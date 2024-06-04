 
الثلاثاء 04 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ريال مدريد يستقر على موعد حفل تقديم مبابي

مبابي
مبابي

كشفت تقارير صحفية فرنسية، اليوم الثلاثاء، عن خطط إدارة نادي ريال مدريد لتقديم نجمه الجديد كيليان مبابي.

 

اضافة اعلان

صفقة الموسم حسمت… مبابي مدريدي



وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن إدارة الملكي ستقدم مبابي في حفل مهيب داخل ملعب سانتياجو برنابيو أحد يومي 15 أو 16 يوليو/تموزالمقبل.

وأوضحت أن الموعد النهائي سيتحدد وفقا لمسيرة منتخب فرنسا في بطولة أمم أوروبا التي ستقام في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو/حزيران إلى 14 يوليو/تموز المقبل.


وأشارت إلى أن الحفل سيقام بحضور 80 ألف متفرج في المدرجات مع ساحات مفتوحة خارج الملعب، وستعرض أبرز لقطات اللاعب على شاشة عملاقة مع عرض مبهر للألعاب النارية.

وختمت الصحيفة تقريرها بأن الحضور سيكون مجانا بينما ستكون الأولوية لسكان العاصمة الإسبانية مدريد.

كان ريال مدريد قد أعلن أمس الإثنين التعاقد مع مبابي بعقد يمتد حتى 2029، علما بأن اللاعب انضم بصفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
1418500352223-12-302229e417950c39bd1ac90259b6c781a232a40430

رسالة رونالدو إلى مبابي: حان دوري للمشاهدة

منذ 37 دقيقة
من

مثيرات للجدل.. 6 جميلات يحكمن ريال مدريد الموسم المقبل

27 أيار 2024
توني كروس

5 أساطير اعتزلوا بقميص ريال مدريد قبل توني كروس

22 أيار 2024
ضصض

اصابة اندريك مهاجم بالميراس يثير قلق ريال مدريد (فيديو)

16 أيار 2024
اقرأ أيضا
دي بروين رفقة زوجته

دي بروين: زوجتي تشجعني على خوض مغامرة جديدة

منذ 2 دقيقة
تشافي هيرنانديز

الكشف عن المهاجم الذي اختاره تشافي للتضحية بليفاندوفسكي

منذ 5 دقيقة
1418500352223-12-302229e417950c39bd1ac90259b6c781a232a40430

رسالة رونالدو إلى مبابي: حان دوري للمشاهدة

منذ 38 دقيقة
نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور يرفع كأس دوري أبطال أوروبا -(من المصدر)

فينيسيوس يتوج بجائزة أفضل لاعب.. والاحتفالات تملأ شوارع مدريد

منذ17 ساعة
2023_01_21_10_53_04

كلوب يشتكي السلط ويطالب بـ18 ألف دينار

منذ24 ساعة
ملصق البطولات

إصدار جدول مباريات نهائي كأس الأردن لبطولات الفئات العمرية

منذ24 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

حسابات الأردن لما بعد الحرب

ماهر أبو طير |اليوم

المقاعد الانتخابية.. محافظات لا ترث

محمود خطاطبة |اليوم

معيار الدولة الناجحة (2-2)

حسني عايش |اليوم
سلامة الدرعاوي

مركز الإيداع.. يستحق التقدير

سلامة الدرعاوي |اليوم

العنف وحماية الحقوق

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

قدر الأردن.. أزمات بلا حلول

سميح المعايطة |اليوم

من أطفأ الشارع العربي؟

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
اسرائيل وحماس

‏اليمين الإسرائيلي يريد كل الأرض الفلسطينية، وهو سبب إرهاب الدولة

ترجمات |منذ 11 دقيقة
بوتين

هل تصل التحالفات الغربية إلى حديقة بوتين الخلفية؟

ترجمات |منذ 26 دقيقة
القراءة

‏لماذا ما نزال نقرأ الكتب؟

ترجمات |منذ 47 دقيقة
1717331093106020500

حرب إسرائيل السرية على المحكمة الجنائية الدولية‏ (2-2)

ترجمات |02 حزيران 2024
1717248010664342600

حرب إسرائيل السرية على المحكمة الجنائية الدولية‏ (2-1)

ترجمات |01 حزيران 2024
اوكرانيا وحلف الناتو

استمرار حلف شمال الأطلسي متعذر من دون أميركا

ترجمات |31 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

عريس

نفسي منذ18 ساعة

for-web

عبودية الترند 02 حزيران 2024

WhatsApp Image 2024-06-02 at 5.28

موبايل 01 حزيران 2024

web copy

شهداء فلسطين 31 أيار 2024

7df72e3e-1408-40fc-b913-c06cf1123645 (1) copy

كابوس الجمعة 30 أيار 2024

كابوس الجمعة
 