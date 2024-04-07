ريال مدريد يستضيف مانشستر سيتي في قمة مواجهات ربع نهائي دوري الأبطال

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مدريد - تنطلق مواجهات ربع نهائي دوري الأبطال يوم غد، بلقاءات يغلب على معظمها طابع الثأر مع حضور قوي للفرق الإسبانية.وتشارك ثلاثة فرق إسبانية في ربع نهائي دوري الأبطال هي: ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو، مع فريقين إنجليزيين (مانشستر سيتي وأرسنال)، وفريقين ألمانيين (بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند)، وآخر فرنسي هو باريس سان جيرمان.ويلتقي ريال مدريد مجددا مع مانشستر سيتي حامل اللقب الذي أخرجه العام الماضي من البطولة وهذا ثالث عام على التوالي يلتقي فيه الفريقان في البطولة.أما بالنسبة إلى برشلونة، فيلتقي مرة ثانية مع باريس سان جيرمان، أما أتلتيكو فيلعب مع بروسيا دورتموند الذي سبق وواجهه في الماضي حين كان أكسيل فيتسل ما يزال لاعبا في صفوف "أسود فستفاليا".ويعود الإنجليزي هاري كين هداف بايرن ميونخ الألماني مرة ثانية إلى لندن لمواجهة آرسنال.ومنذ (1999 حتى 2003)، وعلى مدار أربع نسخ متتالية وصلت ثلاثة فرق إلى ربع نهائي الأبطال، وفي اثنتين منها (وهما موسمي 1999-2000 و2001-2002)، انتهت البطولة بفائز إسباني هو ريال مدريد.وفي المواسم الستة التالية من (2012 حتى 2018)، تمكن ريال مدريد من الفوز بأربعة ألقاب، فيما توج برشلونة بلقب.وكانت آخر مرة قبل الموسم الحالي، شهدت وجود ثلاثة فرق إسبانية في ربع النهائي في الموسم 2021.وهذه الفرق هي: ريال مدريد وفياريال وأتلتيكو مدريد.وحينذاك، توج الريال باللقب ووصل فياريال إلى نصف النهائي وتعرض أتلتيكو للإقصاء من ربع النهائي.ويلتقي ريال مدريد ومانشستر سيتي للعام الثالث على التوالي في دوري الأبطال. وصارت هذه المواجهة أشبه بـ"كلاسيكو" أوروبي بين الفريقين.وهذه عامة، خامس مواجهة في الأدوار الإقصائية بين الفريقين في آخر تسعة مواسم.وتفوق سيتي على ريال مدريد في نصف نهائي العام الماضي في البطولة التي انتهت بتتويج الـ"سيتزنس"، بلقبهم الأول في دوري الأبطال.وكانت هذه المباراة بمثابة الثأر المنتظر بعد الـ"ريمونتادا" التاريخية التي حققها الريال في نصف النهائي على حساب الـ"سيتيزنز" في الموسم 2021-2022، الذي انتهى بتتويج النادي الملكي باللقب.وتفوق ريال 16 مرة من أصل 19 في دور الربع النهائي، لكنه سيواجه خصما حقق 10 انتصارات متتالية في البطولة.وسيشارك مان سيتي بكل لاعبيه تقريبا باستثناء ناثان آكي، وفي ظل وجود شكوك حول الحارس إيديرسون والظهير كايل ووكر.وتصدر مانشستر سيتي مجموعته في هذه النسخة، وأقصى كوبنهاجن الدنماركي من ثمن النهائي.من ناحيته، فاز الريال أيضًا بكل مبارياته في دور المجموعات وتخطى لايبزيج في ثمن نهائي دوري الأبطال.من ناحية ثانية، يتشبث برشلونة بأمل تخطي ربع النهائي في دوري الأبطال لتوفير الاستقرار وتأكيد التحسن الذي أظهره الفريق في الأسابيع الأخيرة.وتمثل هذه المواجهة تحديا للنادي الكتالوني، الذي يواجه للمرة الرابعة باريس سان جيرمان في دور ربع النهائي.ومن ناحيته، يسعى باريس سان جيرمان وبقوة إلى تحقيق لقب دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه، هذه المرة مع لويس إنريكي الذي توج بالبطولة مع البرسا في العام 2015.وهذه المرة الأولى، التي يصل فيها باريس سان جيرمان إلى ربع النهائي في آخر ثلاثة مواسم.بالنسبة إلى برشلونة، الذي تأهل إلى ربع النهائي دائما بين موسمي 2007-2008 و2019-2020، فلم يلعب الأدوار الإقصائية منذ موسمين.وتأهل باريس سان جيرمان إلى هذا الدور من المركز الثاني في مجموعته خلف بروسيا دورتموند، وتخطى ريال سوسييداد في ثمن النهائي.بالنسبة إلى البرسا، تصدر مجموعته ثم أقصى نابولي من الوصول إلى ربع النهائي.إلى ذلك، يخوض آرسنال ربع نهائي دوري الأبطال لأول مرة منذ العام 2010، وسيكون خصمه بايرن ميونخ الألماني.ويعد النادي البافاري، خصما صعبا للفريق اللندني خاصة وأن فرصه في التتويج بلقب محلي شبه معدومة، ولذا يسعى إلى التشبث "بالحلم الأوروبي".وتخطى آرسنال بورتو في ثمن النهائي، ليصل إلى هذا الدور لأول مرة منذ 14 عاما.بالنسبة إلى بايرن، يخوض هذا الدور للمرة الثانية والعشرين والثانية عشرة في آخر 13 عاما وتمكن في ثمن النهائي من إقصاء لاتسيو.وفي هذه المواجهة سيعود الإنجليزي هاري كين، لاعب توتنهام السابق وبايرن الحالي، مرة أخرى إلى العاصمة الإنجليزية. -(وكالات)