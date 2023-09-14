ريال مدريد يسعى لمواصلة انطلاقته المثالية.. وبرشلونة لاستمرار الصحوة

الليغا

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يسعى فريق ريال مدريد، إلى مواصلة انطلاقته المثالية في الموسم الحالي لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، حينما يستضيف نظيره فريق ريال سوسييداد، بعد غد، في المرحلة الخامسة من الليغا، حيث تعود بطولة الدوري الإسباني من جديد، بعدما توقفت لمدة أسبوعين بسبب مباريات الأجندة الدولية، ليستأنف الصراع المبكر للمنافسة على صدارة المسابقة.وقدم ريال مدريد، الساعي لاستعادة اللقب الذي فقده في الموسم الماضي لمصلحة غريمه التقليدي برشلونة، بداية رائعة، عقب فوزه في لقاءاته الأربعة الأولى، ليتربع على القمة منفردا برصيد 12 نقطة، محققا العلامة الكاملة حتى الآن.واستهل فريق المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي المسابقة هذا الموسم، بالفوز خارج ملعبه على أتلتيك بيلباو وألميريا وسيلتا فيجو، وعلى ملعبه ضد خيتافي، ليحاول الآن مواصلة تلك السلسلة الجيدة قبل خوضه "ديربي العاصمة الإسبانية"، أمام جاره ومضيفه أتلتيكو مدريد في المرحلة المقبلة.وتقمص لاعب الوسط الإنجليزي الشاب جود بيلينجهام دور البطولة في اللقاءات الأربعة الأولى للريال بالمسابقة، التي أحرز خلالها 5 أهداف، ليتصدر جدول ترتيب هدافي البطولة حاليا، بفارق هدفين أمام أقرب ملاحقيه.ويتطلع بيلينجهام، الذي انتقل لريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة قادما من بروسيا دورتموند الألماني، لمواصلة هوايته في هز الشباك للمباراة الخامسة على التوالي في البطولة. وحافظ بيلينجهام على سلسلة انتصارات ريال مدريد في المسابقة، بعدما سجل هدفا قاتلا في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني بمباراة الفريق الملكي ضد خيتافي، ليقوده للفوز 2-1 في مباراته الأخيرة بالبطولة قبل فترة التوقف الدولي.ولن تكون مهمة الريال سهلة ضد سوسييداد، صاحب المركز الثامن برصيد 6 نقاط، الذي يعد أحد 5 أندية لم تذق طعم الخسارة في البطولة هذا الموسم حتى الآن، وتعادل سوسييداد في مبارياته الثلاث الأولى أمام جيرونا وسيلتا فيجو ولاس بالماس، قبل أن يحقق انتصاره الأول بالمسابقة، عندما تغلب 5 -3 على ضيفه غرناطة.ودائما ما تتسم لقاءات الفريقين بالإثارة والندية خلال المواسم الأخيرة، ففي آخر 8 لقاءات بينهما في مختلف المسابقات، حقق الريال 3 انتصارات، مقابل فوزين لسوسييداد، وفرض التعادل نفسه على 3 مواجهات.من جانبه، يخوض برشلونة، مواجهة لا تقل صعوبة أمام ضيفه ريال بيتيس، يوم غد، حيث يطمح الفريق الكتالوني لمواصلة صحوته في البطولة من خلال تحقيقه فوزه الرابع على التوالي. وفقد برشلونة نقطتين ثمينتين في بداية حملة الدفاع عن لقبه، بتعادله من دون أهداف مع مضيفه خيتافي، قبل أن يتغلب على قادش بملعبه، وفياريال وأوساسونا خارج ملعبه. ويطمع فريق المدرب تشافي هيرنانديز في مواصلة تفوقه على ريال بيتيس، بعدما تغلب عليه في لقاءاتهما الأربعة الأخيرة بجميع البطولات.ومن المرجح أن يدعم لاعب الوسط الألماني المحنك إلكاي غوندوغان صفوف برشلونة في المباراة، بعدما أفادت تقارير إخبارية، بأن الفحوصات الطبية التي خضع لها مؤخرا بعد إصابته في لقاء منتخب بلاده الودي ضد فرنسا الثلاثاء الماضي، أثبتت معاناته من كدمة قوية فقط تتطلب بعض الاحتياطات والتقييم اليومي.ولن يكون بيتيس، الذي يحتل المركز السابع برصيد 7 نقاط، لقمة سائغة لبرشلونة، خاصة بعد قوة الدفع التي حصل عليها عقب فوزه 1-0 على ضيفه رايو فاليكانو في المرحلة الماضية، والذي عاد به لطريق الانتصارات عقب تعادله مع أتلتيكو مدريد وخسارته أمام أتلتيك بيلباو في مباراتيه السابقتين.في المقابل، يحل أتلتيكو مدريد ضيفا على فالنسيا في مواجهة محفوفة بالمخاطر لكلا الفريقين، حيث يسعيان لحصد النقاط الثلاث، ويوجد أتلتيكو في المركز الرابع برصيد 7 نقاط بعد خوضه 3 لقاءات فقط، عقب تأجيل لقائه مع إشبيلية في المرحلة الماضية، في حين يحتل فالنسيا المركز الحادي عشر برصيد 6 نقاط.وتغلب أتلتيكو على ضيفه غرناطة في المرحلة الافتتاحية للبطولة، قبل أن يتعادل سلبيا مع مضيفه ريال بيتيس في ثاني لقاءاته بالمسابقة، ثم كشر عن أنيابه أمام مضيفه رايو فاليكانو، بعدما اكتسحه بنتيجة 7-0، محققا أكبر فوز في البطولة خلال الموسم الحالي حتى الآن.وربما تشهد مباراة فالنسيا الظهور الأول للمدافع الأوروغوياني خوسيه خيمينيز مع أتلتيكو هذا الموسم، بعدما تعافى من الإصابة التي لحقت به منذ تموز (يوليو) الماضي، وحالت دون خوضه أي لقاء مع فريق المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني حتى الآن. وستكون تلك المباراة بمثابة "البروفة الأخيرة" لأتلتيكو قبل مباراته المهمة ضد مضيفه لاتسيو الإيطالي، يوم الثلاثاء المقبل، في مستهل لقاءاته بمرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا.أما فالنسيا، فبعد بدايته القوية في البطولة هذا الموسم، والتي شهدت فوزه على مضيفه إشبيلية وضيفه لاس بالماس في أول مرحلتين، سرعان ما تراجعت نتائجه عقب خسارته أمام ضيفه أوساسونا ومضيفه ديبورتيفو ألافيس.ويحلم جيرونا بمواصلة مفاجآته في البطولة، عندما يخرج لملاقاة مضيفه غرناطة يوم الإثنين المقبل، حيث يسعى فريق المدرب ميتشيل للبقاء بين الكبار، ويحتل جيرونا المركز الثاني برصيد 10 نقاط، بفارق الأهداف أمام برشلونة، حيث تعادل في البداية مع ريال سوسييداد، قبل أن يفوز بمبارياته الثلاث الأخيرة على خيتافي وإشبيلية ولاس بالماس.وتفتتح مباريات المرحلة الخامسة اليوم، بلقاء رايو فاليكانو مع ضيفه ألافيس، بينما يلتقي أتلتيك بيلباو مع قادش، وسيلتا فيجو مع ريال مايوركا يوم غد، ويلعب خيتافي مع أوساسونا، وفياريال مع ألميريا، وإشبيلية مع لاس بالماس، يوم الأحد المقبل. -(وكالات)