات، ومقارنة بباقي المرشحين للفوز باللقب مثل ألمانيا (8 أهداف)، إسبانيا (5 أهداف)، البرتغال (5 أهداف)، فإن الفريق فشل في إقناع محبيه وجماهيره بقدرته على المنافسة. كووورة