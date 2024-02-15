ريال مدريد يسعى لتعزيز صدارته.. وبرشلونة يترقب تعثره

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مدريد - يسعى ريال مدريد لتعزيز صدارته للدوري الإسباني لكرة القدم، عندما يحل ضيفا على رايو فاليكانو يوم بعد غد، في الجولة الـ25 من المسابقة.ويدخل "النادي الملكي" المباراة منتشيا بعدما ابتعاده بصدارة جدول الترتيب بفارق خمس نقاط عقب فوزه على ملاحقه المباشر جيرونا برباعية نظيفة في الجولة الماضية من المسابقة، ليرفع رصيده إلى 61 نقطة، كما يدخل الفريق بمعنويات مرتفعة بعدما قطع خطوة نحو التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا بفوزه على مضيفه لايبزيغ الألماني بهدف نظيف في ذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال.ويأمل الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد في أن يواصل الفريق عروضه القوية الأخيرة وتحقيق الفوز على رايو فاليكانو من أجل الابتعاد أكثر بالصدارة والاقتراب خطوة أخرى من التتويج بلقب الدوري، الذي فشل الفريق في الحصول عليه بالموسم الماضي.وحتى الآن لم يخسر ريال مدريد سوى في مباراة واحدة بالدوري، حيث فاز في 19 مباراة وتعادل في 4 مباريات، ولم ينهزم في آخر 11 لقاء خاضه بالليغا.ويفتقد ريال لجهود العديد من نجومه في مقدمتهم الإنجليزي جود بيلينجهام، هداف الفريق، والبلجيكي تيبو كورتوا حارس المرمى والنمساوي ديفيد ألابا والبرازيلي إيدير ميليتاو بداعي الإصابة.في المقابل، يعلم فريق رايو فاليكانو، أن تحقيق الفوز في هذه المباراة ليس أمرا سهلا، خاصة وأنه يواجه أحد أقوى الفرق في القارة الأوروبية، حيث يرغب فاليكانو في تحقيق الفوز بهذه المباراة من أجل تحسين أوضاعه في جدول الترتيب، حيث يتواجد الفريق في المركز الرابع عشر برصيد 24 نقطة، ويهدف إلى حصد ثلاث نقاط إضافية تساعده في الدخول أكثر بالمنطقة الدافئة والابتعاد عن المراكز المهددة بالهبوط.بدوره، يسعى فريق برشلونة إلى إضافة ثلاث نقاط إلى رصيده، عندما يحل ضيفا على سيلتا فيجو يوم غد.رغم ابتعاد برشلونة عن ريال مدريد بفارق عشر نقاط كاملة، حيث يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 51 نقطة، ولكنه يرغب في تحقيق الفوز على أمل تعثر الريال في الجولات المقبلة من الدوري. وما يزيد من رغبة برشلونة في تحقيق الفوز بهذه المباراة هو تعادله في الجولة الأخيرة أمام غرناطة 3-3، وهو ما أدى إلى ابتعاده نسبيا عن صراع المنافسة على لقب الدوري.ويأمل تشافي في تحقيق نتائج إيجابية فيما تبقى من الموسم الحالي، ولا سيما أنه أعلن رحيله عن الفريق عقب نهاية الموسم.في المقابل يرغب فريق سيلتا فيجو في استغلال عنصري الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز وإضافة ثلاث نقاط، من شأنها أن تبعده خطوة عن صراع الهبوط، حيث يتواجد في المركز السابع عشر برصيد 20 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام قادش صاحب المركز الثالث من القاع. وتفتتح مباريات الجولة اليوم، حيث يلتقي فياريال مع خيتافي عند الساعة 11 مساء في ملعب "لاسيراميكا"، فيما تستكمل منافسات هذه الجولة يوم غد، حينما يلتقي أتلتيكو مدريد مع لاس بالماس، وأوساسونا مع قادش، وفالنسيا مع إشبيلية. وفي مباريات يوم بعد غد، يلتقي غرناطة مع ألميريا، وريال مايوركا مع ريال سوسيداد، وريال بيتيس مع ديبورتيفو ألافيس.وتختتم منافسات هذه الجولة يوم الإثنين المقبل، حينما يلتقي جيرونا مع ضيفه أتلتيك بيلباو، ويسعى جيرونا في هذه المباراة للعودة إلى طريق الانتصارات التي غابت عن الفريق في آخر مباراتين وتحقيق فوز يعيده لصراع المنافسة على اللقب مع الريال، حيث يتواجد في المركز الثاني برصيد 56 نقطة.في المقابل، يسعى بيلباو إلى الفوز بهذا اللقاء، من أجل الدخول في المربع الذهبي، حيث يتواجد في المركز الخامس برصيد 46 نقطة بفارق نقطتين خلف أتلتيكو مدريد، صاحب المركز الرابع. -(وكالات)