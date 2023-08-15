ريال مدريد يقدم كيبا.. وآرسنال يعلن ضم الحارس رايا

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أكد كيبا أريزابالاجا، حارس مرمى ريال مدريد الجديد، أنه يشعر بأنه "جاهز" لمواجهة هذا "التحدي" الكبير في مسيرته وأوضح أن قرار انتقاله لفريقه الجديد كان أمرا "سهلا" حيث تم ذلك بعد تلقيه مكالمة من النادي الملكي مستبعدا جميع العروض التي قدمت إليه للرحيل عن فريقه السابق، تشلسي.وبسؤاله حول اختلاف الموقف حاليا ومنذ 5 سنوات عندما كان على بعد خطوة من الانتقال لريال مدريد في 2017، لكن مدرب الفريق آنذاك، الفرنسي زين الدين زيدان رفض قدومه للفريق، قال كيبا "الآن أصل للفريق وأنا أكثر نضجا بالتأكيد".وأضاف الحارس الإسباني "هناك مواقف تحدث في كرة القدم ويجب أن نتعامل معها وأنا سعيد للغاية بوجودي هنا اليوم. في الماضي كانت مسيرتي بهذا الشكل، لا يمكنك تغييرها ولا يمكنك إلا أن تنظر للمستقبل وهو ريال مدريد".وأكد كيبا أنه يمر حاليا "بواحدة من أفضل اللحظات" في مسيرته و"بعد موسم كبير مع تشيلسي" استعاد فيه الثقة.وصرح الحارس الإسباني "أنا جاهز لمواجهة هذا التحدي. العمل والالتزام لن يغيبا عني مطلقا".وقدم ريال مدريد أمس الثلاثاء كيبا أريزابالاجا كلاعب جديد بصفوفه، وسيرتدي القميص رقم 25 في الفريق الملكي.وكان كيبا (28 عاما) على بعد خطوة من الانتقال لريال مدريد في 2017، لكن مدرب الفريق آنذاك، الفرنسي زين الدين زيدان أصر وقتها على الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس.وبعدها بستة أشهر انتقل كيبا إلى تشيلسي مقابل 80 مليون يورو، ليلعب أساسيا في الفريق قبل أن يجلس بعدها احتياطيا عقب وصول إدوارد ميندي، لكنه استعاد بعدها المركز الأساسي خلال النصف الثاني من الموسم الماضي.وبوصول الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو إلى تشيلسي، كان كيبا هو الحارس الأساسي في معظم المباريات التحضيرية للموسم، لكن التعاقد مع روبرت سانشيز يوم 5 آب (أغسطس) الماضي غير من موقفه لينتهي به الحال في ريال مدريد رغم اهتمام بايرن ميونيخ أيضا بضمه.آرسنال يعلن ضم راياأعلن نادي أرسنال أمس، تعاقده مع الحارس الإسباني دافيد رايا من برينتفورد على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.ويضع انتقال رايا إلى ملعب "الإمارات" الدولي الإسباني في مواجهة قوية مع آرون رامسدايل على مركز أساسي مع "المدفعجية".ولعب رايا البالغ من العمر 27 عاماً في كل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز الـ38 مع برينتفورد الموسم الماضي، ولاقى ثناء واسع النطاق حيال أدائه.وارتبط اسمه بصفقة قيمتها 30 مليون جنيه استرليني (نحو 38 مليون دولار) إلى أرسنال قبل صفقة إعارته، والتي قيل إنها كلفت نادي شمال لندن ما يقارب ثلاثة ملايين جنيه إسترليني.ولدى أرسنال خيار جعل انتقال رايا دائماً مقابل 27 مليون جنيه إسترليني في نهاية الموسم الحالي.وقال المدير الرياضي لأرسنال إيدو "نرحب بدافيد لدينا على سبيل الإعارة لمدة موسم. دافيد حارس مرمى عالي الجودة، وقد قدّم باستمرار مستوى عالٍ مع برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز".وأضاف أنه "مع انضمام دافيد إلينا، فإننا نضيف الجودة والعمق إلى فريقنا حتى نتمكن من الأداء على أعلى مستوى ممكن في كل المسابقات".