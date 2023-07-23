ريال مدريد يبدأ تحضيراته للموسم الجديد بمواجهة ميلان

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يخوض فريق ريال مدريد اليوم، أول مباراة ودية له في الجولة التحضيرية للموسم الجديد بالولايات المتحدة الأميركية أمام ميلان الإيطالي، وسط شكوك تحوم حول مشاركة التركي أردا جولر، أحد أحدث صفقات النادي الملكي.ولم يشارك اللاعب التركي الشاب (18 عاما) والواعد في تدريب ريال مدريد بالمنشآت الرياضية لجامعة كاليفورنيا في ولاية لوس أنجلوس، بسبب متاعب بدنية، كما غاب ألفارو أودريوزولا عن تلك الجلسة التدريبية، بسبب متاعب جسدية أيضا، لكن اللاعب لا يدخل في خطط المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي لهذا الموسم.ويستضيف ملعب "روز بول الشهير" في باسادينا، الواقع في مقاطعة لوس أنجلوس، حيث أقيم نهائي مونديال 1994، المباراة الودية بين ريال مدريد وميلان، علما بأن الطاقة الاستيعابية للملعب تزيد على 90 ألف متفرج.ولن تكون هذه المباراة خاصة بالنسبة لأنشيلوتي فحسب، الذي كان لاعبا ومدربا لنادي "الروسونيري"، لكنها ستكون كذلك أيضا لإبراهيم دياز، الذي عاد إلى ريال مدريد بعد 3 سنوات قضاها في ميلان على سبيل الإعارة.وبعد 3 أيام من التدريب في لوس أنجلوس، سيتمكن أنشيلوتي من مواجهة منافس قوي، للبدء في اختبار التغييرات التكتيكية التي كشف عن نيته تطبيقها في الموسم الجديد. وستكون مباراة اليوم الأولى من 4 مواجهات ودية تحضيرية يخوضها فريق ريال مدريد خلال جولته بالولايات المتحدة.بدوره، استبعد ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق ميلان الإيطالي، اللاعبون: أنتي ريبيتش وديفوك أوريجي وبالو توريه وكالدارا ولازيتيتش عن جولة أميركا، تمهيدا لإعارتهم وبيعهم للأندية المهتمة، لكونهم خارج حسابات الفريق للموسم الجديد.وسيلعب الملكي يوم بعد غد الأربعاء مع مانشستر يونايتد الإنجليزي في هيوستن، كما سيخوض يوم السبت المقبل مباراة الكلاسيكو أمام غريمه برشلونة في دالاس، قبل أن يواجه في 2 آب "أغسطس" المقبل نظيره يوفنتوس الإيطالي في أورلاندو، قبل العودة إلى إسبانيا لخوض الموسم الجديد.وبينما تنظر جماهير ريال مدريد بعين على جولته في الولايات المتحدة، فإن عينها الأخرى موجهة إلى فرنسا، بعد أن استبعد باريس سان جيرمان كيليان مبابي من جولته في اليابان، لرفضه التجديد حتى العام 2025.وعرضت الصحافة الفرنسية، تفاصيل عن الموقف الصارم للقطري ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، الذي يشك في أن المهاجم لديه بالفعل اتفاق مع مدريد على المغادرة مجانا في العام 2024، وهو ما نفاه اللاعب.-(وكالات)