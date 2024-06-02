ريال مدريد يبدأ التفكير باللقب السادس عشر بعد ليلة تاريخية أخرى

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مدن - أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، أنه بدأ التفكير في الفوز بلقب دوري الأبطال رقم 16 في تاريخ النادي، بمجرد الانتصار بثنائية دون رد على بوروسيا دورتموند ، والتتويج للمرة الخامسة عشرة.وقال أنشيلوتي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "مفتاح هذا الفريق هو الجودة، لقد قدمنا موسما رائعًا، وتقييمي للفريق 10 من 10، أنا سعيد جدا وفخور بما أنجزناه".وعن التغييرات بين الشوطين، كشف: "حاولنا تصحيح الأمور، بوروسيا قدموا أداءً جيدًا، لم نتمكن من إيقاف الهجمات المرتدة. فكرنا أن تغيير النظام سيكون مفيداً لنا".وأوضح: "كان التغيير جيدا وبدأنا نجد مساحات أكثر، ولكن الأهم أننا كنا أكثر تركيزا واندمجنا في المباراة، تمتعنا بالهدوء رغم كل شيئ".وحول وداع توني كروس، علق: "كان ممتنا لما حققناه، كان سعيدا جدا لأنه لا يمكن إنهاء المسيرة بشكل أفضل، لم يفشل يوما واحدا في هذه السنوات مع ريال مدريد".وعن نجله ومساعده دافيد، علق: "لدي ابن مساعد، وهذا شيء جيد من الناحية العاطفية، لكن ريال مدريد هو عائلة بحد ذاته، العمل في عائلة أفضل بكثير، نشعر وكأننا في المنزل".وحول التتويج باللقب العام المقبل، علق: "أعرف المتطلبات وما سيأتي في المستقبل، سيغادر البعض، وسيأتي آخرون مهمون جدا وسنعود للقيام بنفس الشيئ، التكيف مع ما سنحصل عليه، سيتعين علينا تغيير بعض الأمور، نحن نفكر في ذلك بالفعل".وأتم: "كان من الصعب تخيل الفوز بدوري الأبطال مرتين في 3 سنوات، في فريق يتغير، كانت العودة لريال مدريد هدية وأنا أستمتع بوجودي هنا".من جهته، أكد كروس أن الأمر "استغرق الكثير من الوقت" ليكون الفريق الأفضل في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بوروسيا دورتموند، وذلك في آخر مباراة له مع الفريق والتي أنهاها كما أراد وهو في أعلى مستوياته.وخاض كروس ، آخر مباراة له في مسيرته كلاعب محترف بقميص ريال مدريد حاملا كأس دوري الأبطال رقم 15 للفريق الملكي والسادسة له على المستوى الشخصي، وذلك بعدما فاز بخمسة ألقاب مع الميرينجي وواحد مع بايرن ميونخ.وأكد لاعب الوسط الألماني في تصريحات لشبكة قنوات "موفيستار+": "لقد استمتعت كثيرا خلال الأسبوع الأخير، لقد كان مناخا رائعا. لقد حاولت التركيز في مباراة النهائي لأننا أردنا الفوز بالمباراة. لقد أعددنا للمباراة طوال الأسبوع ولكن الشوط الأول لم يسر بشكل جيد في الحقيقة ولكن هذا الفريق دائما ما يواصل ويجب تسجيل الأهداف للفوز. في النهاية أنا سعيد للغاية لرحيلي بهذا الشكل. ليس هناك طريقة أفضل من ذلك".وأعرب كروس عن تقديره لعقد من الزمان لا ينسى مع الفريق الملكي قائلا: "ما عشته خلال هذه السنوات العشر لا يمكن نسيانه. سأفتقد كل ذلك كثيرا. لقد اتخذت هذا القرار في النهاية لعيش حياة أخرى ولكن لحظات كهذه مع زملائي وأيضا المباريات سأفتقدها كثيرًا بكل تأكيد. إنني أرحل وأنا سعيد للغاية".أما ناتشو فرنانديز قائد ريال مدريد، فتحدث حول مستقبله مع النادي الملكي، مشيرا إلى أنه سيتحدث في الأمر مع إدارة النادي خلال الفترة المقبلة، وكذلك مع أسرته، بخصوص تجديد عقده أو الرحيل.