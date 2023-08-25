الجمعة 25 آب 2023
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ريال مدريد ومانشستر يونايتد يتصدران قائمة أعلى الفرق قيمة في العالم

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ريال مدريد
  برزت خمسة أندية في عالم كرة القدم، باعتبارها أعلى الفرق قيمة في جميع أنحاء العالم.
ويتصدر الفريق الإسباني ريال مدريد القائمة، حيث تبلغ قيمته السوقية أكثر من ستة مليارات دولار، وفق ما نقلته شبكة (سي إن إن) اليوم الجمعة عن مجلة فوربس.اضافة اعلان
وكان النجاح التاريخي وجاذبية العلامة التجارية لنادي ريال مدريد، من العوامل الرئيسية في دفع قيمته إلى قمة كرة القدم العالمية.
يلي ريال مدريد فريق مانشستر يونايتد، وتقدر قيمته بنحو ستة مليارات دولار، ويستمر تراثه وجاذبيته التجارية في توليد إيرادات للنادي.
المركز الثالث حصل عليه برشلونة، وتعتبر قيمته البالغة 5.5 مليار دولار شهادة على تقاليدهم الفائزة وتشكيلاتهم المرصعة بالنجوم وفلسفتهم الكروية المؤثرة.
وفي المركز الرابع نادي ليفربول الإنجليزي بقيمة 5.3 مليار دولار، حيث اشتهر النادي بمؤيديه المتحمسين وتاريخه الحافل، وقد شهد انتعاشا في السنوات الأخيرة، حيث أن نجاحهم على أرض الملعب، إلى جانب استراتيجية التسويق القوية، أدى إلى ارتفاع قيمتهم، ما يؤكد مكانتهم كواحد من عمالقة كرة القدم العالمية.
ويأتي مانشستر سيتي في المركز الخامس بقيمة 4.99 مليار دولار.
تمثل هذه الفرق الخمسة رموزا للقوة التجارية لكرة القدم وتأثيرها الثقافي، وهي شهادة على الجاذبية الدائمة للعبة الجميلة الأكثر شعبية في العالم.
--(بترا)
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