الخميس 04 كانون الثاني 2024
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ريال مدريد "بطل الشتاء".. لحظات مثالية لجيرونا.. وسان جيرمان بطلا للسوبر

الألماني أنطونيو روديجر يحتفل بتسجيله هدف الفوز لفريقه ريال مدريد في مرمى مايوركا – (من المصدر)
الألماني أنطونيو روديجر يحتفل بتسجيله هدف الفوز لفريقه ريال مدريد في مرمى مايوركا – (من المصدر)

 أبدى الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، سعادته بالفوز الصعب على ريال مايوركا بهدف نظيف، في لقاء جمعهما أول من أمس بملعب "سانتياغو بيرنابيو"، ضمن منافسات الجولة الـ19 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.
وقال أنشيلوتي في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "سجلنا العديد من الأهداف من الكرات الثابتة، وهو أمر مهم بالنسبة لنا كجهاز فني، وكانت مباراة اليوم صعبة ضد فريق منظم جدا، ولم يكن أفضل ظهور لنا".
ولم يتفاجأ أنشيلوتي بهدف الفوز الذي سجله المدافع الألماني أنطونيو روديجر، بقوله: "توقعت منه هذا الهدف، لقد استفاد من الإصابات التي ضربت الفريق، إنه لاعب جيد وفي قمة تركيزه"، مشددا على أن غياب البرازيلي فينيسيوس جونيور عن اللقاء جاء بناء على اتفاق مسبق بعدم مشاركته حتى يتعافى تماما من الإصابة.
وعن القوة الدفاعية للفريق الذي استقبل فقط 11 هدفا حتى الآن، أوضح: "هذا ما يجعلني سعيدا، عالجنا المشكلة التي عانينا منها في بداية الموسم، المنافسة على الليغا مفتوحة، وجيرونا يؤدي بشكل جيد للغاية، وعلينا أن نتطلع إلى الأمام".
من جانبه، قال لاعب ريال مدريد داني كارفاخال: "إن هذا النوع من الانتصارات يكون حاسما، مشيرا: "إنها ثلاث نقاط مهمة جدا وتعزز مكانتنا في الصدارة، كانت مباراة صعبة ومن الصعب العودة من فترة راحة واستعادة الإحساس باللعب، فريق مايوركا قدم أداء جيدا وكانوا أقوياء دفاعيا".
من جانبه، أعرب الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، عن أسفه بعد الهزيمة التي تجرعها في جيرونا (4-3)، موضحا أن "الروخي بلانكوس" لم يكن "حاسما بما فيه الكفاية" سواء في الدفاع أو الهجوم، خاصة في الشوط الثاني، عندما لاحت العديد من الفرص لتسجيل الأهداف والفوز في المباراة.
وفي تصريحات بعد المباراة، أقر سيميوني بأن الفريق لم يبدأ بشكل جيد، لكنه عرف كيفية التغلب على ذلك، معتبرا أن لاعبيه بذلوا "مجهودا هائلا" في المواجهة، إضافة إلى ذلك، سلط الضوء على العمل الذي قدمه أتلتيكو في الشوط الثاني بشكل "جيد للغاية".
وأكد: "الهزيمة سلبية وهي أمام منافس مباشر على التأهل لدوري الأبطال"، لكنه ذكر أن هناك الكثير من الأمور الإيجابية للغاية بالنسبة للفريق".
وفيما يتعلق بالمسافة مع ريال مدريد وجيرونا في جدول الليغا بفارق عشر نقاط، وصعوبة المنافسة على لقب الدوري الإسباني، ذكر الأرجنتيني أنه لا ينظر لأبعد من المباراة المقبلة، لافتا: "علينا أن نستمر كما فعلنا دائما على هذا النحو".
وهنأ سيميوني جيرونا، الفريق الذي "يمر بلحظة مثالية، ويلعب بشكل جيد، ويتمتع بالشجاعة ويهاجم كثيرا. وطالما يتمتع بالقوة التي يتمتع بها الآن، فإن الأمور ستسير على ما يرام بالنسبة له، كما هو الحال حتى الآن".
وبهذه النتيجة استعاد جيرونا نغمة الانتصارات بعد تعادله إيجابيا بهدف أمام ريال بيتيس في الجولة الماضية قبل التوقف للاحتفال بأعياد الميلاد، ويرفع رصيده إلى 48 نقطة يجاور بها ريال مدريد في الصدارة، مع أفضلية الفريق الملكي بفارق الأهداف، والذي أصبح بطلا للشتاء مع انتصاف الموسم الكروي.
في المقابل، سقط فريق سيميوني في فخ الخسارة الثانية في آخر 5 مباريات، الخامسة هذا الموسم، ويتجمد رصيده عند 38 نقطة في المركز الثالث الذي قد يفقده في حالة فوز برشلونة، صاحب  الرصيد نفسه، على مضيفه لاس بالماس، في وقت متأخر من أمس، ضمن آخر مواجهات الجولة.
بدوره، أكد ميتشل سانشيز مدرب جيرونا، عقب الفوز على ضيفه أتلتيكو مدريد في الوقت القاتل (4-3) أنها "كانت ليلة تاريخية" لفريقه الذي يتقاسم صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم مع ريال مدريد، مبرزا أن المنافسة على لقب الليجا "ليست الهدف"، محذرا من أن "الحفاظ على مستوى النقاط نفسه التي ستحققها الفرق الكبيرة سيكون أمرا صعبا للغاية".
وأشار: "هدفنا هو التفكير أولا في كل مباراة على حدة ومحاولة الوصول إلى المنافسات الأوروبية، والذي سيكون نجاحا إذا تحقق، سيكون هذا بمثابة صناعة التاريخ".
وأكد مدرب جيرونا، الذي أعرب عن "فخره الشديد" بالفريق، أن المباراة كانت "رائعة وصعبة جدا وفي غاية التعقيد"، مبرزا أن فريقه "قام بدوره جيدا وقدم شوطا أول مدهشا ولعب بمستوى عال".
مبابي يتوهج مع سان جيرمان
من جانبه، توج فريق باريس سان جيرمان بلقب كأس السوبر الفرنسي، بفوزه على فريق تولوز بهدفين نظيفين سجلهما لي كانج إن وكيليان مبابي، في لقاء أقيم على ملعب "حديقة الأمراء"، ليفوز العملاق الباريسي باللقب للمرة 12 في تاريخه، معززا رقمه القياسي.
وواصل كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، توهجه وبريقه في أول ظهور له مع الفريق في العام الجديد 2024، وبات اللاعب صاحب الـ (25 عاما) الهداف التاريخي للفريق الباريسي على ملعبه حديقة الأمراء برصيد 111 هدفا، كما رفع رصيده إلى 22 هدفا هذا الموسم، حيث سجل 18 هدفا في الدوري الفرنسي و3 أهداف في دوري أبطال أوروبا.
وكان مبابي انتزع لقب الهداف التاريخي لسان جيرمان في كل البطولات بهدفه أمام نانت في الموسم الماضي، علما بأن عقد مبابي ينتهي مع النادي الباريسي في 30 حزيران (يونيو) 2024، ويحق له التوقيع لأي ناد، حيث انضم للباريسي صيف العام 2017 قادما من فريق موناكو مقابل 180 مليون يورو آنذاك. -(وكالات)

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سان جيرمان يتوج بلقب كأس السوبر الفرنسي للمرة 12 في تاريخه – (من المصدر)

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