وقال ناتشو للتلفزيون الإسباني: "لا أعلم. سأتحدث لاحقا حول مستقبلي. ستكون هذه أفضل طريقة لإنهاء مشواري (الفوز بلقب كأس أوروبا للمرة الـ15). ما تزال هناك أسابيع عدة، للحديث مع النادي ومع أسرتي. القرار سأتخذه أنا".وعن اللقب، قال المدافع صاحب الـ34 عاما: "أنا سعيد للغاية وفخور للغاية بما حققته طوال مشواري، إنه جيل رائع أن نصل للنهائي ست مرات ونتوج بالنهائيات الست جميعا. إنه أمر تاريخي، نحن سعداء للغاية، كان أمرا لا يصدق. من الفخر أن أتوج هنا بالألقاب".وعن ألقابه الستة للتشامبيونز ليج، مثله مثل مودريتش وكروس وكارفاخال من الجيل الحالي، وخينتو من الجيل السابق، قال: "لقد عادلنا رقم خينتو، كان هذا أمرا لا يمكن تحقيقه قبل أعوام، لكننا نجحنا في تحقيقه وهو الأهم".إلى ذلك، تحدث الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد، عن إمكانية الفوز بجائزة الكرة الذهبية في نسختها المقبلة وأكد أنه للفوز بتلك الجائزة، "هناك عملية كاملة خلف ذلك الأمر".وأوضح فينيسيوس، مُحرز أحد هدفي الفوز للريال، مشاعره تجاه الكرة الذهبية كما أعرب عن سعادته بالفوز ببطولة التشامبيونز ليج للمرة الثانية مع الفريق.وصرح المهاجم البرازيلي: "الأمر معقد للغاية. هناك عملية كاملة خلف ذلك. أؤمن بالأشخاص الموجودين معي كل يوم ويخبرونني بذلك. يقولون لي إنني الأفضل وبت أصدق ذلك. لا أعلم ماذا سيحدث. أود أن أستمر هنا وأصنع التاريخ مثل كارفاخال وكروس وناتشو".وبسؤاله عما إذا يود الاعتزال هنا في ريال، أجاب بأنه يتمنى ذلك مؤكدا أنه سعيد للغاية في الفريق الملكي.واختتم فينيسيوس تصريحاته قائلا: "أنا سعيد للغاية. إنه أمر مذهل. الوصول إلى هنا والفوز يبدو أمرًا سهلًا ولكننا عانينا كثيرا طوال الموسم بسبب الإصابات. لقد عملنا جميعا بطريقة رائعة للوصول إلى هنا".وأكد فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، أن اللقب "نقطة الانطلاق" للفوز بالبطولة السادسة عشرة.وأبدى رئيس الريال، في تصريحات للتليفزيون الإسباني، فخره بلاعبيه، الذين هنأهم بالفوز في ملعب ويمبلي.وصرح: "أنا متحمس لرؤية جميع المشجعين هنا وفي العالم. هذا مهم، إنهم يقودون اللاعبين إلى النصر. لم نقدم شوطا أول جيدا، لكنني لم أشك في الفوز. هذه هي نقطة الانطلاق لمحاولة الفوز باللقب السادس عشر، إنه تاريخ ريال مدريد، نحن سعداء للغاية، لقد فزنا أيضًا بالدوري".وأضاف: "نحن سعداء للغاية لأن الفوز بدوري أبطال أوروبا ليس أمرا سهلا. لدى ريال مدريد في هذه المسابقة قصة حب طويلة الأمد يعرفها الجميع. إنه فريق يقاتل حتى النهاية. نحن جديرون بالكأس".وتحدث أيضًا عن كروس، قائلا: "هذا ما أراده، الاعتزال في القمة. لقد حقق ذلك. إنه دون أدنى شك أحد أساطير ريال مدريد. نحن سعداء به للغاية".وأكد بيريز، أن الكرواتي لوكا مودريتش سيستمر "بالتأكيد" لموسم آخر في صفوف النادي.وقال بيريز: "بالتأكيد سيستمر لموسم آخر، لا أحد يشك في ذلك. نحن سعداء للغاية وهو أيضا، لتمكنه من الاستمرار لموسم آخر، لأنه أحد أكبر الأساطير في هذا النادي".وبخصوص ناتشو الذي سينتهي عقده هو الآخر والذي توج بلقبه السادس القاري، أشار بيريز إلى أنه لا يعرف مستقبله، وقال: "ينبغي سؤاله. سنكون سعداء به. إنه يملك مصيره، وسنفعل ما يريده".وأشادت الصحف الإسبانية بريال مدريد، "آلة الفوز" التي لا تشبع، وقالت "آس": "ريال مدريد يفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة عشرة بفضل نفسه الطويل في مواجهة دورتموند الذي تفوق عليه في الشوط الأول".