وشوهد رايا في مدرجات ملعب "الإمارات" السبت خلال فوز أرسنال على نوتنغهام فورست 2-1 في افتتاح مشواره بالدوري.وكان رامسدايل حارساً قوياً لآرسنال منذ وصوله من شيفيلد يونايتد العام 2021. لكن المدرب الإسباني للنادي ميكيل أرتيتا أراد منافساً له بعد بيع الحارس الاحتياطي الأميركي مات تيرنر إلى نوتنجهام فورست.وحقق رايا 20 مباراة بشباك نظيفة من 62 خاضها في البريميرليج، وشارك في 161 مباراة مع برينتفورد في مختلف المسابقات.ورغم صفقة الإعارة، مدد الحارس الإسباني عقده مع برينتفورد لمدة عامين، مع خيار التمديد لعام إضافي.موناكو يضم زكرياضم نادي موناكو لاعب الوسط السويسري دنيس زكريا، من يوفنتوس الايطالي الذي كان قد أعار اللاعب الموسم الماضي إلى تشلسي.وأعلن اليوفي وموناكو أن زكريا (26 عاما، 1.90 متر) عن الصفقة.ولعب 11 مباراة مع تشلسي، منها سبعة في البريميير ليج وأربعة في كأس الاتحاد ودوري الأبطال.وأشار موناكو إلى أن اللاعب وقع عقدا لمدة خمس سنوات حتى حزيران (يونيو) 2028.ليفربول يطارد بالينيايواجه ليفربول سباقًا مع الزمن للحصول على التعزيزات التي تشتد الحاجة إليها في خط الوسط، وظهر لاعبين اثنين آخرين على لائحة خياراته.ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل"، انضم لاعب وسط فولهام جواو بالينيا إلى لائحة خيارات ليفربول، بعدما فقد النادي الامل في ضم روميو لافيا لاعب ساوثهامبتون، وانتقل مويسي كايسيدو من برايتون إلى تشلسي.وتصدر بالينيا لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز من التدخلات الناجحة الموسم الماضي، لكن ليفربول غير متأكد مما إذا كان سيجمع مبلغ 60 مليون جنيه إسترليني التي يطالب بها فولهام للتخلي عن اللاعب البرتغالي.ويغيب بالينيا حاليًا عن الملاعب، بعد أن اضطر للخروج من الملعب في مباراة ودية مع فريقه قبل الموسم ضد برينتفورد، بسبب إصابة في الكتف.وأضافت "ديلي ميل"، أن اللاعب الثاني الذي أبدى ليفربول اهتمامه بضمه، هو نجم كريستال بالاس، الدولي المالي شيخ دوكوري، الذي جاء للدوري الإنجليزي الممتاز الصيف الماضي قادما من لنس.وجدد ليفربول خط وسطه من خلال استقدام أليكسيس ماك أليستر ودومينيك سوبوسلاي، لكنه يحتاج لمزيد من التعزيزات بعد رحيل كل من فابينيو وجوردان هندرسون إلى الدوري السعودي.ماجواير يعرقل انتقالهباتت صفقة انتقال هاري ماجواير من مانشستر يونايتد إلى وست هام يونايتد، معرضة للانهيار، حسب ما ذكرته تقارير صحفية أمس الثلاثاء.وكان وست هام قد وافق على دفع 30 مليون جنيه استرليني، لضم قلب دفاع المنتخب الإنجليزي، حيث يسعى المدرب ديفيد مويس لتعزيزصفوف فريقه.ووفقًا لصحيفة "جارديان"، سئم وست هام الفائز بلقب دوري المؤتمر الأوروبي الموسم الماضي، من انتظار ماجواير، الذي يعتقد أنه يطالب مانشستر يونايتد بمكافأة تبلغ حوالي 7 ملايين جنيه إسترليني لمغادرة النادي.وأنهى مانشستر يونايتد الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز الثالث، ما يعني أن ماجواير البالغ من العمر 30 عامًا، حصل على زيادة كبيرة في أجره نتيجة عودة الفريق إلى دوري أبطال أوروبا.ووافق ماجواير على شروط انتقاله الشخصية مع وست هام، لكن يريد الحصول على تسوية مناسبة لمغادرة مانشستر يونايتد، لا سيما وأنه سيتقاضى أجرا أقل مما يتقاضاه حاليا.لكن حتى الآن لم يتمكن الطرفان من الاتفاق على تسوية، وأصي وست هام بدوره بالإحباط بسبب عدم إحراز تقدم في الصفقة، لينتقل إلى أهداف أخرى. -(وكالات)