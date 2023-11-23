الخميس 23 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

ريال مدريد وبرشلونة من ضحايا "فيروس الفيفا" قبل مواجهة قادش وفايكانو

من تدريبات فريق ريال مدريد الإسباني تأهبا لمواجهة قادش في الليغا - (من المصدر)
من تدريبات فريق ريال مدريد الإسباني تأهبا لمواجهة قادش في الليغا - (من المصدر)
مدريد – يسعى فريقا برشلونة وريال مدريد إلى التعافي من الأزمات التي تعرضا لها خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، والتي شهدت إصابة أكثر من نجم في صفوفهما، عندما يستأنفان مسيرتهما بالدوري الإسباني لكرة القدم.اضافة اعلان
وتعود عجلة الدوري الإسباني للدوران من جديد، عقب توقفها أسبوعين بسبب أجندة مباريات شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي الدولية، حيث تجرى منافسات المرحلة الـ14 للبطولة. ويخوض برشلونة مواجهة محفوفة بالمخاطر، عندما يحل ضيفا على رايو فايكانو يوم غد، في ظل معاناته من غيابات عدة مؤثرة، يأتي في مقدمتها نجمه الشاب جافي، الذي أصيب بتمزق في الرباط الصليبي خلال مشاركته مؤخرا مع المنتخب الإسباني في التصفيات المؤهلة ليورو 2024.
كما تحوم الشكوك بشأن مشاركة حارس المرمى الألماني مارك أندريه تير شتيجن مع برشلونة في اللقاء، بعدما غادر معسكر منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي المنقضية، بسبب إصابة في منطقة الظهر.
بينما يستمر غياب سيرجي روبيرتو والهولندي فرينكي دي يونج عن الفريق للإصابة أيضا، فإن المدرب تشافي هيرنانديز ربما يضطر لإبقاء البرازيلي رافينيا والأوروغوياني رونالد أراوخو على مقاعد البدلاء، بعد عودتهما المتأخرة للفريق عقب انتهاء مشاركتهما مع منتخبيهما في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026. ويرغب برشلونة، الذي يحتل المركز الثالث برصيد 30 نقطة، بفارق 4 نقاط خلف جيرونا (المتصدر)، في حصد النقاط الثلاث، ولن تكون مهمة برشلونة سهلة في اجتياز شعقبة فايكانو، صاحب المركز العاشر برصيد 18 نقطة، الذي يسعى إلى إعادة البسمة لجماهيره الغاضبة بسبب نتائجه المهتزة في المسابقة، حيث حقق فوزا وحيدا في مبارياته الثمانية الأخيرة.
من جانبه، يتطلع ريال مدريد إلى اعتلاء القمة ولو مؤقتا لمدة 24 ساعة فقط، عندما يخرج لملاقاة مضيفه قادش يوم بعد غد، حيث يتواجد الفريق الملكي في الوصافة برصيد 32 نقطة، بفارق نقطتين خلف جيرونا، الذي يستضيف أتلتيك بيلباو في اليوم التالي، ضمن ختام مباريات المرحلة.
ومثلما هو حال برشلونة، يعاني ريال مدريد، الساعي لاستعادة اللقب الغائب عنه في الموسم الماضي، من إصابات عدة مؤثرة خلال فترة التوقف الأخيرة، حيث طالت جناحه البرازيلي فينيسيوس جونيور، الذي سيغيب عن الملاعب لفترة ربما تصل إلى شهرين ونصف الشهر. كما يفتقد الريال إلى خدمات نجمه الفرنسي إدواردو كامافينجا، الذي أصيب بالتواء خلال مشاركته في تدريبات منتخب بلاده مؤخرا، ليغيب عن الفريق حتى نهاية العام الحالي على الأرجح.
وكان النجم الإنجليزي جود بيلينجهام ضمن ضحايا "فيروس الفيفا"، بعدما انسحب من معسكر منتخب إنجلترا لمعاناته من إصابة في الكتف، حيث ذهب إلى إسبانيا لتلقي العلاج، غير أن مشاركته في التدريبات الجماعية للريال مؤخرا بعثت الاطمئنان للإيطالي كارلو أنشيلوتي. ومن المقرر أن يتواصل غياب الثلاثي المصاب منذ فترة طويلة تيبو كورتوا وإيدير ميليتاو وأردا جولر، فيما يبدو موقف الحارس كيبا أريزابالاجا غامضا في ظل عدم شفائه نهائيا من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الضامة بالفخذ الأيمن.
من ناحيته، يبحث قادش صاحب المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط، بفارق 3 نقاط فقط أمام مراكز الهبوط، عن العودة لنغمة الانتصارات، التي غابت عنه في المراحل الثماني الأخيرة بالبطولة، والتي حصل خلالها على 3 نقاط فقط، فيما يسعى جيرونا لمواصلة انطلاقته الاستثنائية والاستمرار على القمة في مباراته مع أتلتيك بيلباو، صاحب المركز الخامس برصيد 24 نقطة، الذي يطمع في مواصلة صحوته بتحقيق انتصاره الثالث على التوالي.-(وكالات) 
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