أما صحيفة "ماركا" الرياضية الرائدة الأخرى، فوصفت ريال مدريد بـ"آلة الفوز" بفضل تفوقه بهدفي داني كارفاخال في الدقيقة 74 وآخر من فينيسيوس في الدقيقة 83، فيما نجح الحارس البلجيكي تيبو كورتوا في "احتواء دورتموند في الشوط الأول". وسلطت الصحيفة الضوء على تصريح الرئيس الرمز لريال مدريد، فلورنتينو بيريز، بعد المباراة، والذي يتطلع بالفعل إلى المستقبل "إنه نقطة البداية للانطلاق نحو اللقب السادس عشر!".واعتبرت الصحيفة أن ريال "يلعب بـ12 (لاعبا)" على أرضية الملعب، ليس بمساعدة الحكم بل "من الخوف" الذي يفرضه على منافسه.وقالت صحيفة "ال بايس": "ريال مدريد يوسع أسطورته بلقبه الـ15 في دوري أبطال أوروبا".أما "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية التي سئمت من إنجازات ريال مدريد فاكتفت بعنوان "مرة أخرى".وأضافت، "رفع ريال مدريد الكأس الـ15 بعد سيناريو معتاد: دورتموند أهدر فرصا عدة واضحة ودفع ثمناً غالياً" مثل العديد من خصوم العملاق الإسباني هذا الموسم، من بينها لايبزج الألماني (ثمن النهائي)، مانشستر سيتي الإنجليزي (ربع النهائي) وبايرن ميونيخ الألماني (نصف النهائي).في الناحية المقابلة، سادت حالة من الحزن بين وسائل الإعلام الألمانية ، بعد هزيمة بوروسيا دورتموند، واعتبرت أن الفريق الألماني "بطلا مأساويا" وتوني كروس "أسطورة حية".وأكدت مجلة "شبيجل" الأسبوعية أن دورتموند كان على مدار ثلثي زمن المباراة الأقرب لتحقيق اللقب للمرة الثانية في تاريخه منذ العام 1997، لكن مفعول "السحر الأسود" للميرينجي بدأ في العمل ليغير مسار اللقاء تماما.أما صحيفة "بيلد"، فقد رأت أن "الحلم اغتيل بشكل مرير" لدرجة أن ألمانيا بالكامل تبكي دورتموند الآن، لأن "أسود فيستفاليا" أضاعوا على أنفسهم فرصة حصد البطولة مثلما حدث في النهائي الألماني للتشامبيونز ليج في العام 2013.وأضافت الصحيفة الأوسع انتشارا في ألمانيا، "حينما تجف الدموع، سيدرك نجوم بروسيا دورتموند ما فرطوا فيه خلال هذا الموسم الأوروبي".فيما عنونت مجلة "كيكر" الرياضية "إحباط وفخر أيضا"، مؤكدة أن "قصة الأسود والأصفر لم يكتب الفصل الأخير في نهايتها بعد"، وأن النهاية السعيدة تكمن في "التفكير المتفائل".وأوضحت المجلة "كشف ريال مدريد في نهاية المطاف لماذا لا يخسر أي نهائي دولي منذ العام 1983. لأنه يتحمل الهجوم ويصمد تحت وقع الضرب بهدوء يحسد عليه ولا يمكن تعلمه، بل يتأتى عبر الإنجازات المتتالية. وهذا شيء يفتقر إليه دورتموند، وكان عاملا صغيرا لكنه الفارق".بالمثل، تحدثت قناة "آر إر دي" عن "حلم" أنهاه ريال مدريد، رغم أنها أبرزت "الأداء في الشوط الأول" الذي قدمه بروسيا دورتموند.من جانبه، كتب المستشار الألماني أولاف شولتس: "رغم كل شيء.. احترامي الكامل لأدائكم اليوم أيها الأعزاء في بوروسيا دورتموند"، عبر حسابه على شبكة "إكس" الاجتماعية، حيث توجه بالشكر للفريق الألماني على "الموسم الرائع" في التشامبيونز ليج.في الطرف الآخر من الملعب، أعرب إدين تيرزيتش، المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند، عن أسفه لخسارة فريقه.وقال تيرزيتش في تصريحات عقب المباراة نقلها الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا): "قدمنا عرضا رائعا وأعتقد أننا نستحق ما هو أفضل من الخسارة".وأضاف مدرب دورتموند: "منذ الثانية الأولى، أظهرنا للعالم كله أننا لم نكن هنا فقط للعب المباراة النهائية، ولكننا فعلنا الكثير من الأشياء بشكل صحيح، لكن لاعبي ريال اتسموا بالهدوء في اللحظة المناسبة، وهو ما افتقرنا إليه اليوم".