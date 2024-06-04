ريال مدريد يستقر على موعد حفل تقديم مبابي

كشفت تقارير صحفية فرنسية، اليوم الثلاثاء، عن خطط إدارة نادي ريال مدريد لتقديم نجمه الجديد كيليان مبابي.

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صفقة الموسم حسمت… مبابي مدريدي





وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن إدارة الملكي ستقدم مبابي في حفل مهيب داخل ملعب سانتياجو برنابيو أحد يومي 15 أو 16 يوليو/تموزالمقبل.



وأوضحت أن الموعد النهائي سيتحدد وفقا لمسيرة منتخب فرنسا في بطولة أمم أوروبا التي ستقام في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو/حزيران إلى 14 يوليو/تموز المقبل.





وأشارت إلى أن الحفل سيقام بحضور 80 ألف متفرج في المدرجات مع ساحات مفتوحة خارج الملعب، وستعرض أبرز لقطات اللاعب على شاشة عملاقة مع عرض مبهر للألعاب النارية.



وختمت الصحيفة تقريرها بأن الحضور سيكون مجانا بينما ستكون الأولوية لسكان العاصمة الإسبانية مدريد.



كان ريال مدريد قد أعلن أمس الإثنين التعاقد مع مبابي بعقد يمتد حتى 2029، علما بأن اللاعب انضم بصفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.