من جانبه، صرح جوليان براندت، لاعب دورتموند: "لعبنا جيدا ولكن كان من المثالي أن ننهي الأمور لمصلحتنا في الشوط الأول. إذا تمكنت من خلق فرصتين أو ثلاث للتسجيل، فكان يتعين عليك إحراز هدف على الأقل من خلالها".وأوضح براندت: "أعتقد أننا تسببنا في الكثير من المتاعب للاعبي ريال مدريد. الناس يتحدثون كثيرا عن قدرة الفريق الملكي على تحمل الضغط الذي قمنا به وبعد ذلك تمكنوا من الفوز باللقاء في الشوط الثاني".وتابع: "لقد وضعناهم في مأزق ولكننا أخفقنا في استغلال سيطرتنا على اللقاء في الشوط الأول. إذا عجزت عن التسجيل من خلال الفرص التي تسنح لك، فإنه يتعين عليك أيضا أن تقول: "إن الهدف الأول الذي تلقيناه كان من هفوة ساذجة وبعد ذلك تخرج بطبيعة الحال خال الوفاض".واختتم براندت تصريحاته قائلا: "أعتقد أننا ظهرنا بشكل جيد للغاية في دوري الأبطال هذا الموسم. يمكننا أن نفخر بأنفسنا بطبيعة الحال، قدمنا أداء مثاليا".وأبدى سيباستيان كيل، المدير الرياضي لنادي بوروسيا دورتموند، خيبة أمله للفرص العديدة السهلة التي أهدرها لاعبو فريقه في "مباراة شبه مثالية".وقال كيل: "لقد كانت المباراة شبه مثالية في الشوط الأول. كان من الممكن أن تكون مثالية لو استفدنا من واحدة على الأقل من الفرص العديدة التي أتيحت لنا لهز الشباك".وأضاف: "كنا قريبين للغاية. أعتقد أننا نستحق ذلك. خيبة الأمل كبيرة للغاية. سنحتاج بالتأكيد إلى بضعة أيام وسيتعين علينا تجاوز تلك الخسارة أولا".واعترف مدافع دورتموند ومنتخب ألمانيا نيكو شلوتربيك بأنه يواجه صعوبة في التعامل مع تلك الهزيمة المريرة، حيث قال: "آمل ألا أقع في حفرة صغيرة. سأحاول أن أبذل قصارى جهدي. أحصل على الكثير من التشجيع من عائلتي. وآمل أن ننجح في بطولة أمم أوروبا حتى يكون لدي شيء لأحتفل به".في هذه الأثناء، تمكن تيرزيتش، من استخلاص شيء إيجابي من المباراة، ولو بشكل جزئي، حيث قال: "من الصعب للغاية بالنسبة لي العثور على الكلمات المناسبة لأنني أعاني من فوضى عاطفية كبيرة في الوقت الحالي".وأضاف بعد خوضه أول نهائي في مسيرته التدريبية، "في لحظة أشعر بفخر شديد بأدائنا. وفي ثانية أشعر بخيبة أمل وفراغ بعد المباراة".وكانت تلك المباراة بمثابة "وداع هادئ" بالنسبة لماركو رويس، المولود في مدينة دورتموند، حيث يستعد أسطورة النادي للرحيل بعد 12 عاما قضاها بين جدرانه، وعانى خلالها من إصابات عدة، ليكتفي بالحصول على لقبين بكأس ألمانيا فقط مع الفريق.وصرح كيل: "للأسف كانت هذه آخر مباراة له مع دورتموند اليوم. لم نكن نتمنى شيئا أفضل من رفع الكأس معه. كان يستحق ذلك".وشارك رويس كبديل في الشوط الثاني، قبل وقت قصير من تسجيل هدف الريال الأول ولم يرغب في التحدث لوسائل الإعلام عقب اللقاء.في السياق ذاته، قال حارس مرمى بروسيا دورتموند، جريجور كوبيل: "إنه فخور بجميع لاعبي الفريق رغم خسارة النهائي".وصرح الحارس السويسري عقب اللقاء: "في الوقت الحالي يشعر المرء بخيبة أمل. إنه أمر طبيعي بعد مباراة كهذه وفرصة كهذه"، بينما وصف الوصول إلى النهائي، بأنه "نجاح كبير بنسبة 100 %".وفيما يتعلق بالفرص المتاحة لدورتموند للتقدم في النتيجة، أكد حارس المرمى أنهم "صنعوا واحدة أو اثنتين"، لأنه "أمام ريال مدريد ليس لديك الكثير من الفرص" وكانوا يعلمون أن الفريق الأبيض "خطير".وأشار كوبيل إلى أن فريقه "أثبت" أنه قادر على "اللعب على أعلى مستوى على الساحة الدولية". -(وكالات)